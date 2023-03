XYO è una piattaforma di dati sulla posizione che sfrutta la tecnologia blockchain per garantire che i dati sulla posizione siano a prova di manomissione e possano essere utilizzati per vari scopi come la navigazione, i servizi basati sulla posizione e la gestione della supply chain. Nel sistema attuale, i contratti intelligenti si basano su oracoli che hanno un’unica fonte di verità e un’unica fonte di errore, simile alla vulnerabilità nelle attuali tecnologie di cripto-localizzazione che sono i dispositivi off-chain che segnalano la posizione.

La rete XYO è un protocollo di dispositivi connessi che fornisce un’elevata certezza sui dati di localizzazione attraverso prove crittografiche. Gli utenti possono recuperare i dati sulla posizione su qualsiasi piattaforma blockchain con funzionalità di contratto intelligente emettendo transazioni (query). Gli aggregatori della rete ascoltano queste domande, recuperano le risposte con la massima precisione da un insieme decentralizzato di dispositivi, raggiungono un consenso sulla risposta migliore e la reinseriscono nel contratto intelligente.

Gettoni XYO

Il token XYO viene utilizzato come mezzo di pagamento all’interno della piattaforma per l’accesso e l’utilizzo dei dati sulla posizione. La rete XYO utilizza i token XYO per incentivare la fornitura di dati sulla posizione accurati e affidabili. Un titolare di token invia una query alla rete e paga una tassa di gas (in token XYO) in base alla quantità di dati richiesti per la risposta. Il costo della query è determinato dai dati richiesti e dalle dinamiche di mercato.

Nel complesso, pensiamo che XYO sia molto di nicchia e abbia casi d’uso limitati. Si tratta, nella migliore delle ipotesi, di un caso moderato per gli investimenti.

Previsione XYO Prezzo: XYO Coin raggiungerà $ 1?

XYO deve aumentare di 142 volte per raggiungere un livello di prezzo di $ 1. Si noti che la moneta XYO ha raggiunto il suo valore massimo storico di $ 0,07 nel novembre 2021. La moneta XYO è cresciuta di 350 volte in 1 anno per raggiungere il suo prezzo più alto di tutti i tempi. Pertanto, si può considerare di crescere di 29,2 volte in un mese durante quel periodo. Pertanto, XYO può raggiungere $ 1 in meno di 5 mesi, se andiamo dalla sua crescita di 29,2 volte in un mese.

Tuttavia, le condizioni di mercato nel 2021 erano completamente diverse dalle situazioni attuali. C’era relativamente più liquidità e meno inflazione durante quel periodo. Pertanto, non possiamo aspettarci che XYO mostri un trend di crescita simile a quello del 2021. Quindi, la moneta XYO avrà sicuramente bisogno di più di 5 mesi per raggiungere $ 1 una volta che le condizioni di mercato della liquidità e altri fattori economici si riveleranno a favore del mercato delle criptovalute.

Al 25% annuo, XYO impiegherebbe 23 anni per raggiungere $ 1, un obiettivo impossibile.

XYO può raggiungere $ 10?

La moneta XYO richiede di crescere di 1.428 volte per raggiungere un livello di prezzo di $ 10, tenendo in considerazione il suo attuale prezzo di mercato di $ 10. Quindi, considerando una crescita di 29,2 volte in un mese, possiamo dire che le monete XYO hanno bisogno di quasi 49 mesi (circa 4 anni) per raggiungere un livello di prezzo di $ 10.

Tuttavia, la moneta XYO avrà sicuramente bisogno di più di 4 anni per raggiungere $ 10 considerando la differenza di fattori macroeconomici e le condizioni di liquidità dei diversi tempi. Pertanto, possiamo dire che raggiungere $ 10 non è molto poco pratico per la moneta XYO, ma in realtà richiede molto più tempo (forse qualche anno) per raggiungere quel punto.

XYO può raggiungere $ 100?

XYO ha bisogno di crescere di circa 15.873 volte dal suo attuale prezzo di mercato per raggiungere un livello di prezzo di $ 100.

Inoltre, XYO ha raggiunto il suo prezzo più alto di tutti i tempi di $ 0,05 nel novembre 2021, dove è cresciuto di 12,5 volte in soli quattro mesi (cioè, dal suo prezzo più basso di $ 0,004 a luglio 2021). Pertanto, è cresciuto di 3,13 volte in un mese.

Pertanto, XYO avrà bisogno di circa 5.071 mesi (più di 422 anni) per raggiungere $ 100. Quindi, non è molto pratico per XYO raggiungere $ 100 nel prossimo futuro.

XYO Prezzo Previsione 2023, 2025 e 2030

XYO Prezzo Previsione 2023 è $0.0103

XYO Prezzo Previsione 2025 è $0.0214

XYO Prezzo Previsione 2030 è US$ 0,121

Come acquistare token XYO?

I token XYO possono essere acquistati in tre semplici passaggi:

Il primo passo è scegliere lo scambio crittografico da cui desideri acquistare i token XYO.

Il secondo passo è selezionare la modalità di pagamento (ad esempio, utilizzando valuta fiat o con altre criptovalute).

Il terzo passo è effettuare lo swap e archiviare i token XYO in un portafoglio o nello scambio crittografico stesso.

Dove posso acquistare XYO crypto?

La crittografia XYO può essere acquistata su molti famosi scambi crittografici decentralizzati e centralizzati, tra cui Coinbase, KuCoin, Uniswap, Sushiswap, Gate.io, Huobi, Crypto.com, MEXC, Bitvavo e Hotbit.