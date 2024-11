Wall Street e le Big Tech: un quadro complesso

La recente seduta di Wall Street ha evidenziato un clima di incertezza, nonostante i risultati finanziari superiori alle attese di due colossi tecnologici: Amazon e Apple. Entrambe le aziende hanno riportato utili e ricavi migliori del previsto, ma ciò non è bastato a sostenere il mercato azionario, che ha mostrato segni di debolezza. Questo fenomeno solleva interrogativi sulla resilienza delle Big Tech in un contesto economico in continua evoluzione.

Amazon: crescita nel cloud e pubblicità

Amazon ha registrato un incremento significativo nei suoi ricavi, grazie soprattutto alle performance del suo settore di cloud computing, Amazon Web Services (AWS), e alla divisione pubblicitaria. Nel terzo trimestre, AWS ha generato ricavi per 27,4 miliardi di dollari, sebbene leggermente inferiori alle previsioni. Tuttavia, la crescita del 19% rispetto all’anno precedente dimostra una ripresa rispetto ai rallentamenti del passato. L’amministratore delegato Andy Jassy ha dichiarato che l’azienda prevede di investire circa 75 miliardi di dollari nel 2024, evidenziando l’importanza dell’intelligenza artificiale generativa come motore di crescita futura.

Apple: risultati solidi ma prospettive incerte

Apple, sotto la direzione di Tim Cook, ha riportato risultati positivi, con un utile per azione di 1,64 dollari e ricavi totali di 94,93 miliardi di dollari. Tuttavia, l’outlook per il prossimo trimestre è stato deludente, suscitando preoccupazioni tra gli investitori. Le vendite di iPhone hanno superato le aspettative, ma le performance di altri segmenti, come l’iPad, sono state inferiori. Nonostante ciò, Apple ha dimostrato una solida gestione, con un incremento del 12% dell’utile per azione rettificato su base annua, e una liquidità disponibile di 156,65 miliardi di dollari, che testimonia la sua robustezza finanziaria.

Implicazioni per il mercato e gli investitori

La reazione negativa di Wall Street ai risultati di Amazon e Apple suggerisce che gli investitori sono cauti riguardo alle prospettive future delle Big Tech. Nonostante i risultati positivi, le preoccupazioni per l’andamento dell’economia globale e l’aumento dei costi operativi potrebbero influenzare le decisioni di investimento. Inoltre, la competizione nel settore del cloud computing, con Microsoft e Google che registrano tassi di crescita superiori, potrebbe mettere ulteriore pressione su AWS. Gli investitori dovranno monitorare attentamente gli sviluppi futuri per valutare se le azioni delle Big Tech continueranno a essere un’opzione valida nel lungo termine.