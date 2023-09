Dal 1° gennaio 2024 entrerà in vigore la Zes Unica, una proposta in discussione presso il Consiglio dei Ministri che mira a istituire una zona economica speciale unificata per il Mezzogiorno italiano. L’obiettivo principale di questa iniziativa è stimolare una significativa ripresa economica nel Sud Italia.

Nello specifico, al fine di promuovere condizioni favorevoli dal punto di vista economico, finanziario e amministrativo, che agevolino lo sviluppo delle imprese già presenti nelle aree interessate e favoriscano l’insediamento di nuove imprese, anche straniere, il decreto legge propone interessanti agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative per le imprese.

Questo provvedimento, caratterizzato da un approccio professionale e lungimirante, si propone di gettare le basi per una trasformazione economica nell’Italia meridionale, offrendo opportunità di sviluppo e creando un ambiente favorevole agli investimenti. Le misure proposte rappresentano uno strumento concreto per promuovere la competitività e la crescita delle imprese, allo scopo di garantire un cambiamento positivo nel panorama economico del Sud Italia.

Zes unica: cos’è e come funziona

Il Consiglio dei Ministri sta attualmente valutando l’opportunità di implementare un decreto legge contenente una serie di innovative misure di politiche di coesione territoriale. L’obiettivo è promuovere la ripresa economica nelle aree meno competitive del nostro Paese, specialmente nel Mezzogiorno.

In questo contesto, il progetto Zes unica è stato creato con l’intento di unificare sotto una sola regia le zone economiche speciali già esistenti. Le regioni coinvolte in questo progetto sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Il budget totale stanziato per il progetto ammonta a 4,5 miliardi di euro, da distribuire nel periodo triennale 2024-2026.

Queste nuove disposizioni sono pensate per sostenere lo sviluppo economico e sociale di queste regioni, creando opportunità e incentivando investimenti. Il Governo punta ad aumentare la competitività e migliorare la qualità della vita nelle zone meno sviluppate del Paese.

L’implementazione di Zes unica rappresenta un passo avanti importante verso una maggiore coesione territoriale, stimolando la crescita economica e contribuendo alla riduzione delle disuguaglianze tra le diverse aree del Paese. Questo provvedimento dimostra l’impegno del Governo nell’affrontare le sfide legate allo sviluppo e alla competitività del Paese, promuovendo una visione di futuro in cui tutte le regioni italiane possano prosperare.

Le Zes, ovvero le Zone economiche di sviluppo, costituiscono aree geograficamente delimitate e chiaramente identificate all’interno del territorio nazionale, che sono collegate, anche in modo indiretto, ad almeno un porto. La normativa italiana riconosce vantaggi fiscali alle imprese che hanno una struttura produttiva ubicata in queste zone (ora denominate Zes Unica).

L’obiettivo di questa agevolazione è promuovere gli investimenti in nuove strutture produttive nelle Zes, offrendo un regime fiscale di vantaggio. Per beneficiare di tali agevolazioni, possono fare richiesta tutti i soggetti che generano reddito d’impresa, indipendentemente dalla loro forma giuridica, purché effettuino nuovi investimenti nelle strutture produttive situate nelle aree comprese nel bacino della Zes Unica.

La promozione delle Zes rappresenta una strategia di sviluppo economico e industriale mirata a favorire la crescita delle imprese e l’attrazione di investimenti. Le agevolazioni fiscali offerte sono un incentivo per le imprese a realizzare nuove strutture produttive nelle Zes, sfruttando le opportunità offerte dalla loro connessione con i porti. Questo regime fiscale agevolato offre un’opportunità concreta di sviluppo per le imprese che desiderano espandere la propria attività e contribuire alla creazione di nuovi posti di lavoro.

Le Zes Unica rappresentano una solida scelta per le imprese che desiderano beneficiare di vantaggi fiscali e sfruttare le possibilità di crescita offerte da queste zone di sviluppo economico. Con la loro chiara identificazione e connessione con i porti, le Zes Unica offrono un ambiente favorevole per le imprese che cercano nuove opportunità di business. Grazie alle agevolazioni fiscali e alle infrastrutture logistiche, le Zes Unica si pongono come uno strumento efficace per promuovere l’innovazione industriale e l’attrazione di investimenti nel nostro paese.

Scegliere di investire nelle Zes Unica significa quindi dare impulso alla propria attività imprenditoriale, beneficiando di un contesto favorevole e di agevolazioni fiscali che possono concretamente facilitare la crescita economica dell’azienda. Le Zes rappresentano un’opportunità unica per le imprese che mirano a espandersi e ad affermarsi sul mercato nazionale e internazionale.

In conclusione, le Zes Unica sono un vero e proprio motore di sviluppo economico e industriale, che offre alle imprese uno scenario di vantaggio fiscale e stimoli all’investimento. Scegliere di operare in queste zone significa conferire un importante impulso alla propria attività e contribuire alla crescita economica del nostro paese. Le imprese che desiderano cogliere opportunità di crescita e sviluppo non possono non considerare la possibilità di investire nelle Zes Unica.

L’agevolazione di processi per le imprese e il vantaggio fiscale

Si offre alle imprese la possibilità di stipulare apposite convenzioni con le amministrazioni locali al fine di semplificare le procedure amministrative. In aggiunta a ciò, è previsto uno sgravio fiscale del 45%, valido fino al 2026, per gli investimenti effettuati nella Zona economica speciale (Zes) unica, a condizione che tali investimenti ammontino ad almeno 200 milioni di euro complessivi.