3 lezioni sul crollo delle criptovalute del 2022

Mentre ci avviciniamo al nuovo anno, è utile guardare indietro al 2022 in cripto e imparare dagli errori commessi nel settore. Sarà ricordato come l’anno in cui una serie di grandi progetti è implosa, ognuno dei quali ha fatto vacillare il mercato.

È stato anche l’anno in cui i prezzi delle criptovalute sono andati all’inferno, la fiducia degli investitori è crollata e alcuni fondatori del progetto sono finiti in acqua calda legale.

Tutti questi fattori hanno portato la criptosfera ad accendersi con discussioni su ciò che le disgrazie dell’anno scorso fanno presagire per il futuro. Gli aderenti alle criptovalute ricordano come anche alcuni eventi dannosi come The DAO e Mt.Gox abbiano completamente scosso l’industria e tutti si chiedevano se si sarebbe ripresa, cosa che ha fatto.

Se facessimo il punto sugli errori dell’anno scorso, ci offriremo l’opportunità di evitare di ripetere gli stessi errori in futuro.

#1. Il contagio è reale

Nelle criptovalute, un effetto di contagio è quando un progetto fallisce e l’effetto si fa sentire nell’intero mercato. Nessun anno è stato dimostrato più chiaramente che nel 2022, con il crollo di Terra (LUNA) a maggio che ha innescato una reazione a catena da cui l’industria si sta ancora riprendendo all’inizio del 2023.

La caduta di Terra e il conseguente contagio sono stati di così vasta portata che fino a $ 500 miliardi di valore sono stati spazzati via dal mercato.

Alcune società che sono state vittime dirette del crollo di Terra includono Celsius, Three Arrows Capital (3AC) e Voyager Digital. Le ultime due società hanno dovuto fallire dopo che TerraUSD, che detenevano in quantità significative, è crollata. I loro problemi sono stati aggravati dalla caduta libera dei prezzi di mercato che hanno ulteriormente prosciugato le loro casse.

La chiusura di FTX a novembre scatenerebbe più contagio. BlockFi, un prestatore di criptovalute, ha dichiarato bancarotta a causa di “esposizione significativa” allo scambio. Anche l’exchange AAX, con sede a Hong Kong, è andato a gambe all’aria. Altre forme di contagio includevano piattaforme che bloccavano i prelievi, tra cui Genesis e il prestatore di criptovalute SALT.

#2. Nessun progetto crittografico è troppo grande per fallire

Nemmeno l’FTX o la Terra (LUNA) che sembravano più grandi della vita solo per entrambi alla fine crollare.

FTX sembrava troppo grande per fallire a causa del suo posizionamento costante nelle prime cinque borse e della sua valutazione di mercato. Al suo apice, FTX è stato valutato a $ 32 miliardi, con il fondatore Sam Bankman-Fried con un patrimonio netto di $ 26,5 miliardi. Dopo aver presentato istanza di fallimento, l’ex scambio ora vale zero e fino al collo in debito.

Il rapido disfacimento dell’ecosistema Terra (LUNA) a maggio aveva già dimostrato che anche i grandi progetti non sono immuni al fallimento. Il suo inizio della fine è arrivato dopo che la meccanica algoritmica della stablecoin TerraUSD della piattaforma è diventata insostenibile e si è schiantata sotto il peso di un massiccio selloff, scendendo da $ 1 a centesimi in una settimana. Anche il suo token nativo, Luna, è crollato del 99% nello stesso periodo.

Al suo apice, TerraUSD valeva $ 18 miliardi e saldamente nella top ten nella classifica di mercato.

La lezione è che il mercato delle criptovalute è ancora agli inizi e anche i più grandi player hanno rischi legittimi grazie all’estrema volatilità dello spazio.

#3. La due diligence non è antiquata

Nel mondo assolutamente folle degli investimenti crittografici, la buona vecchia due diligence non passerà mai di moda. Ti risparmierà il mal di cuore quando le patatine cadono (e spesso lo fanno).

Ricorda, a differenza della sua controparte tradizionale equilibrata, la finanza decentralizzata è definita da folli oscillazioni dei prezzi e nuovi e appariscenti prodotti finanziari che qualsiasi nuova azienda può pretendere di offrire.

A causa di questo ambiente in gran parte non monitorato e laissez-faire, gli investitori di criptovaluta spesso hanno poco o nessun ricorso nel caso in cui perdano denaro. Ciò significa, come ha dimostrato il 2022, che devi educare te stesso prima di mettere i tuoi soldi guadagnati duramente ovunque.

Alcuni modi in cui puoi farlo:

Ricerca del progetto: controlla tutto sull’attività sui social media dell’azienda, dalle credenziali dei fondatori al loro livello di trasparenza a ciò che gli altri dicono su di esso sui forum dei social media alla concorrenza. Se qualcosa si sente fuori, probabilmente lo è. Non lasciare i tuoi soldi su scambi centralizzati (CEX) e piattaforme DeFi: Ad esempio, migliaia di soldi dei clienti vengono congelati in FTX dopo che lo scambio è fallito. Anche i fallimenti della DeFi, tra cui Celsius e Voyager Digital, hanno portato al congelamento dei fondi dei clienti. Non è scontato se i clienti alla fine recupereranno questi soldi o quanto tempo ci vorrà. Un altro pericolo di queste piattaforme è che possono essere violate. L’anno scorso si è guadagnato la notorietà di “l’anno più grande per l’hacking crittografico”, con oltre 100 violazioni del protocollo e oltre $ 2,5 miliardi sottratti. Prendi in carico i tuoi soldi conservandoli in un portafoglio hardware. Utilizza un portafoglio hardware per l’archiviazione a lungo termine: è consigliabile trasferire la tua criptovaluta in uno scambio solo quando vuoi fare trading. Il resto del tempo, considera di conservare i tuoi soldi in un portafoglio hardware. Un portafoglio hardware è più sicuro di un portafoglio online perché è immune alle vulnerabilità di Internet come hack e malware. Entra in gioco il mantra “non le tue chiavi, non le tue monete”.

Sperare per il meglio, prepararsi al peggio

Gli investitori esperti sanno che nel mondo imprevedibile delle criptovalute, speri per il meglio e ti prepari al peggio. Questo approccio raggiunge un delicato equilibrio nella pendenza del coltello che può essere la redditività e la perdita di criptovalute.

Sperare per il meglio e prepararsi al peggio significa mettere soldi che puoi permetterti di perdere.

Ad esempio, gli sconvolgimenti del mercato dello scorso anno hanno lasciato molti investitori crittografici al freddo, con storie di persone che hanno versato tutti i loro risparmi in criptovaluta solo per essere bloccati fuori da loro.

Prepararsi al peggio significa che in qualsiasi modo soffino i venti del mercato, vinci. Trova un modo per posizionarti sul mercato in cui farai soldi, non perderai denaro o subirai una perdita accettabile.

La linea di fondo: le lezioni devono essere apprese

Gli operatori del settore devono fare un bilancio dello scorso anno e applicare queste lezioni per il futuro. La salute dell’ecosistema dipende da questo.

Crypto è uno spazio che sta ancora chiedendo a gran voce l’accettazione mainstream e non ha il lusso di ripetere errori.