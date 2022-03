3 posti migliori per trovare Airdrops

È comune imbattersi in numerosi airdrop di criptovaluta all’interno del settore. Molte monete e gettoni nuovi e imminenti scelgono di eseguire airdrop come un modo per aumentare l’hype e l’attenzione per i loro prodotti. Può anche essere un modo impressionante per avviare (o avviare) un nuovo ecosistema.

L’unico problema è che non tutti sanno dove cercare quando si cerca di trovare airdrop. Spesso accade che le persone ne sentano parlare solo dopo che hanno concluso. Quando si tratta di airdrop, è ideale essere lì all’inizio, poiché quantità più elevate di token vengono spesso distribuite in anticipo.

Ecco un elenco dei tre posti migliori da cui trovare airdrop:

DestraBTC

Lo scambio di criptovaluta, RightBTC, è di gran lunga uno dei posti migliori per trovare airdrop.

Non solo lo scambio li esegue regolarmente, ma sono anche selettivi su quali token scelgono di lavorare. RightBTC conduce airdrop solo con aziende di cui si fida. Ciò significa che otterrai airdrop solo per token di alta qualità. Lo scambio ha eseguito airdrop sia per CEEK che per EBOOST in passato, e con l’annuncio del proprio token (il Right Token), hanno rivelato di avere più airdrop pianificati in futuro.

Mantenere RightBTC sul tuo radar è un modo garantito per scoprire i lanci nuovi e imminenti.

AirdropAlert

AirdropAlert è un sito Web che elenca numerosi airdrop all’interno della comunità. Viene regolarmente aggiornato e vengono costantemente annunciati nuovi airdrop. Ti dice anche da quanto tempo è in esecuzione l’airdrop. AirdropAlert gestisce anche un secondo sito chiamato BountiesAlert, dove mostrano le varie taglie di criptovaluta che stanno attualmente accadendo.

L’unico problema con AirdropAlert e BountiesAlert è che entrambi elencheranno qualsiasi moneta o token, indipendentemente dal fatto che si tratti di una truffa o meno.

Non sembrano eseguire alcun tipo di controllo per assicurarsi che gli airdrop che elencano siano effettivamente utili. Ciò significa che ogni utente deve prima cercare se stesso.

BitcoinAirdrops

Il subreddit di BitcoinAirdrops è dedicato alla ricerca e alla discussione di airdrop che riguardano esclusivamente Bitcoin. Dal fork di Bitcoin Cash, numerosi sviluppatori hanno biforcato Bitcoin e creato le proprie monete. A volte, quando ciò accade, è possibile richiedere liberamente una quantità separata di monete sul nuovo fork, purché si disponga prima di bitcoin. La volta più famosa che questo è successo è stato con Bitcoin Cash. Gli utenti che possedevano bitcoin prima del fork potevano anche richiedere una quantità uguale di Bitcoin Cash. Poiché gli sviluppatori sono ancora là fuori a biforcare Bitcoin, è ancora possibile richiedere nuove monete.