Wall Street oggi: banche in crescita e dati economici contrastanti

Performance delle banche e impatto sui mercati

La giornata di oggi a Wall Street si apre con un lieve rialzo, principalmente sostenuto dalle solide performance trimestrali delle banche. Questi istituti finanziari continuano a superare le aspettative degli analisti, contribuendo a un clima di fiducia tra gli investitori. In apertura, l’indice Dow Jones si mantiene stabile, mentre l’S&P 500 avanza di 8,79 punti (+0,15%) e il Nasdaq cresce di 56,26 punti (+0,29%). Questo scenario positivo è un chiaro segnale della resilienza del settore bancario, che ha dimostrato una notevole capacità di adattamento alle sfide economiche recenti.

Andamento del mercato petrolifero

Nel contesto attuale, il prezzo del petrolio Wti al Nymex mostra una leggera flessione, scendendo dello 0,29% a 79,81 dollari al barile. Questa diminuzione potrebbe essere attribuita a vari fattori, tra cui le preoccupazioni per la domanda globale e le incertezze geopolitiche. Gli investitori stanno monitorando attentamente le dinamiche del mercato energetico, poiché qualsiasi variazione significativa potrebbe avere ripercussioni sui mercati azionari e sull’economia in generale.

Vendite al dettaglio e richieste di sussidi di disoccupazione

Un altro aspetto da considerare è l’andamento delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti, che nel mese di dicembre hanno registrato una crescita dello 0,4% rispetto al mese precedente, raggiungendo 729,2 miliardi di dollari. Tuttavia, questo incremento è inferiore alle aspettative degli analisti, che prevedevano un aumento dello 0,6%. Su base annua, il settore ha visto un incremento del 3,9%, ma le vendite core, escludendo le auto, sono cresciute solo dello 0,3%, rimanendo al di sotto delle previsioni. Inoltre, le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione sono aumentate di 14.000 unità nella settimana terminata l’11 gennaio, superando le aspettative, anche se il numero totale di beneficiari è diminuito, segnalando una certa stabilità nel mercato del lavoro.

Risultati finanziari delle banche

Le banche, in particolare, stanno mostrando risultati finanziari impressionanti. Morgan Stanley ha registrato un notevole incremento dei profitti e dei ricavi nel 2024, superando le aspettative grazie alla solidità del trading azionario e del reddito fisso. Allo stesso modo, Bank of America ha riportato un aumento dell’utile netto nel quarto trimestre del 2024, superando i 6,7 miliardi di dollari, più del doppio rispetto all’anno precedente. I ricavi sono saliti del 15%, e l’utile per azione ha raggiunto 0,82 dollari, sostenuto da un aumento dei depositi e dei prestiti, con un forte ritorno di capitale agli azionisti. Questi risultati evidenziano la capacità delle banche di navigare in un contesto economico complesso e di generare valore per gli azionisti.