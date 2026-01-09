Workshop di Finanza Internazionale: Scopri Opportunità di Networking e Ricerca

Il 11° workshop annuale sulla finanza internazionale si svolgerà il 10 aprile presso la Università di Santa Clara.

Questo evento rappresenta un’importante occasione di incontro per studiosi e professionisti del settore, offrendo un’opportunità unica per discutere i temi più attuali legati alla macroeconomia aperta e alla finanza internazionale.

La chiamata per la presentazione di articoli è aperta fino al 16 gennaio. La commissione di selezione accoglie contributi che spaziano da ricerche empiriche a lavori teorici e computazionali, con particolare attenzione a quelli che hanno rilevanza politica. Ogni intervento sarà seguito da un discussant per stimolare un dibattito costruttivo.

Dettagli sulla partecipazione e scadenze

Chi desidera partecipare può inviare il proprio articolo completo utilizzando il modulo fornito. È importante notare che, nel caso di articoli co-firmati, l’autore che presenta è atteso a svolgere il ruolo di relatore. La selezione avverrà entro la metà di febbraio, con comunicazioni agli autori selezionati.

Non è previsto alcun costo di registrazione per i relatori, ma ci si aspetta che ognuno si occupi delle proprie spese di viaggio. Questo facilita la partecipazione di ricercatori provenienti da varie parti del mondo, contribuendo alla diversità delle idee e delle esperienze condivise durante il workshop.

Il comitato di selezione

Il comitato di selezione del workshop è composto da esperti di varie istituzioni rinomate, tra cui:

Paul Bergin, Università della California, Davis

Antonio Coppola, Stanford GSB

Vito Cormun, Università di Santa Clara (co-organizzatore)

Galina Hale, Università della California, Santa Cruz

Viktoriya Hnatkovska, Università della Columbia Britannica

Helen Popper, Università di Santa Clara (co-organizzatore)

Ina Simonovska, Università della California, Davis

Sanjay Singh, Federal Reserve Bank di San Francisco e Università della California, Davis (co-organizzatore)

Mark Spiegel, Federal Reserve Bank di San Francisco

Chenzi Xu, Università della California, Berkeley

Il ruolo del workshop nella ricerca economica

Questo workshop non solo rappresenta un’importante piattaforma per la presentazione di ricerche, ma è anche un’opportunità per stabilire connessioni tra studiosi e professionisti del settore. Le discussioni che si svolgeranno durante l’evento potrebbero stimolare nuove idee e collaborazioni, contribuendo così all’avanzamento della finanza internazionale e della macroeconomia aperta.

La sponsorizzazione da parte del Center for Pacific Basin Studies della Federal Reserve Bank di San Francisco e del Dipartimento di Economia dell’Università di Santa Clara sottolinea l’importanza di questo evento nel panorama accademico e professionale. Partecipare a questo workshop offre l’opportunità di essere parte di un dialogo significativo su questioni economiche cruciali che influenzano le politiche globali.

Il workshop annuale sulla finanza internazionale rappresenta un evento da non perdere per coloro che desiderano contribuire e partecipare attivamente al dibattito sulle sfide e le opportunità della finanza globale, presentando il proprio lavoro e connettendosi con esperti del settore.