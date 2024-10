Un nuovo traguardo per Webuild

Il Gruppo Webuild, attraverso la sua controllata Lane, ha recentemente annunciato di essersi aggiudicato un contratto del valore di 190 milioni di dollari per la realizzazione di un importante raccordo autostradale tra la Interstate 4 (I-4) e la State Road 33 (SR 33) nella contea di Polk, in Florida. Questo progetto rappresenta un passo significativo nella strategia di espansione del gruppo nel mercato nordamericano, che continua a rivelarsi un’area strategica per la crescita e lo sviluppo dell’azienda.

Valore dei contratti in crescita

Con questo nuovo contratto, il valore totale dei contratti acquisiti e in fase di finalizzazione da parte di Lane supera i 1 miliardo di euro dall’inizio del 2024. Questo dato evidenzia non solo la solidità del Gruppo Webuild, ma anche la sua capacità di attrarre investimenti significativi in un contesto economico globale in continua evoluzione. La Florida, in particolare, si sta affermando come un hub cruciale per le infrastrutture, grazie a una crescente domanda di modernizzazione e sviluppo delle reti stradali.

Il Nord America come mercato strategico

Il Nord America rappresenta attualmente il 13% dei ricavi totali del Gruppo Webuild, sottolineando l’importanza di questa regione per le operazioni aziendali. La scelta di investire in progetti infrastrutturali in Florida è indicativa di una visione a lungo termine, che mira a consolidare la presenza del gruppo in un mercato in espansione. Con l’aumento della popolazione e la necessità di infrastrutture più moderne, Webuild si posiziona come un attore chiave nel settore, pronto a rispondere alle sfide future.