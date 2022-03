Pawtocol Crypto: cos’è e cosa ci aspetta in futuro

Abbiamo sentito parlare per la prima volta di Pawtocol crypto (UPI) da un comunicato stampa quando è stato aggiunto a Coinbase. Certo, all’epoca ce lo siamo scrollati di dosso. Ad essere sinceri, ne avevamo abbastanza di nuovi gettoni a tema cane.

Certo Dogecoin (DOGE) era tutto divertimento e giochi quando è stato rilasciato. Ma con l’aumentare della sua popolarità, è aumentato anche il numero di imitazioni (copydog?).

Quindi ora abbiamo il killer Dogecoin (qualunque cosa significhi) Shiba Inu (SHIB). Poi c’è Dogelon Mars (ELON), Dogey-Inu (DINU), Corgi Inu (CORGI)… L’elenco potrebbe continuare. Ma cerchiamo di essere perfettamente chiari. Pawtocol crypto non assomiglia a questi altri token. In realtà serve ad alcuni scopi utili …

Con ancora più piani in arrivo.

Ma prima di entrare in tutto questo, vorremmo offrire le nostre scuse al team di sviluppo crittografico di Pawtocol per aver guardato oltre il tuo progetto qualche tempo fa. Promettiamo di non buttarti mai più nello stesso secchio crittografico. Ma puoi darci la colpa? Il nome non rotola esattamente dalla lingua. Detto questo, approfondiamo ciò che questo token sta cercando di cambiare.

Uno dei problemi che Pawtocol Crypto mira a risolvere

Utilizzando la tecnologia blockchain, Pawtocol crypto sta cercando di fornire risorse preziose a rifugi e salvataggi per animali. E ha anche progetti per migliorare la cura degli animali domestici. Questo è essenzialmente il token in cui i nostri amici pelosi e cripto si incontrano. E prevede di fare tutto questo in diversi modi.

Innanzitutto, c’è il mercato NFT obbligatorio. Allo stato attuale, questo è ancora in fase di sviluppo. Ma presto, i collezionisti saranno in grado di acquistare, vendere e coniare risorse digitali da Pawtocol in una delle cinque categorie:

Rifugio Animali

Salva gli animali

Fauna selvatica

Animali domestici celebrità

Animali domestici personali

Anche se non siamo davvero grandi su NFT, questo è un progetto che possiamo sostenere.

Gli utenti saranno facilmente in grado di coniare gettoni del loro animale domestico, il che è piuttosto interessante. Ma la parte importante deriva dal piano di Pawtocol di donare il 50% di tutti i profitti NFT ai rifugi per animali e ai salvataggi della fauna selvatica. Con queste donazioni, Pawtocol spera di intaccare il numero di cani eutanasizzati nei rifugi per uccidere.

Altre soluzioni in cantiere

Se le criptovalute pawtocol stessero solo facendo sforzi per aiutare a finanziare meglio rifugi e salvataggi di animali selvatici, probabilmente sarebbe sufficiente per noi per salire a bordo. Ma c’è molto di più in cantiere…

Questo progetto sta anche cercando di aiutare a promuovere le piccole imprese incentrate sugli animali domestici. Il problema qui è che Mars e Purina vendono oltre il 90% di tutti gli alimenti per cani e gatti a prezzo medio. E i loro enormi budget di marketing rendono difficile per le piccole imprese penetrare in quel mercato. Quindi è in fase di costruzione un processo di verifica che potrebbe aiutare a fornire informazioni sulla qualità del cibo e della cura degli animali domestici.

Allo stesso modo, Pawtocol spera di contribuire a porre fine all’etichettatura ingannevole sugli alimenti per animali domestici. Questo potrebbe non sembrare un grosso problema, ma lo è. Un’enorme porzione del cibo per animali acquistato nei grandi magazzini porta con sé affermazioni di falsa pubblicità e bugie vere e proprie. Ma Pawtocol sta lavorando per mettere strumenti analitici nelle mani dei proprietari di animali domestici. Questo, spera, aiuterà i proprietari di animali domestici a scoprire se l’azienda da cui acquistano articoli per la cura degli animali domestici è stata coinvolta in qualsiasi etichettatura impropria o stratagemmi di marketing.

E infine, c’è il tag per animali domestici Pawtocol che è in lavorazione. Oggi, il modo più comune per proteggere e trovare gli animali domestici persi è attraverso chip impiantati. Ma sono lontani dalla soluzione perfetta. Affinché questi funzionino, un animale domestico in genere deve essere trovato e portato in una clinica per animali domestici per essere scansionato. Ma i tag degli animali domestici Pawtocol sta lavorando sul piano per aggiornare le informazioni di tracciamento in tempo reale.

Conclusioni su Pawtocol Crypto

Come la maggior parte delle criptovalute, pawtocol crypto ha visto molti alti e bassi negli ultimi tempi. Ma anno dopo anno, è ancora in aumento di oltre l’800%. Ed è riconosciuto un movimento favorevole dei prezzi negli ultimi due mesi.

Detto questo, è probabile che il prezzo della criptovaluta Pawtocol non sostenga a lungo il movimento verso l’alto a meno che non inizi a mantenere le sue promesse. La litania di problemi nel settore degli animali domestici che spera di affrontare sono ancora in sospeso. Quindi, per il momento, pawtocol crypto è ancora un investimento speculativo.

Ma, se e quando questi servizi inizieranno a essere implementati, ci aspettiamo di vedere il valore della crittografia Pawtocol salire rapidamente. Sono pronti a servire come strumenti molto utili per i proprietari di animali domestici di tutto il mondo … E non solo per coloro che sono interessati alle criptovalute. I suoi tag per animali domestici potrebbero diventare lo standard del settore per tenere d’occhio gli animali domestici. Ma probabilmente dovrà iniziare a portare alcuni di questi progetti sul mercato poco prima che un concorrente piombi e li batta al pugno.