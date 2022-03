Le nuove IPO all’orizzonte nel 2022 includono i principali attori del fintech, dei veicoli elettrici e dei pagamenti.

10 migliori IPO imminenti da guardare nel 2022

L’anno scorso è stato l’anno dell’offerta pubblica iniziale. Wall Street ha stabilito record sia con il numero di IPO che hanno colpito i mercati – più di 1.000 – sia con l’importo totale raccolto, che ha superato i $ 300 miliardi e ha battuto il precedente record annuale di oltre il 50%.

Un inizio orrendo dell’anno di negoziazione rende l’ambiente del 2022 molto più ostile alle imminenti IPO, ma ci sono ancora una manciata di società private d’élite pronte per un debutto su una delle principali borse entro la fine dell’anno. Ecco 10 delle prossime IPO più attese da tenere d’occhio nel 2022.

Nominata da U.S. News come una delle migliori IPO imminenti da guardare nel 2022 a dicembre, la popolare app di messaggistica sociale non ha ancora confermato una mossa per diventare pubblica, ma sempre più segnali indicano una mossa per toccare i mercati pubblici.

A marzo, Bloomberg ha riferito che Discord stava intervistando i banchieri d’investimento per prepararsi a diventare pubblici, indicando che un annuncio formale potrebbe essere imminente. Secondo quanto riferito, la società sta prendendo in considerazione una quotazione diretta. Discord, che è aumentato di popolarità durante la pandemia e gode di un forte marchio e di una base di utenti di culto, è uno strumento di comunicazione popolare nelle comunità di gioco e criptovaluta.

Fiducioso nella sua capacità di continuare a crescere, Discord ha rifiutato un’offerta di acquisto di $ 12 miliardi da Microsoft Corp. (ticker: MSFT) l’anno scorso. A settembre, la società ha raccolto $ 500 milioni con una valutazione di $ 15 miliardi.

Il popolare sito web di social media e bacheche Reddit ha presentato in modo confidenziale un’IPO alla fine del 2021, dando una buona indicazione che sarebbe stata una delle più grandi IPO imminenti nel 2022.

La valutazione di Reddit è diventata parabolica negli ultimi anni, con round di finanziamento privato che valutano la società a $ 3 miliardi nel 2020 e $ 10 miliardi nel 2021. Gli investitori privati in fase avanzata scommettono sempre che un’eventuale IPO porterà un sostanziale rialzo, e quando Reddit ha scelto Morgan Stanley (MS) e Goldman Sachs Group Inc. (GS) come principali sottoscrittori per la sua offerta pubblica iniziale a gennaio, si diceva che Reddit stesse cercando una valutazione pubblica di oltre $ 15 miliardi. Dato l’inizio difficile per i titoli tecnologici nel 2022, è possibile che Reddit e Discord dovranno scendere a compromessi sulle loro valutazioni ideali, ma il tempo lo dirà.

Instacart, come Discord, ha finito per beneficiare dei blocchi dell’era della pandemia e della successiva economia del lavoro da casa che in gran parte continua nel 2022. L’app di consegna di generi alimentari ha imbarcato tonnellate di nuovi utenti nel 2020 mentre le persone isolavano, mascheravano e persino spazzavano via i generi alimentari che erano stati lasciati a portata di mano. Secondo quanto riferito, le entrate della società sono più che triplicate a $ 1,5 miliardi nel 2020, ma c’è stato un rallentamento previsto nella crescita poiché il comportamento dei consumatori si è costantemente normalizzato. Tuttavia, la traiettoria di crescita a lungo termine dell’azienda è stata massicciamente accelerata e, nonostante la forte concorrenza di Amazon.com Inc. (AMZN) e Uber Technologies Inc. (UBER), Instacart rimane una delle società private più calde che devono ancora attingere ai mercati pubblici. Ha respinto i piani per diventare pubblico l’anno scorso mentre si concentra sull’espansione della sua attività in aree come la pubblicità digitale.

È raro che le aziende raggiungano valutazioni superiori a $ 30 miliardi senza chiacchiere IPO e la società di archiviazione e analisi dei dati basata su cloud Databricks non fa eccezione. Mentre la società non ha ancora annunciato piani pubblici di raccolta di denaro, è facilmente uno degli investimenti più caldi nel mondo del venture capital. L’azienda high-tech, i cui servizi utilizzano l’intelligenza artificiale per ordinare, pulire e presentare Big Data per i clienti, ha raccolto $ 1,6 miliardi a una valutazione di $ 38 miliardi l’anno scorso da investitori che includevano Bank of New York Mellon Corp. (BK) e il fondo di investimento dell’Università della California. Non turbato dal mercato battuto dal peer Snowflake Inc. (SNOW) ha preso – la holding Warren Buffett è scesa di circa il 50% nel 2022 fino a metà marzo – il CEO Ali Ghodsi ha dichiarato all’inizio di quest’anno che il “tasso di crescita della società romperà la compressione multipla che sta accadendo nel mercato” se e quando Databricks diventerà pubblica.

Un’altra società privata in rapida crescita è la tecnologia finanziaria, o fintech, leader Chime, una banca digitale che si rivolge a persone comuni che cercano di risparmiare un dollaro. A differenza delle banche tradizionali, che fanno piccole fortune su clienti a basso reddito e finanziariamente non istruiti tramite commissioni mensili, spese di scoperto e minimi di conto, Chime sta andando per il mercato di massa abbandonando tali flussi di entrate. La valutazione privata di Chime è salita da $ 15 miliardi nel 2020 a $ 25 miliardi nel 2021. Entrando nel 2022, la società avrebbe perseguito un’IPO già nel primo trimestre, ma Secondo quanto riferito, Chime sta spingendo i suoi piani di IPO 2022 alla seconda metà dell’anno mentre raddoppia le versioni di nuovi prodotti. Per inciso, anche le azioni fintech sono state martellate nel primo trimestre, con azioni come SoFi Technologies Inc. (SOFI) e PayPal Holdings Inc. (PYPL) ciascuna con un calo di quasi il 50% da inizio anno.

La catena di supermercati con sede nella Carolina del Nord The Fresh Market ha già attraversato questo prima, diventando pubblica nel 2010 prima di essere presa privata in un accordo in contanti da $ 1,36 miliardi dalla società di private equity Apollo Global Management nel 2016. Sei anni dopo, The Fresh Market ha depositato presso la Securities and Exchange Commission per diventare nuovamente pubblica e intende utilizzare i proventi, in parte, per rifinanziare il debito a tasso di interesse più elevato. Il Fresh Market, che gestisce 159 negozi e ha sospeso l’espansione negli ultimi anni per concentrarsi sul suo core business, prevede di accelerare l’espansione, aprendo due negozi nell’anno fiscale 2022, otto negozi nell’anno fiscale 2023 e circa 12 negozi ciascuno negli anni fiscali successivi. La società, che ha presentato domanda per essere quotata al Nasdaq e scambiata sotto il ticker TFM, sta anche lanciando un programma di premi fedeltà che ha testato in negozi selezionati in tutte le sue sedi.

Come The Fresh Market, Mobileye è stato pubblico in precedenza e ha piani concreti per tornare al dolce abbraccio dei mercati pubblici. O meglio, il produttore di chip Intel Corp. (INTC) ha in programma di rendere mobileye di nuovo pubblico, cinque anni dopo aver acquisito la società di visione artificiale per $ 15,3 miliardi. Uno dei leader nella tecnologia di guida autonoma, Mobileye fornisce la sua tecnologia alle principali case automobilistiche come Ford Motor Co. (F) e Volkswagen. Intel originariamente aveva pianificato di integrare la tecnologia e i brevetti di Mobileye nella propria divisione di guida autonoma, ma l’opzione di scorporare Mobileye come società separata e mantenere una proprietà di maggioranza nel business potrebbe essere il modo migliore per Intel, che sta lottando per raggiungere rivali in più rapida crescita come Nvidia Corp. (NVDA), per capitalizzare su uno dei suoi beni più preziosi.

Come nel caso di una serie di altre IPO calde da tenere d’occhio per il 2022, Impossible Foods ha visto la fantastica finestra di opportunità del 2021 trasformarsi in un bagno di sangue per le società pubbliche di recente sulla scia di aumenti dei tassi, timori di valutazione, alta inflazione e invasione russa dell’Ucraina. L’analogo più scambiato in borsa di Impossible Foods è l’altro importante attore nelle carni a base vegetale, Beyond Meat Inc. (BYND), che ha preso un taglio di capelli di circa il 40% dall’inizio dell’anno. Mentre Impossible Foods potrebbe essere saggio aspettare fino alla seconda metà del 2022 per una IPO, il CEO ha definito la quotazione in borsa “inevitabile” di recente a novembre, lo stesso mese in cui la società ha raccolto $ 500 milioni a una valutazione non divulgata. L’azienda, i cui prodotti sono trasportati da artisti del calibro di Burger King e Starbucks Corp. (SBUX), stava cercando una valutazione di $ 7 miliardi all’epoca.

Il più grande conglomerato del Vietnam, Vingroup, ha annunciato l’intenzione di puntare a una IPO statunitense per il suo braccio di veicoli elettrici, VinFast, nella seconda metà del 2022. Se la mossa è qualcosa di simile a ciò che la sua società madre aveva sperato, sarà uno sforzo enorme: la società ha dichiarato la sua intenzione di raccogliere $ 3 miliardi a una valutazione di $ 60 miliardi nell’eventuale quotazione negli Stati Uniti. Sebbene un notiziario di dicembre abbia citato la giovane società come obiettivo di 42.000 vendite di veicoli nel 2022 – in netto aumento rispetto alla sua precedente previsione di 15.000 – gli investitori dovranno probabilmente ritrovare la loro propensione al rischio affinché la valutazione aspirazionale di VinFast diventi una realtà.

Il più grande elefante nella stanza quando si tratta di IPO imminenti da guardare nel 2022 è il gigante dei pagamenti online Stripe con sede a San Francisco, che gode di molti finanziamenti da venture capitalist e investitori istituzionali. La società è stata valutata l’ultima volta a $ 95 miliardi in un round di finanziamento da $ 600 milioni nel maggio 2021. Ciò consente a Stripe, il cui software di e-commerce elabora i pagamenti per enormi attori tecnologici come Amazon.com e Google di Alphabet Inc. (GOOG, GOOGL), di aspettare il suo tempo e attendere condizioni perfette e una valutazione strabiliante prima di offrire azioni al pubblico in generale. Come con altre startup tecnologiche calde, la crescita di Stripe ha accelerato enormemente durante la pandemia quando i consumatori si sono riversati nei negozi online per fare acquisti. Tra aprile 2020 e circa un anno dopo, la valutazione di Stripe è salita da $ 36 miliardi a $ 95 miliardi in round di finanziamento privato.

