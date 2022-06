Wrapped Luna: che cos’è e perché è diminuita

Oltre a Luna e TerraUSD, anche Wrapped Luna è stata colpita dal crollo di Terra.

In mezzo all’improvviso crash crittografico di Luna e alla spinta per un recupero di Luna, un’altra criptovaluta chiamata Wrapped Luna è stata colpita altrettanto duramente.

Fatturato come un token ERC-20 costruito per tracciare il valore di Luna, l’improvviso collasso ha influenzato il suo valore. Sia Luna che Wrapped Luna sono ora scambiati a meno di $ 0,01.

Con Luna 2.0 ora in diretta dopo il voto di Terra Luna per una nuova catena, diamo un’occhiata alle ultime novità su Wrapped Luna.

Cos’è Wrapped Luna?

Wrapped Luna è un token Ethereum creato per rappresentare Luna sulla blockchain di Ethereum.

È un token ERC-20 separato progettato per tracciare il valore di Terra Luna.

Wrapped Luna è stato ulteriormente creato per consentire ai possessori di Luna di scambiare, detenere e partecipare a dApp finanziarie decentralizzate su Ethereum. Gli utenti possono anche scambiare WLUNA con Luna attraverso un partner WLUNA e viceversa.

Il concetto di token avvolti può essere ulteriormente descritto come la forma tokenizzata di un’altra moneta, solitamente ancorata al valore del bene che rappresenta.

Questi token possono essere riscattati o “scartati” dagli utenti in qualsiasi momento.

Wrapped Luna 2.0?

Wrapped Luna non seguirà Luna 2.0, ma manterrà invece il suo tracciamento fino all’attuale versione di Luna, presto conosciuta come Luna Classic.

Come tale, non seguirà il prezzo luna 2.0.

Anche il token WLUNA non è stato incluso nell’istantanea per l’imminente airdrop.

Un potenziale nuovo token Wrapped Luna potrebbe essere lanciato in futuro per rappresentare la nuova moneta, ma nulla è stato ancora confermato.

Crollo dei prezzi di Wrapped Luna

Il recente crollo dei prezzi di Luna ha influenzato anche il prezzo di WLUNA, che al momento della stampa è seduto a $ 0,00012. Poiché Wrapped Luna è ancorato al valore di Luna, il suo immediato calo dei prezzi ha influenzato anche il prezzo di WLUNA, che è in calo del 99,9%.

Wrapped Luna ha un massimo storico di $ 268, che ha raggiunto nel novembre 2021 prima che l’ecosistema Terra collassasse.

Con i delisting di Luna su scambi come Binance che si verificano dopo l’incidente, Wrapped Luna ha avuto un destino simile. Coinbase, che non supporta Luna, ha annunciato su Twitter che avrebbe messo in pausa il trading di Wrapped Luna dal 27 maggio. Depositi e prelievi non saranno sospesi, tuttavia.

Il CEO di TerraForm Labs, Do Kwon, ha detto che il team ha contattato Coinbase per quanto riguarda Wrapped Luna, ma non ha ricevuto risposta.

Coinbase aveva precedentemente annunciato che avrebbe supportato Terra Luna, ma questo elenco di Luna Coinbase è stato ora cancellato.