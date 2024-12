Il confronto tra Zepbound e Wegovy

Recentemente, Eli Lilly & Co. ha annunciato risultati significativi riguardo al suo farmaco per la perdita di peso, Zepbound. In uno studio comparativo, Zepbound ha dimostrato di essere più efficace rispetto a Wegovy, il farmaco di Novo Nordisk, con i partecipanti che hanno perso in media il 20% del loro peso corporeo in 72 settimane. Questo equivale a circa 50 libbre, un risultato notevole rispetto al 14% di perdita di peso registrato da coloro che hanno assunto Wegovy.

Implicazioni per il mercato della salute

Questi risultati non solo confermano studi precedenti che suggerivano un impatto maggiore di Zepbound, ma offrono anche a Eli Lilly una posizione vantaggiosa in un mercato in rapida crescita. Si prevede che il mercato dei farmaci per la perdita di peso raggiunga i 130 miliardi di dollari entro la fine del decennio. Nonostante Novo Nordisk sia stata la prima a lanciare farmaci GLP-1 per combattere l’obesità, i risultati di Zepbound potrebbero cambiare le dinamiche competitive nel settore.

Reazioni del mercato e prospettive future

Le azioni di Novo Nordisk hanno subito una flessione dell’1,8% a Copenhagen, mentre quelle di Eli Lilly sono aumentate del 2,5% prima dell’apertura dei mercati statunitensi. Gli effetti collaterali associati a entrambi i farmaci sono stati principalmente gastrointestinali e simili, il che suggerisce che entrambi i trattamenti hanno profili di sicurezza comparabili. Eli Lilly ha annunciato che i risultati completi dello studio saranno pubblicati su una rivista scientifica sottoposta a revisione paritaria e presentati in un incontro medico l’anno prossimo, il che potrebbe ulteriormente influenzare la percezione del mercato riguardo a Zepbound.