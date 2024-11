Wall Street apre in modo stabile

La borsa di Wall Street ha avviato la giornata con un andamento stabile, dopo una sessione di scambi contrastati. Gli investitori si trovano in una fase di attesa, con particolare attenzione rivolta ai risultati trimestrali di Nvidia, una delle aziende leader nel settore tecnologico. All’apertura, il Dow Jones ha registrato un incremento di 59,43 punti, corrispondente a un +0,14%, mentre l’S&P 500 ha mostrato una leggera flessione di 1,50 punti (-0,03%) e il Nasdaq ha perso 24,30 punti (-0,13%).

Focus su Nvidia e i suoi risultati

Nvidia, con una capitalizzazione di mercato che supera i 3.600 miliardi di dollari, è al centro dell’attenzione degli investitori. La società ha visto un calo dello 0,7% all’inizio della seduta, ma gli occhi sono puntati sui risultati finanziari che verranno pubblicati alla chiusura dei mercati. Questi dati sono attesi con grande interesse, poiché potrebbero influenzare significativamente gli indici S&P 500 e Nasdaq Composite, determinando l’andamento dei mercati per il resto dell’anno. In particolare, gli investitori sono curiosi di scoprire come la domanda per i nuovi chip Blackwell, progettati per l’intelligenza artificiale, si tradurrà nei risultati finanziari dell’azienda.

Impatto del mercato petrolifero e altre notizie economiche

Oltre ai risultati di Nvidia, il mercato petrolifero ha mostrato segni di crescita, con il prezzo del petrolio Wti al Nymex che ha registrato un incremento dello 0,94%, raggiungendo i 70,04 dollari al barile. Questo aumento potrebbe riflettere le preoccupazioni degli investitori riguardo alla stabilità economica globale e alla domanda di energia. Inoltre, notizie recenti indicano che Ford ha annunciato il taglio di 4.000 posti di lavoro in Europa, principalmente in Germania e Regno Unito, entro il 2027. Questa decisione è stata presa in risposta alla debolezza economica e alla domanda di auto elettriche che non ha soddisfatto le aspettative. L’adeguamento della produzione dei nuovi modelli Explorer e Capri è un altro segnale delle sfide che il settore automobilistico sta affrontando.