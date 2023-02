3 cose che le persone sbagliano sull’inflazione

Mentre l’inflazione ha sempre fatto parte della nostra economia, il 2022 ha offerto un corso accelerato per molte persone che in precedenza ne avevano ignorato l’impatto. Questo perché il 2022 ha visto livelli storici di inflazione nella maggior parte delle economie.

A seconda di dove ti trovi nel mondo, avresti potuto facilmente vedere triplicare l’obiettivo annuale del 2-3% previsto dalle banche centrali. Questa inflazione annuale del 6-7% è stata uno dei casi meno dannosi.

Molti altri paesi, tra cui il Regno Unito, hanno assistito a un’inflazione acuta a due cifre, mentre altri sono scesi nell’iperinflazione e nella svalutazione delle loro valute nazionali.

L’impatto dell’inflazione ha lasciato molte persone alla ricerca di risposte sulla sua provenienza, su come è andata così male e su come la risolviamo.

Ecco le tre cose che la maggior parte delle persone sbaglia sull’inflazione.

Idea sbagliata #1. La causa dell’inflazione

La causa principale dell’inflazione è l’introduzione di valuta aggiuntiva in circolazione. Se una banca centrale aumenta l’offerta di moneta emettendo nuova valuta, allora l’offerta corrente sarà svalutata. Dì, se hai $ 100 con l’offerta totale di denaro di $ 1000. Se l’emittente raddoppia l’offerta a $ 2000, puoi acquistare la metà delle cose con i tuoi $ 100.

Vediamo tre tipi principali di inflazione che sono spesso scambiati per la causa piuttosto che per l’effetto dell’aumento dell’offerta di moneta. Sono tutti in definitiva un riflesso dell’aumento dell’offerta di moneta. I tipi di inflazione che riconosciamo sono:

Inflazione trainata dalla domanda

Inflazione spinta dai costi

Gonfiaggio incorporato

Inflazione trainata dalla domanda

L’inflazione trainata dalla domanda è ciò a cui la maggior parte delle persone pensa quando pensa all’inflazione.

È quando c’è un aumento della domanda di beni e servizi. Ciò fa salire il prezzo poiché più risorse stanno inseguendo la stessa offerta.

Un buon esempio è lo stato del settore dei viaggi dopo i blocchi covid. La domanda di viaggi è salita alle stelle senza che l’industria abbia avuto l’opportunità di costruire la sua offerta. Di conseguenza, c’era più domanda che offerta, quindi le agenzie di viaggio hanno aumentato i loro prezzi per ridurre la domanda.

Inflazione spinta dai costi

L’inflazione spinta dai costi è spesso correlata all’attrazione della domanda. Si verifica quando i costi delle materie prime aumentano per le imprese e le aziende aumentano i loro prezzi indipendentemente dalla domanda.

Un buon esempio è quando il prezzo dei prodotti aumenta; I ristoranti aumenteranno i prezzi dei loro menu per adeguarsi, indipendentemente dal fatto che abbiano più clienti.

Gonfiaggio incorporato

L’inflazione incorporata è di solito una risposta ai due precedenti. I dipendenti possono chiedere un aumento per contribuire a coprire l’aumento dei costi derivanti dall’inflazione trainata dalla domanda e dall’inflazione spinta dai costi.

I datori di lavoro si trovano quindi di fronte alla scelta di aumentare i salari per rimanere competitivi o affrontare una carenza di manodopera. I datori di lavoro trasferiranno quindi gli aumenti ai clienti aumentando i loro prezzi.

Idea sbagliata #2. L’inflazione è inutile

Attualmente, il dollaro degli Stati Uniti è la valuta più forte del mondo e viene utilizzato come riserva mondiale per denominare ogni altra valuta. Il dollaro USA che conosciamo oggi è stato creato ai sensi del Federal Reserve Act del 1913. A questo punto, il dollaro USA operava sotto un gold standard in cui il valore del dollaro era legato al valore delle riserve auree detenute dagli Stati Uniti.

Fu solo dopo la seconda guerra mondiale che altre nazioni accettarono il dollaro USA come standard globale. Questo sarebbe accaduto nel 1944 durante l’accordo di Bretton Woods, quando 44 paesi accettarono di ancorare le loro valute all’USD piuttosto che all’oro.

L’accordo ha mantenuto l’autorità delle banche centrali di mantenere un tasso di cambio con il dollaro. In cambio, gli Stati Uniti avrebbero permesso ai paesi di riscattare i dollari detenuti in oro. Poiché l’USD era sostenuto dall’oro, le valute mondiali erano indirettamente ancorate al valore dell’oro a $ 35 / oncia.

Nel 1971, il presidente Nixon pose fine alla convertibilità dei dollari in oro da nazioni straniere, ponendo fine all’accordo di Bretton Woods.

Il dollaro è rimasto la valuta di riserva globale, ma un asset forte non lo ha più sostenuto.

Ciò ha permesso al governo degli Stati Uniti di controllare direttamente l’offerta di denaro emesso. Gli Stati Uniti hanno iniziato ad aumentare l’offerta di moneta per pagare nuovi progetti, che inevitabilmente ha portato alla Grande Inflazione. In effetti, questo ha segnato l’inizio della teoria monetaria moderna..

La banca centrale degli Stati Uniti mira a un’inflazione annua del 2-3% per incoraggiare le persone a spendere ora piuttosto che risparmiare per dopo. Tuttavia, quando gli Stati Uniti emettono troppa valuta in un breve periodo, assistiamo a un forte aumento dell’inflazione, come abbiamo visto nel 2022.

Idea sbagliata #3. L’inflazione è prevedibile

Ci sono un paio di soluzioni per aiutare a risolvere o almeno i periodi meteorologici di aumento dell’inflazione. Il primo modo è trovare beni che preservino la ricchezza a lungo termine.

Tradizionalmente, questo è stato ottenuto attraverso oro, azioni e immobili. Con l’aumento dell’inflazione, aumenta anche il valore di queste attività.

Questa è un’opzione eccellente se puoi farlo finanziariamente. Tuttavia, questa è solo un’opzione per alcune persone e alla fine porterà a maggiori livelli di disuguaglianza. I ricchi diventano più ricchi, mentre le classi medie e basse vedono la loro ricchezza erosa, cercando di tenere il passo con l’inflazione.

È possibile creare un ambiente deflazionistico che diminuisce l’inflazione diminuendo l’offerta monetaria. Questo viene fatto attraverso l’aumento dei tassi di interesse della banca centrale.

L’aumento dei tassi di interesse delle banche centrali porterà direttamente a meno prestiti.

Le aziende possono decidere di non investire ulteriormente nella loro attività se c’è un costo elevato per prendere un prestito. Allo stesso modo, le persone con tassi variabili su mutui e prestiti possono essere costrette a vendere i loro beni se questi tassi di interesse aumentano troppo.

Questo metodo può potenzialmente portare a una recessione se i tassi aumentano troppo rapidamente o troppo ripidamente. Può anche portare a periodi di austerità in quanto i governi sono costretti a spendere meno.

Pensieri conclusivi: gonfiare il futuro

Bitcoin può fornire un’alternativa. Non come copertura contro l’inflazione, ma come un modo per rimuoverla. Bitcoin ha una scarsità assoluta incorporata in esso di 21 milioni di bitcoin. Ciò significa effettivamente che è il denaro più difficile del pianeta.

Un ritorno a un gold standard come alternativa per i governi. Uno in cui possono spendere solo ciò che è sostenuto o preso in prestito contro di esso con il rischio di perderlo. Ciò eliminerebbe efficacemente la minaccia che la stampante di denaro produca un’inflazione più elevata..