È possibile visualizzare l’intera blockchain?

La tecnologia blockchain è probabilmente una delle invenzioni più innovative dei tempi moderni. Si propone di creare un flusso affidabile, non filtrabile e non censurabile di dati e informazioni accessibili da chiunque, da qualsiasi parte del mondo. E sebbene la blockchain stia appena emergendo dalla sua fase embrionale, ha un enorme potenziale per avere un impatto positivo sul prossimo futuro.

Per esplorare ulteriormente l’idea se possiamo visualizzare l’intera blockchain, è essenziale rendersi conto che non esiste solo una blockchain singolare. In effetti, ci sono 3 tipi principali di blockchain: blockchain pubbliche, private e ibride.

Bitcoin ed Ethereum sono due esempi di blockchain pubbliche. Attualmente, ci sono almeno 1.000 diverse blockchain e poiché esistono tutte come registri separati, ognuna ha il proprio esploratore blockchain. Qui è dove puoi accedere liberamente a tutte le transazioni mai effettuate su una specifica blockchain.

Ad esempio, se desideri controllare lo stato della tua ultima transazione ETH, tutto ciò che devi fare è consultare l’esploratore blockchain di Ethereum. Qui è dove tutte le tue transazioni ETH sono liberamente accessibili e dove puoi anche esplorare tutte le altre transazioni ETH che sono state mai effettuate.

Quindi, se hai la necessità di visualizzare l’intera blockchain di Ethereum puoi farlo. Semplicemente, visita etherscan.io e inizia a esplorare.

Puoi cercare i dati della transazione specifici per la tua transazione di criptovaluta o cercare in base a diversi parametri, come l’indirizzo del destinatario, l’indirizzo del mittente o l’ID della transazione.

Se vuoi esplorare altre transazioni crittografiche, puoi ripetere il processo per ciascuna delle diverse blockchain pubbliche. Di seguito forniamo alcuni esploratori per alcune delle più grandi criptovalute per capitalizzazione di mercato:

Bitcoin: btcscan.org/

Ethereum: etherscan.io

BNB: bscscan.com

XRP: bithomp.com/explorer

Solo per i loro occhi

Le blockchain private operano in genere su una scala molto più piccola con accesso controllato. Queste blockchain non sono decentralizzate, non sono immutabili e controllano chi è autorizzato a visualizzare, modificare ed eliminare i dati. Chiaramente, la maggior parte dei dati su una blockchain privata non è destinata al controllo pubblico.

Il caso d’uso più significativo di una blockchain privata sarebbe una CBDC (Central Bank Digital Currency).

Le blockchain ibride si trovano al centro di tutto, combinando elementi di blockchain private e pubbliche. Ciò consente loro di controllare chi può visualizzare i dati memorizzati sulla blockchain e quali dati possono essere visualizzati pubblicamente.

Due grandi esempi che utilizzano la blockchain ibrida nella catena di approvvigionamento sono IBM Food Trust e Walmart.

Conclusione: dipende dalla blockchain



Quindi, se prendiamo questa domanda al valore nominale, allora la risposta deve essere no. Non è possibile visualizzare l’intera blockchain, solo a causa del fatto che esistono blockchain private a cui non si ha accesso. Non puoi nemmeno vedere tutte le blockchain contemporaneamente. È possibile, tuttavia, visualizzare l’intera blockchain di Bitcoin. Hai solo bisogno di utilizzare esploratori blockchain che appartengono a blockchain specifici. In altre parole, puoi visualizzarli, ma solo uno alla volta.