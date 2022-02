in

I giochi NFT play-to-earn sono un nuovo tipo di gioco che consente ai giocatori di sperimentare giochi e blockchain combinati, ma quali sono i migliori?

L’introduzione di NFT o token non fungibili nell’ecosistema di gioco ha spinto gli utenti a interessarsi profondamente all’emergente arena di gioco play-to-earn che promette un reddito passivo impressionante agli utenti che commettono questi giochi quotidianamente.

Ecco un elenco dei primi 5 giochi NFT play-to-earn in cui i giocatori si sono lanciati di recente.

I migliori giochi NFT Play-To-Earn

Con così tanti progetti e giochi NFT là fuori, è difficile restringerlo a cinque. Ecco le nostre scelte:

Axie Infinity

Axie Infinity si è rivelato essere il gioco NFT play-to-earn di successo del 2021. Il gioco consente agli utenti di costruire il loro regno in un luogo mitico chiamato Lunacia, dove creature magiche come Axies vengono allevate per guidare ulteriormente il gioco e sbloccare vari livelli.

Gli utenti possono acquistare una varietà di oggetti NFT e guidare il gameplay guadagnando AXS e SLP che sono negoziabili su più scambi crittografici per guadagnare un reddito reale.

CryptoBlades

CryptoBlades è un altro coinvolgente gioco blockchain ispirato al genere rpg. Il gioco consente agli utenti di guadagnare gettoni SKILL combattendo battaglie in-game e sconfiggendo i nemici.

I giocatori sono liberi di creare le loro armi e vendere oggetti di gioco (NFT) ad altri tramite il mercato.

I giocatori sono originariamente tenuti ad acquistare un personaggio per iniziare il gioco, quindi è necessario pagare una piccola tassa (BNB) per iniziare il gameplay e combattere le battaglie, che viene successivamente restituita ai giocatori sotto forma di gettoni SKILL.

Plant vs Undead

Plant vs Undead è un popolare gioco di difesa della torre in cui gli utenti sono tenuti ad acquistare SEEDS per giocare.

Questi SEMI possono essere acquistati tramite il mercato pagando token PVU.

Questi token possono essere successivamente scambiati con qualsiasi scambio crittografico che ha token PVU elencati sotto il loro dominio.

Farmers World

Farmers World è un popolare gioco di simulazione play-to-earn che ha attirato molta attenzione ultimamente. Il gameplay coinvolge gli utenti che coltivano e raccolgono i loro raccolti utilizzando vari strumenti.

I giocatori devono avere accesso a uno strumento prima di imitare il gameplay, che può essere acquistato dal suo mercato di gioco interno.

Forest Knight

Forest Knight come suggerisce il nome è un gameplay che coinvolge un cavaliere che combatte con le forze del male. Gli utenti sono liberi di scegliere il proprio cavaliere che ha poteri e abilità unici.

I giocatori ricevono anche ricompense di accesso giornaliere, oltre a essere liberi di guadagnare NFT giocando. Il gioco ospita anche un mercato sulla piattaforma EnjinX per consentire agli utenti di acquistare facilmente oggetti di gioco interni.