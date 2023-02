Proprietari di criptovalute: sempre in aumento

Il numero di proprietari di criptovaluta in tutto il mondo è aumentato a 425 milioni di persone l’anno scorso, secondo il Crypto Market Sizing Report 2022 di Crypto.com. Questa cifra rappresenta un aumento del 39% rispetto al 2021, un aumento che è arrivato in mezzo a una delle peggiori flessioni nella breve storia del mercato delle criptovalute.

Il fatto che la proprietà sia aumentata nonostante i sostanziali cali dei prezzi dovrebbe offrire qualche speranza che, anche in un mercato ribassista, l’industria delle criptovalute rimanga in forte salute, nella misura in cui gran parte del pubblico globale mantiene un crescente interesse per le valute virtuali come Bitcoin, Ethereum e il resto.

Parlando di Ethereum, il rapporto di Crypto.com ha rilevato che ha avuto un 2022 migliore rispetto alla maggior parte delle principali criptovalute, con la proprietà di Ethereum in aumento del 263% negli ultimi 12 mesi, da 24 milioni a 87 milioni.

Al contrario, la proprietà di bitcoin è aumentata del 20%, da 183 milioni a gennaio a 219 milioni.

Insieme ad altri recenti rapporti sulla proprietà di criptovaluta che confermano la stessa tendenza di base, ciò che la ricerca di Crypto.com sottolinea è che Ethereum potrebbe finire per espandersi molto più rapidamente di Bitcoin durante il prossimo mercato rialzista. Ciò potrebbe essere particolarmente vero in vista del passaggio di Ethereum al proof-of-stake e del suo diventare deflazionistico, per non parlare del fatto che la maggior parte delle dapp all’interno dell’ecosistema di criptovaluta si basa già su di esso.

I proprietari di criptovalute saliranno a 425 milioni in tutto il mondo nel 2022, tendenza che continua

Pubblicato alla fine del mese scorso, il rapporto di Crypto.com offre un’ulteriore dose di speranza in quello che rimane un mercato orso (nonostante le recenti riprese). Ciò che è particolarmente incoraggiante è che, senza eccezioni, ogni mese ha visto una crescita del numero di proprietà, anche dopo il crollo di Terra a maggio e il fallimento di FTX a novembre.

Ci sono probabilmente una serie di ragioni per questo.

Per cominciare, anche con il calo dei prezzi, l’inflazione dilagante in gran parte del mondo ha fatto sì che le persone in alcune nazioni si rivolgessero ancora a Bitcoin (e altre monete) in vari momenti dell’anno per preservare almeno parte della loro fragile ricchezza. Ciò è particolarmente vero nelle nazioni economicamente in difficoltà come la Turchia, dove il tasso di inflazione ufficiale ha superato il 70% e dove oltre 5,5 milioni di persone hanno acquistato criptovaluta di qualche tipo. È stato evidente anche in Argentina, dove non solo la proprietà di criptovaluta è aumentata nel 2022, ma dove il 53% dei residenti che possedevano criptovalute possedeva stablecoin in particolare.

Più o meno la stessa cosa vale per paesi come Nigeria, Libano e Iran, mentre l’Ucraina e la Russia hanno visto un’impennata nel trading di bitcoin e criptovaluta dopo che il loro conflitto è iniziato nel febbraio 2022. Tuttavia, cercare di evitare l’inflazione e altri mali economici non è stato l’unico motore della proprietà di criptovaluta l’anno scorso. Altrettanto importante è stato l’uso crescente, qualcosa evidenziato dal fatto di cui sopra che Ethereum ha assistito a un tale picco di proprietà.

Cioè, il 2022 ha visto anche una grande crescita nell’uso degli NFT, con Web3 e “il metaverso” che sono diventati molto di moda tra vari marchi, case di moda e aziende. Sembrava che tutti, da Nike a Starbucks, abbiano lanciato i propri token non fungibili l’anno scorso, con la stragrande maggioranza che utilizzava Ethereum o una delle sue sidechain di livello due (ad esempio Polygon). In quanto tale, la domanda di Ethereum stesso – come mezzo per acquisire o vendere NFT – rifletteva questa crescita.

Altre tendenze, altri rapporti

Altri rapporti recenti rafforzano la ricerca di Crypto.com, scoprendo che la proprietà di criptovaluta è aumentata l’anno scorso, sfidando tutti gli scettici che hanno partecipato alla schadenfreude nel dichiarare che “la crittografia è morta” (ancora una volta).

Ad esempio, la piattaforma di trading rivale eToro ha pubblicato il proprio rapporto Retail Investors Beat nel gennaio di quest’anno. Sulla base di un sondaggio di 10.000 investitori in 13 paesi e tre continenti, una delle sue principali conclusioni è stata che la proprietà di criptovaluta è aumentata durante ogni trimestre del 2022.

Mentre il grafico sopra mostra che possedere azioni è rimasto più comune rispetto al possesso di criptovalute (e che detenere denaro è diventato più comune con il progredire dell’anno), trova comunque un costante aumento della percentuale di investitori che mantengono alcune criptovalute. È salito dal 36% al 39% nel corso dell’anno, con eToro che suggerisce che questo è stato “guidato da una coorte leggermente più anziana di investitori che sembrano cercare di acquistare il calo”.

Sì, il rapporto di eToro ha rilevato che la proprietà tra le fasce più anziane del pubblico è aumentata più di quanto non abbia fatto con le generazioni più giovani, che hanno già un’apertura ben documentata alle criptovalute. In particolare, c’è stato un aumento del 5% della proprietà di criptovaluta tra gli investitori di età compresa tra 35-44 e 45-54 anni, salendo rispettivamente al 53% e al 36%.

Forse ancora più significativamente, il rapporto di eToro ha rilevato che la proprietà di criptovalute tra le donne è aumentata in modo abbastanza evidente nel 2022, diventando il secondo asset più ampiamente detenuto dalle donne dopo il contante. È passato dal 24% degli investitori femminili che detenevano criptovaluta nel primo trimestre dello scorso anno, al 34% nell’ultimo trimestre. Per gli autori del rapporto, questo indica che la crittografia “sta riuscendo dove i mercati finanziari tradizionali a volte non sono riusciti a portare più donne al tavolo”.

Questa dovrebbe essere presa come una notizia molto incoraggiante: nonostante le affermazioni di alcuni settori dei media mainstream e dei critici ben intenzionati che le criptovalute stanno soffrendo una morte lenta, sembra che stia accadendo il contrario.

Infatti, un sondaggio su 5.000 adulti americani della Federal Reserve Bank di Filadelfia è stato pubblicato nel dicembre 2022, rilevando che il 24,6% dei residenti negli Stati Uniti riferisce che loro o qualcuno nella loro famiglia possiede criptovaluta. Questo è un quarto della popolazione, segnalando che le criptovalute non sono più un fenomeno marginale.

Il prossimo mercato rialzista

E dato che tali cifre sono state pubblicate durante una recessione, suggeriscono anche che la proprietà delle criptovalute è ora destinata a decollare davvero durante il prossimo mercato rialzista. Quest’ultimo arriverà infatti prima o poi (forse quando Bitcoin subirà un altro dimezzamento nel 2024), e con esso i sondaggi futuri scopriranno che la proprietà delle valute virtuali è diventata davvero mainstream.

Ma come chiarisce il rapporto di Crypto.com, potrebbe essere Ethereum piuttosto che Bitcoin a godere della parte del leone dei guadagni nella prossima corsa al rialzo. Come abbiamo già visto in precedenza, ha completato con successo il passaggio a un meccanismo di consenso proof-of-stake nel settembre 2022, un cambiamento che fornirà la base tecnologica per farlo diventare non solo meno energivoro, ma anche più scalabile ed efficiente.

In combinazione con il fatto che è già la più grande blockchain abilitata al contratto intelligente di livello uno con un certo margine, il prossimo mercato rialzista potrebbe vederlo crescere in modo massiccio. E se combinato con il fatto che i recenti aggiornamenti (che comportano la combustione delle commissioni di transazione) possono renderlo deflazionistico durante i periodi di maggiore utilizzo, il suo prezzo potrebbe davvero vedere una certa pressione al rialzo.

Tuttavia, a giudicare dalla ricerca di cui sopra, il prossimo mercato rialzista sarà vantaggioso per praticamente tutte le principali criptovalute di valore genuino, e non solo per Ethereum. Certo, dobbiamo solo essere un po’ più pazienti nell’aspettare che arrivi.