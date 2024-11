Worldline e il Salone dei Pagamenti

Worldline, uno dei leader globali nei servizi di pagamento digitali, parteciperà alla nona edizione del Salone dei Pagamenti, che si svolgerà a Milano dal 27 al 29 novembre. Questo evento rappresenta un’importante occasione per l’azienda di mostrare le sue ultime innovazioni e di consolidare la propria presenza nel mercato italiano, dove ha recentemente siglato partnership strategiche con istituti di credito come il Gruppo Cassa Centrale Banca e Credem.

Innovazioni presentate: PagoQUI

Tra le novità più attese, Worldline presenterà PagoQUI, un’applicazione innovativa che consente il pagamento dei bollettini PagoPA attraverso terminali Hi-POS. Questa soluzione offre ai consumatori la possibilità di pagare bollette, rette scolastiche e tributi direttamente nei punti vendita fisici abilitati, senza costi aggiuntivi per gli esercenti. Ogni transazione genera ricavi per i commercianti, rendendo l’adozione di questa tecnologia vantaggiosa per tutti.

Facilità d’uso e sicurezza

L’app PagoQUI è progettata per semplificare l’esperienza di pagamento. Gli utenti possono inquadrare un QR code presente sulla bolletta utilizzando un terminale Android, recuperare automaticamente i dati di pagamento dalla piattaforma PagoPA e completare la transazione in modo semplice e sicuro. Questo approccio non solo migliora l’efficienza dei pagamenti, ma contribuisce anche a una maggiore digitalizzazione del settore.

Nuove normative e sicurezza nei pagamenti

Worldline è attivamente coinvolta nell’introduzione della nuova normativa sui bonifici istantanei, che permette il trasferimento di somme in tempo reale. Per garantire la sicurezza delle transazioni, l’azienda ha sviluppato il servizio Verification of Payee, che verifica la corrispondenza tra IBAN e nome del beneficiario, seguendo i criteri stabiliti dalla Banca Centrale Europea. Questo strumento riduce i rischi di errore e frode, aumentando la fiducia degli utenti nei pagamenti digitali.

Impegno verso gli esercenti italiani

Alessandro Baroni, Head of Financial Services di Worldline, ha sottolineato l’importanza di adattarsi ai rapidi cambiamenti del mercato. L’azienda si impegna a supportare gli istituti italiani nell’affrontare le nuove sfide dei pagamenti digitali. Con l’introduzione di PagoQUI, Worldline mira a semplificare i processi di pagamento per gli esercenti, consentendo loro di accettare pagamenti elettronici in modo facile e sicuro, senza dover modificare le proprie abitudini.

Conclusione

Il Salone dei Pagamenti rappresenta un’importante vetrina per Worldline, che continua a investire nell’innovazione e nella digitalizzazione dei servizi di pagamento in Italia. Con soluzioni come PagoQUI e un forte impegno verso la sicurezza e l’efficienza, l’azienda si propone di essere un partner fondamentale per esercenti e consumatori nel futuro dei pagamenti digitali.