3 cose che le persone sbagliano sui DEX

Anche prima della debacle FTX di novembre, che ha spinto un numero record di investitori verso soluzioni decentralizzate, gli scambi decentralizzati (DEX) si stavano ritagliando un posto ordinato nel mercato dominato dagli scambi centralizzati.

Un rapporto di ricerca co-autore a maggio da Uniswap e Paradigm, una società di VC focalizzata sulla crittografia, ha dimostrato che Uniswap, il più grande scambio decentralizzato, aveva una liquidità più profonda in diverse coppie di trading, tra cui ETH / USD, rispetto a Binance o Coinbase.

Il rapporto ha sottolineato la possibilità che i DEX assumano i loro concorrenti più grandi in futuro grazie alla loro capacità di “fornire liquidità più elevata rispetto agli scambi centralizzati” con i market maker automatizzati (AMM).

Inoltre, Citigroup ha riferito questo ottobre che i DEX hanno superato i CEX nella crescita negli ultimi due anni.

I fallimenti di quest’anno delle piattaforme crittografiche centralizzate, come Voyager Digital, Celsius e FTX, hanno contribuito a spingere ulteriormente i DEX al centro della scena.

Altri investitori di criptovalute probabilmente vorranno esaminare i DEX nei prossimi mesi e anni.

Per aiutare i nostri lettori in questo viaggio, abbiamo fatto un elenco delle prime tre cose che le persone sbagliano sui DEX.

Idea sbagliata #1. I DEX sono 100% a prova di proiettile

Uno dei punti di forza degli scambi decentralizzati è che in nessun momento prendono in custodia i fondi degli utenti. Ciò rende impossibile per i cattivi attori infiltrarsi in uno scambio e rubare i fondi dei clienti.

I DEX sono all’altezza del mantra “Non le tue chiavi, non le tue monete”, che mette in guardia gli investitori crittografici dal conservare le loro criptovalute in scambi centralizzati. In sostanza, non si sa cosa accadrà alla tua criptovaluta nei CEX.

Come è evidente dal crollo di FTX e da altri fallimenti crittografici di quest’anno, uno scambio può incorrere in problemi di liquidità e rendere i clienti incapaci di tirare fuori i loro soldi.

Ma anche, gli scambi decentralizzati sono forti solo quanto i loro contratti intelligenti. Un codice mal sviluppato potrebbe fornire una scappatoia da sfruttare per gli hacker. Pertanto, è consigliabile fare le tue ricerche prima di accontentarti di qualsiasi DEX.

L’archiviazione non custodita dei DEX dovrebbe offrire agli utenti un maggiore controllo sui loro fondi. Tuttavia, gli aspetti pratici dell’auto-custodia, come frasi di backup di 12 parole, chiavi private e altri, possono sembrare intimidatori per alcuni utenti. Peggio ancora, se dimentichi la tua frase di backup di 12 parole, i tuoi soldi sono finiti per sempre.

Con i CEX, i possessori di criptovalute non devono memorizzare un passcode, frasi di recupero, ecc. Ma non sai se i tuoi fondi sono sicuri. Con i DEX, sei pienamente responsabile della tua crittografia, pur facendo affidamento sul fatto che il contratto intelligente sia infallibile.

Idea sbagliata #2. Le transazioni DEX non sono rintracciabili

A causa della percezione che le transazioni blockchain siano anonime, c’è un malinteso sul fatto che le transazioni sui DEX seguano l’esempio. Questa percezione è rafforzata dai DEX che non richiedono di inviare informazioni Know Your Customer (KYC).

Tuttavia, le identità degli utenti di blockchain pubbliche, come Bitcoin ed Ethereum, possono essere apprese legando i dati KYC agli indirizzi su blockchain. Quando qualcuno ritira criptovaluta da uno scambio in cui ha inviato KYC, a un portafoglio che controlla, ha doxxato quell’indirizzo. Qualsiasi operazione effettuata su un DEX con quell’indirizzo può essere legata in modo affidabile all’identità di un utente.

Un modo per oscurare le tue transazioni è utilizzare un indirizzo diverso ogni volta che effettui transazioni crittografiche. Potresti anche avere diversi portafogli per vari scopi. L’obiettivo è rendere più difficile il collegamento delle transazioni tra loro.

Idea sbagliata #3. I DEX sono solo per i trader esperti

In superficie, i DEX possono sembrare intimidatori. Ricorda, i tuoi fondi non sono memorizzati sullo scambio, quindi non devi semplicemente accedere e fare trading a la CEX. Il modo per accedere ai DEX è attraverso un portafoglio crittografico compatibile con contratti intelligenti, ad esempio Metamask per Ethereum.

Poiché i DEX sono basati sulla blockchain, devi finanziare il tuo portafoglio con il token specifico per quella blockchain.

Quando si utilizzano i DEX, è anche necessario sapere come regolare lo slippage. Lo slippage è la differenza di prezzo tra quando hai iniziato uno scambio e quando l’hai completato.

Gli slippage si verificano a causa dei movimenti di mercato che si verificano tra il momento in cui hai iniziato e il momento in cui hai completato uno scambio.

A volte uno slittamento può funzionare a tuo favore. Altre volte, non così tanto. Pertanto, è spesso necessario regolare manualmente lo slippage quando si utilizza un DEX. Questo processo può essere tecnico e scoraggiante.

Quindi, il trading DEX può sembrare su misura solo per i trader esperti. Ma i trader principianti dovrebbero sapere che i trader esperti erano lì una volta. Il modo migliore per battere i nervi sull’utilizzo di un DEX è uscire e iniziare a usarne uno. Nel tempo, diventa una seconda natura.

Come funzionano i DEX?

I DEX hanno gli stessi obiettivi degli scambi centralizzati (CEX), ma questa volta non c’è un intermediario. Invece, un DEX si basa su contratti intelligenti per eseguire transazioni.

In un CEX, i trader si affidano alla società per archiviare le loro criptovalute e facilitare le transazioni / scambi con altri utenti. Su un DEX, le transazioni sono puramente peer-to-peer, il che le rende “disintermediate” e “trustless”.

Ecco altre caratteristiche che definiscono i DEX:

Costruite sulla blockchain e sono organizzazioni autonome decentralizzate (DAO)

Gli utenti non rinunciano alla custodia.

L’uso di pool di liquidità. I pool di liquidità sono serbatoi crittografici di crowdsourcing che facilitano le negoziazioni peer-to-peer, l’agricoltura del rendimento e altre funzioni DeFi. Gli utenti che contribuiscono ai pool di liquidità sono ricompensati con commissioni di transazione, profitti dall’agricoltura di rendimento e così via. I pool di liquidità sono l’ancora di salvezza dei DEX.

I pool di liquidità impiegano Automated Market Maker, che sono protocolli che eseguono automaticamente gli ordini di acquisto e vendita su un DEX.

Alcuni dei DEX più popolari includono Uniswap, PancakeSwap, SushiSwap, Kyber, 1inch e Bancor. Uniswap è attualmente il DEX più dominante, comandando oltre il 50% della quota di mercato.

Gli scambi decentralizzati saranno sempre più rilevanti. Le loro controparti centralizzate hanno svolto un ruolo cruciale nell’integrare milioni di persone nelle criptovalute, ma gli investitori che desiderano maggiore libertà sulle loro risorse crittografiche migreranno ai DEX.

Speriamo che questo pezzo dissiperà qualsiasi idea sbagliata che hai avuto su di loro.