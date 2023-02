Cinque motivi per cui hai bisogno di un portafoglio hardware

Di fronte a un ambiente di sicurezza informatica in continua evoluzione, è più importante che mai mantenere al sicuro le risorse digitali.

Esistono diversi modi per archiviare la tua criptovaluta e le risorse digitali, come gli NFT, ma pochi sono sicuri come un portafoglio hardware.

I portafogli hardware offrono una serie di vantaggi rispetto ai portafogli software, ma perché è esattamente? Scoprilo qui sotto.

Cos’è un portafoglio hardware di criptovaluta?

Un portafoglio hardware è un dispositivo che memorizza l’accesso alle tue criptovalute. Il dispositivo è separato dal computer o dal telefono, il che lo rende un componente hardware indipendente. Si pone come un aggiornamento ai portafogli software, che possono essere scaricati su un dispositivo esistente, come il computer o il telefono.

Più specificamente, un portafoglio hardware memorizza le tue chiavi private su un dispositivo dedicato con un software progettato specificamente per proteggere le chiavi private. Ciò comporta una serie di vantaggi, che verranno spiegati di seguito.

1. Le chiavi private vengono archiviate offline

I portafogli software comportano il rischio di essere connessi a Internet. Se si utilizza un dispositivo connesso a Internet, si corre il rischio di avere informazioni raccolte dal dispositivo.

La maggior parte dei portafogli hardware offre un servizio chiamato cold storage.

Se il tuo portafoglio software viene compromesso, non esiste un’assicurazione per eseguire il backup di tali risorse perse. Ciò significa che l’archiviazione delle informazioni critiche come le chiavi private è un componente fondamentale per mantenere le risorse al sicuro. La conservazione a freddo è una soluzione ideale per questo in quanto le chiavi sono memorizzate su un dispositivo disconnesso da Internet.

2. Minor rischio di virus

Essendo disconnessi da Internet e utilizzando firmware non basati su Apple o Windows, il rischio che virus e malware siano minacce alle tue chiavi private è vicino allo zero quando usi un portafoglio hardware.

Una caratteristica che alcuni portafogli hardware sono forniti di serie è chiamata “transazioni air gapped”. Ciò significa semplicemente che il dispositivo stesso non è mai effettivamente connesso a Internet o al tuo computer ed è quindi molto meno vulnerabile (se non impermeabile) all’infezione da un virus.

Inoltre, la maggior parte dei virus sono progettati per attaccare piattaforme come Windows o Apple, che offrono vettori di attacco tradizionali più tradizionali.

3. Usabilità

Un portafoglio hardware può portare un certo grado di tranquillità. Sono semplici da usare, altamente sicuri e possono essere acquistati a prezzi ragionevoli. Gestisce il lato software e sicurezza in un archivio di criptovaluta, lasciandoti libero da preoccupazioni come la microgestione della tua sicurezza Internet e la navigazione in un sacco di diversi programmi relativi alla criptovaluta che potrebbero non essere necessariamente nella tua timoneria.

I portafogli hardware semplificano la sicurezza delle tue risorse crittografiche, lasciandoti libero da preoccupazioni.

4. Riduzione del rischio durante il viaggio

Un portafoglio hardware è più sicuro se sei un frequent flyer. Le connessioni Internet pubbliche e le reti senza attendibilità garantita possono rappresentare un rischio comune per la sicurezza. I laptop si connettono a Internet presentando un rischio per la sicurezza, ma sono anche superfici di attacco a rischio più elevato. Gli attori malintenzionati possono accedere alle porte USB di un laptop, anche quando è bloccato, presentando un rischio per la sicurezza. I portafogli hardware sono protetti da PIN e hanno protezioni aggiuntive a seconda di quello che acquisti.

Inoltre, se dovessi perdere il tuo portafoglio hardware per qualche sfortunato destino, puoi utilizzare una fase di recupero seed che ricevi con il portafoglio hardware per recuperare le chiavi private e salvare la tua crittografia. Questa frase dovrebbe essere scritta su carta e conservata in un posto fisicamente sicuro ed è talvolta chiamata portafoglio di carta. Ricorda di non tenere il portafoglio di carta e il portafoglio hardware nello stesso posto.

5. Verifica sul dispositivo hardware

Con un portafoglio hardware, tutte le tue transazioni devono essere verificate con gli input dell’utente prima del trasferimento. Senza accesso al portafoglio hardware, è impossibile inviare qualsiasi criptovaluta dal portafoglio.

In questo senso, il portafoglio hardware può essere giustamente interpretato come il “dispositivo di firma”. Come in, è il dispositivo che firma le transazioni e le rende valide per essere trasmesse alla rispettiva blockchain. Senza una firma, una transazione non è valida. Senza un portafoglio hardware, una transazione non può essere firmata.

Conclusione: difficile ignorare i vantaggi dei portafogli hardware

Allora perché possedere un portafoglio hardware? Per i rischi che mitiga fornendo agli utenti una soluzione conveniente al problema dello stoccaggio a caldo. L’archiviazione a caldo è qualsiasi portafoglio connesso a Internet, come nel caso di portafogli software utilizzati su un computer o un dispositivo mobile. Essere disconnessi da Internet mantiene le tue chiavi private intoccabili da attori imprevisti che possono accedere al tuo dispositivo tramite una connessione Internet.

I portafogli hardware hanno un failsafe se si perde l’accesso fisico ad essi per circostanze sfortunate. Questo failsafe è un portafoglio di carta con una passphrase che ti dà accesso di emergenza alle tue chiavi private, in modo da poter salvare la tua criptovaluta persa fino a quando non puoi sostituirla. Tutti questi fattori combinati offrono tranquillità quando si naviga nel mondo incerto della sicurezza informatica.

Ci sono, ovviamente, alcuni aspetti negativi dei portafogli hardware. Forse il più grande ostacolo per i portafogli hardware è il prezzo. Tendono a variare da $ 70- $ 300. Probabilmente non avrà molto senso acquistare un portafoglio hardware se possiedi solo $ 10 di criptovalute. L’altra è la complicazione. Mentre i portafogli hardware sono diventati molto più facili da usare, c’è ancora un po ‘di curva di apprendimento.

Se non sei sicuro di dove iniziare, ci pensiamo noi. Leggi la nostra recensione di I migliori portafogli Bitcoin e Crypto nel 2023 per ottenere un elenco completo dei punti salienti, dei costi e delle criptovalute supportate da ciascun portafoglio hardware.