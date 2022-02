2 monete Meme che potrebbero superare Shiba Inu nel 2022

La maggior parte di noi ha familiarità con il modo in cui la criptovaluta meme a tema cane Shiba Inu (SHIB) è iniziata come moneta scherzosa nell’agosto 2020, per poi salire a più del 49.000.000% l’anno scorso.

Da allora gli sviluppatori SHIB hanno cercato di creare più valore nell’ecosistema lanciando uno scambio decentralizzato, token non fungibili (NFT), monete complementari e un’ambiziosa blockchain che è stata testata bene durante una beta.

Oltre a tutto ciò, ha accumulato un seguito rabbiosamente fedele di milioni di sostenitori – il feed Twitter ufficiale di SHIB ha 2,8 milioni di abbonati – che si riferiscono al loro collettivo come “SHIBArmy”. Se trascorri una qualsiasi quantità di tempo in quella comunità tramite Twitter o Reddit, vedi la loro ostinata convinzione che Shiba Inu ripeterà e raggiungerà facilmente $ 0,01 sulla sua strada verso $ 1,00 per token dal suo prezzo attuale di $ 0,0000301 al momento della stesura di questo documento, per CoinMarketCap.

Ma affinché SHIB raggiunga solo un centesimo per token, data la sua attuale offerta, richiederebbe una pompa del 33.000%, creando una capitalizzazione di mercato astronomica. Anche un aumento relativamente modesto del suo prezzo di 100 volte gli darebbe una capitalizzazione di mercato di $ 1,67 trilioni – quasi la dimensione dell’intero mercato crittografico da $ 1,91 trilioni, che non accadrà presto. Quindi, nel frattempo, ecco due monete meme alternative con valutazioni totali molto più piccole che potrebbero consentire più facilmente guadagni percentuali a cinque cifre.

Il volume degli scambi di Samoyedcoin è aumentato del 25% nelle ultime 24 ore

Samoyedcoin (SAMO) è un token a tema cane lanciato l’anno scorso sulla sempre più popolare blockchain Solana. SAMO è una risorsa digitale in crescita che ha lo scopo di fungere da rampa per i nuovi utenti di criptovalute verso la rete Solana. Secondo CoinMarketCap, mentre scrivevo questo, il volume delle transazioni SAMO è aumentato di oltre il 25% il giorno.

Samoyedcoin ha anche un numero finito di token limitato a 9,2 miliardi e ha avuto tre bruciature di token separate sin dal suo inizio per mantenere il valore. Parlando di valore, la sua capitalizzazione di mercato totale è di soli $ 74 milioni. Anche se il suo prezzo aumentasse di 100 volte quest’anno, la sua capitalizzazione di mercato si collocherebbe a malapena tra i primi 100 progetti crittografici basati sulla valutazione. Questa potrebbe essere una gemma meme nascosta che vale la pena considerare.

Monacoin, una moneta meme veterana con utilità reale

Al contrario, MonaCoin (MONA) è in circolazione da gennaio 2014 senza alcun processo pre-mine, il che ha assicurato che il suo modello decentralizzato open source abbia continuato a durare. Come Dogecoin, era basato su un hard fork di Litecoin, e MONA è estremamente popolare in Giappone in quanto il logo del token si basa su un personaggio di gatto ampiamente riconosciuto in quel paese. La tecnologia di pagamento peer-to-peer è la funzionalità sottostante al progetto e MONA è il token nativo utilizzato per premiare i suoi minatori proof-of-work che convalidano l’attività di rete.

Al momento della scrittura, MONA aveva un prezzo di $ 1,03, uno sconto del 94% dal suo massimo storico di $ 16,61 a dicembre 2017. Mentre è stato volatile da allora, ha raggiunto $ 4.02 per token nell’aprile 2021. Ciò suggerisce che ha un livello di resilienza dei prezzi e resistenza all’interno del mercato. Inoltre, la sua attuale capitalizzazione di mercato è di soli $ 67 milioni, che potrebbe facilmente ospitare un moltiplicatore di prezzo a centinaia. Date le sue precedenti corse, potrebbe facilmente avere un altro volo se le condizioni sono giuste.

Questa discussione non è una consulenza finanziaria e gli investitori dovrebbero sempre fare le proprie ricerche prima di investire. Tuttavia, quando stai cercando il prossimo grande vincitore nel segmento “meme coin”, potresti voler saltare Shiba Inu. Il suo incredibile successo passato dal punto di vista della capitalizzazione di mercato semplicemente non gli consentirà di avvicinarsi a una performance ripetuta.