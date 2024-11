Un investimento significativo per il futuro dei trasporti

Webuild, un leader nel settore delle infrastrutture, ha recentemente annunciato un importante progetto di mobilità sostenibile in Australia, firmando un contratto del valore di 1,7 miliardi di dollari australiani, equivalente a circa 1 miliardo di euro. Questo contratto riguarda la progettazione e costruzione del lotto “Tunnels North” del Suburban Rail Loop (SRL) East, un’iniziativa destinata a rivoluzionare il trasporto pubblico di Melbourne. Con la crescita della popolazione prevista nei prossimi anni, questo progetto si propone di migliorare l’efficienza dei trasporti per oltre l’80% dei cittadini.

Dettagli del progetto e impatti attesi

Il Suburban Rail Loop è un progetto ambizioso che mira a ridurre il numero di viaggi in auto, eliminando oltre 600 mila viaggi al giorno. La joint-venture “Terra Verde”, guidata da Webuild con una quota del 33,5%, include anche partner internazionali come GS E&C e Bouygues Construction Australia. Questo consorzio è stato selezionato come preferred bidder lo scorso luglio, dimostrando la fiducia nelle capacità di Webuild di gestire progetti di grande scala.

Innovazione tecnologica nel scavo dei tunnel

Il contratto prevede lo scavo di due tunnel paralleli, ciascuno lungo circa 10 chilometri, tra le future stazioni di Box Hill e Glen Waverley. Inoltre, saranno realizzati 39 tunnel secondari e strutture funzionali per due future stazioni. Per facilitare questo processo, verranno utilizzate Tunnel Boring Machines (TBM), macchine altamente tecnologiche che consentono uno scavo meccanizzato efficiente e preciso. Questo approccio non solo accelera i tempi di costruzione, ma riduce anche l’impatto ambientale del progetto.

Un passo verso un futuro sostenibile

Il progetto del Suburban Rail Loop rappresenta un passo significativo verso un futuro più sostenibile per Melbourne. Con l’aumento della popolazione e la necessità di sistemi di trasporto più efficienti, iniziative come questa sono fondamentali per garantire che le città possano affrontare le sfide della crescita urbana. Webuild, attraverso questo progetto, non solo contribuisce a migliorare la mobilità nella regione, ma si posiziona anche come un attore chiave nel panorama delle infrastrutture sostenibili a livello globale.