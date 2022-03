CoinTiger: cos’è e come funziona

Cointiger potrebbe non essere popolare in tutto il mondo, ma è un popolare scambio di criptovalute nel sud-est asiatico. Anche se si colloca ben al di sotto dei primi 100 in base al volume degli scambi, comanda ancora un volume di scambi di 24 ore di $ 6,8 miliardi, abbastanza impressionante da suggerire che è il centro commerciale di un numero considerevole di persone.

Questo articolo esaminerà cos’è lo scambio, le funzionalità che comporta, i suoi vantaggi e svantaggi e altri fatti che ti aiuteranno a capire perché potrebbe funzionare per te o meno. Senza ulteriori indugi, iniziamo con una panoramica.

PANORAMICA DI COINTIGER

Cointiger è stato creato nel dicembre 2017 da Frank Ling. Funziona come uno scambio centralizzato con sede a Singapore. Di seguito sono riportate alcune delle notevoli caratteristiche dello scambio:

Consente agli utenti di acquistare direttamente un numero limitato di criptovalute con fiat.

Ha applicazioni mobili che funzionano con sistemi operativi Android e iOS.

Ha un token nativo, Tiger Cash (TCH), che opera secondo lo standard token Erc-20.

Incorpora diversi modi per gli utenti di generare reddito passivo.

Ha molti metodi di deposito / prelievo fiat

Non è regolato da alcun organo di governo

È comunque possibile effettuare transazioni sulla piattaforma senza eseguire KYC. Tuttavia, KYC è necessario per funzioni più avanzate.

È un organismo globale che incorpora utenti provenienti da tutto il mondo.

SERVIZI E CARATTERISTICHE

SCAMBI

Ci sono tre tipi di funzioni di scambio sul sito web. Sono:

👉 Di base: Questo, come suggerisce il nome, è una funzione di scambio spot di base con funzionalità come una pagina di ordine che coinvolge ordini limite, mercato e stop-limit. Ha anche un libro degli ordini, una pagina del grafico e un libro di chat.

👉 Avanzate: la funzione di scambio avanzata è simile alla funzione di base.

Migliora su di esso con un sistema di grafici e diagrammi più dettagliato e un portafoglio ordini più profondo.

👉 Converti: Questa funzione è innovativa unica per Cointiger, dove puoi scambiare tra USDT e sUSDT. sUSDT sta per Satoshi USDT ed è una stablecoin che può essere utilizzata per i micropagamenti sulla piattaforma Cointiger. È una versione micro di USDT con un sUSDT che costa 0,001 USDT. Pertanto, sUSDT può essere utilizzato per acquistare token con molti punti decimali.

FUTURES

Questa funzione è divisa in futures con margine USDT e coin-margined. Nella pagina dei futures con margine USDT, puoi scambiare 83 coppie di monete / USDT con una leva massima di 125x sulla coppia BTC / USDT. Altre coppie possono essere scambiate con meno leva finanziaria

È inoltre possibile scegliere tra le modalità di margine incrociato e isolato. Lo stesso vale per i futures con margine COIN. Tuttavia, ci sono solo sei monete elencate sotto di esso, vale a dire BTC, ETH, LINK, DOT, LTC e DOGE.

POOL STAKING

Conosciuto anche come pool Cointiger, questa funzione ti consente di scommettere varie monete e aspettarti rendimenti. Esistono due tipi di prodotti di picchettamento su Cointiger. Sono i prodotti Monthly Yield Growth (MYG) che offrono rendimenti crescenti e i prodotti a tasso fisso che offrono rendimenti garantiti e periodi di lock-up fissi. Alcune delle monete che possono essere puntate sono Dogecoin, SCY, ATR, FAFI, SHIELD, ecc.

ROCKET

Cointiger Rocket è la piattaforma di lancio di Cointiger attraverso la quale gli utenti di Cointiger possono accedere alle monete appena lanciate. Cointiger aveva avviato Initial Exchange Offerings (IEO) il 12 febbraio 2018 e aveva lanciato con successo quattro token attraverso questa piattaforma, vale a dire Animation Vision Cash (AVH), Tycoon Global (TCT), Dengba Planet (DBT) e Silk Chain (SILK).

Tuttavia, la piattaforma IEO è stata rinominata “Rocket” nel dicembre 2019 con il lancio di Leeemall (LEEE), un token che mira a introdurre la finanza blockchain nello shopping di e-commerce. È ancora l’ultimo token lanciato sulla piattaforma fino ad oggi.

Mistery Box

Questa funzione è una funzionalità basata su NFT lanciata da Cointiger nel settembre 2021 che consente agli utenti di acquistare scatole misteriose che contengono NFT e altri token quando vengono aperti. La prima serie di mystery box era conosciuta come Variety Cointiger e andò esaurita entro le prime ore dal suo lancio.

Altre serie sono state lanciate in collaborazione con vari team di token come Metamusk, Megatoken, Babydoug, PolyP, tra gli altri.

MONETE SUPPORTATE DA COINTIGER

Quando questo articolo è stato scritto, Cointiger supportava 389 monete in 477 mercati diversi. USDT è la base principale contro cui sono accoppiate la maggior parte di queste monete. Altre basi di coppia sono BTC, ETH, BitCNY, BUSD, USDC, TCH, sUSDT e XRP. Sono anche divisi in modelli per facilitare la navigazione. Alcuni di questi modelli sono zone NFT, zone Layer-2, zone DeFi, diritti di contenuto, zone di de-archiviazione e zone Polkadot.

Alcune delle monete elencate includono Gold Coin Reserve (GCR), ABBC coin, GreenZoneX (GZX), XRP, ETH, BTC, TRX, TCH, LINK, DOT, DOGE, tra gli altri. Cointiger ha una funzione in cui gli utenti della piattaforma possono suggerire criptovalute da elencare inviando una mail a [email protected] Le monete vengono quindi votate a favore o contro dagli utenti della piattaforma e dai membri del consiglio di amministrazione di Cointiger.

DEPOSITI E PRELIEVI DI COINTIGER

Cointiger non accetta depositi fiat diretti sulla sua piattaforma. I suoi metodi di deposito e prelievo sono principalmente basati su criptovalute. Tuttavia, è ancora possibile acquistare alcune criptovalute con fiat sulla piattaforma.

Le valute legali supportate sono dollari statunitensi (USD), dollari vietnamiti (VND), dollari australiani (AUD), lev bulgari (BGL), dollari canadesi (CAD) e real brasiliano (BRL). Tuttavia, è possibile acquistare USDT e BitCNY solo direttamente con fiat. Puoi quindi convertirli in qualsiasi criptovaluta che desideri utilizzando la funzione di trading.

Il metodo di pagamento per le conversioni fiat-crypto è tramite bonifico bancario o bonifico bancario e richiede di inserire determinate informazioni prima che la transazione venga elaborata. Per elaborare correttamente il pagamento, è necessario fornire la valuta in cui si desidera depositare, il paese o la regione da cui si sta depositando, il metodo di pagamento, il nome del beneficiario, il numero di conto, la banca e l’indirizzo della filiale; l’indirizzo di residenza del beneficiario e il codice SWIFT.

Per i depositi e i prelievi di criptovaluta, segui il solito metodo di incollare indirizzi o scansionare codici QR. Tuttavia, ci sono due metodi principali per depositare criptovalute su Cointiger. Il primo prevede l’invio attraverso blocchi e il pagamento di commissioni di deposito, come è comune nel mondo delle criptovalute. Il secondo prevede l’invio tramite Bixin Pay, un portafoglio crittografico. Questo metodo è veloce e gratuito, ma richiede prima di depositare tali risorse sul portafoglio Bixin.

COMMISSIONI DI TRADING DI COINTIGER

Cointiger addebita una commissione fissa dello 0,15% e del creatore dello 0,08% per tutte le negoziazioni spot. Per le negoziazioni di futures, la commissione fissa è dello 0,025% per i maker e dello 0,07% per gli acquirenti. Tuttavia, ha lanciato un sistema VIP nel luglio 2021 che offre sconti a più livelli ai trader in base al loro volume di scambi per un periodo stabilito. La tabella seguente illustra i livelli VIP e le loro tariffe scontate:

LIVELLO ATTIVITÀ MEDIE A 7 GIORNI VOLUME DEGLI SCAMBI A 30 GIORNI TARIFFA SPOT MAKER TARIFFA SPOT TAKER TASSA PER IL CREATORE DI FUTURES COMMISSIONE FUTURES TAKER VIP0 · 0 0 0.08% 0.15% 0.025% 0.07% VIP1 · 1,000 30,000 0.075% 0.14% 0.024% 0.065% VIP2 · 5,000 150,000 0.07% 0.13% 0.023% 0.06% VIP3 · 20,000 300,000 0.065% 0.12% 0.022% 0.055% VIP4 · 50,000 1,500,000 0.06% 0.11% 0.021% 0.05% VIP5 · 200,000 3,000,000 0.055% 0.1% 0.02% 0.05%

Un altro vantaggio del programma VIP è che ottieni due airdrop al mese se sei al livello VIP uno e superiore

COINTIGER HA KYC OBBLIGATORIO?

Non è obbligatorio completare la verifica KYC su Cointiger prima di utilizzare lo scambio. Puoi comunque effettuare transazioni liberamente fino a un volume di trading di 2 BTC al giorno senza dover rivelare informazioni su di te. Tuttavia, se desideri aumentare i limiti di prelievo a 50 BTC al giorno, depositare valute legali, utilizzare la banca Cointiger o se c’è stata qualche attività sospetta sul tuo account, lo scambio chiederà la verifica KYC.

Per eseguire la verifica KYC sul tuo account, fai clic su “Autenticazione” nella dashboard, seleziona il tuo paese di residenza, inserisci il tuo nome completo nella casella fornita e carica il tuo documento di identità che può essere passaporto internazionale o patente di guida. La quantità di caricamento non deve superare i 5 MB di dati. Se supera questo, potrebbe essere necessario comprimerlo prima di caricarlo. Una volta terminato il caricamento, fai clic su “Invia” e attendi una risposta dal team.

PAESI SUPPORTATI DA COINTIGER

Cointiger supporta utenti provenienti da paesi di tutto il mondo. Le uniche restrizioni sembrano essere per i cittadini dell’Ontario (Canada), della Malesia e degli Stati Uniti d’America, come indicato nei loro termini e condizioni sul sito web

COINTIGER HA UN DEPOSITO FIAT?

Cointiger non consente agli utenti della piattaforma di depositare direttamente valute legali sulla piattaforma. Tuttavia, è possibile acquistare criptovalute con una qualsiasi delle sei valute legali supportate sulla piattaforma. Le valute legali supportate sono dollari statunitensi (USD), dollari vietnamiti (VND), dollari australiani (AUD), lev bulgari (BGL), dollari canadesi (CAD) e real brasiliano (BRL). Queste valute possono essere utilizzate solo per acquistare USDT o BitCNY (quando questo articolo è stato scritto)

Inoltre, Cointiger consente il trading fiat, un servizio P2P in cui è possibile acquistare criptovalute direttamente da altri utenti della piattaforma. Una volta effettuati gli ordini con questo metodo, i token del commerciante vengono bloccati fino a quando non confermi il pagamento.

C’è anche una disposizione per un ricorso se ritieni di essere stato truffato dal commerciante. Il commerciante determina come vogliono essere pagati. I metodi di pagamento includono WeChat, Alipay, bonifici bancari da banche, metodi bancari online e altri metodi graditi alle parti coinvolte.

COINTIGER HA UN TOKEN NATIVO?

Il token nativo di Cointiger è noto come Tiger Cash (TCH). È un token basato su Ethereum che è stato lanciato il 15 novembre 2017. Ha un’offerta massima totale di un miliardo di token, ma attualmente ha 700 milioni di token in circolazione. I titolari di Tigercash godono dei seguenti vantaggi:

Ottengono il cinquanta percento del profitto annuale di Cointiger distribuito proporzionalmente alla quantità di Tigercash che detengono

Se la loro partecipazione TCH è superiore all’1% della fornitura totale di TCH (cioè 10 milioni di token o più), si qualificano per applicare come azionisti della società Cointiger.

Ottengono il diritto di voto su nuovi progetti

Ricevono lanci periodici, e talvolta inaspettati,

TCH è anche una delle monete che contribuisce allo status VIP sullo scambio.

COINTIGER È LEGITTIMO E SICURO?

Lo scambio ha alcune caratteristiche notevoli. Esse comprendono:

PASSWORD DEL FONDO: È l’ultima linea di difesa necessaria affinché i prelievi siano trattati con successo. Ne hai bisogno per confermare i prelievi e talvolta anche per confermare le transazioni.

È l’ultima linea di difesa necessaria affinché i prelievi siano trattati con successo. Ne hai bisogno per confermare i prelievi e talvolta anche per confermare le transazioni. VERIFICA VIA SMS: Questo è un altro livello di autenticazione a due fattori per assicurarti di avere accesso esclusivo al tuo account. Non può essere abilitato per i prelievi, ma può essere abilitato per le funzioni di accesso

Questo è un altro livello di autenticazione a due fattori per assicurarti di avere accesso esclusivo al tuo account. Non può essere abilitato per i prelievi, ma può essere abilitato per le funzioni di accesso AUTENTICAZIONE GOOGLE: Ciò garantisce inoltre che nessuno acceda al tuo account tranne te. Protegge la tua privacy e può essere impostato sia per gli accessi che per i prelievi. Inoltre, entra in gioco quando si apportano modifiche drastiche alla configurazione della sicurezza o quando si reimpostano le password.

Le caratteristiche di cui sopra mostrano che fa del suo meglio per proteggersi dall’attività degli hacker sugli account degli utenti. Tuttavia, lo scambio non sembra archiviare le sue risorse crittografiche in portafogli freddi, che è lo standard del settore per archiviare in modo sicuro le risorse crittografiche.

Inoltre, anche se lo scambio è stato istituito a Singapore, non è regolato dall’Autorità monetaria di Singapore. A partire dal 6 maggio 2021, il MAS ha emesso un avviso contro Cointiger e altre organizzazioni correlate, definendolo una truffa e consigliando ai cittadini di evitare lo scambio. Questo, insieme alle accuse di truffa su Reddit e altre piattaforme di social media, è motivo di seria preoccupazione.

ACCUSE DI TRUFFA COINTIGER SU REDDIT

Cointiger ha ricevuto la sua giusta quota di accuse di truffa su Reddit. Nel caso in cui non lo sapessi, Reddit è una piattaforma di social media in cui incontri persone di menti simili su vari forum. Su varie pagine Reddit, ci sono state accuse di Cointiger di ritardare i prelievi o negarli del tutto. La maggior parte delle recensioni negative proviene da persone su r / KinFoundation, una pagina Reddit per gli utenti del token Kin.

Mentre questo è motivo di preoccupazione, si dovrebbe tenere a mente che i reclami sui social media non sono necessariamente validi. È meglio fare le tue ricerche e decidere se andrai o meno per lo scambio.

CONCLUSIONE

Come con qualsiasi altro scambio, Cointiger ha i suoi lati buoni e cattivi. Il suo principale merito sembra essere che puoi effettuare transazioni liberamente sullo scambio senza la necessità di KYC. Inoltre, offre alcuni prodotti per generare entrate passive tra cui staking, airdrop ai membri VIP e premi per i titolari di TCH

Tuttavia, non è regolamentato e mal recensito tra gli utenti sui social media. Pertanto potresti voler procedere con cautela se decidi di investire o negoziare in borsa.

DOMANDE FREQUENTI

Su quali dispositivi posso usare Cointiger?

È possibile utilizzare la versione web di Cointiger su qualsiasi browser. Ci sono anche applicazioni mobili dello scambio sui sistemi Android e iOS.

Posso fare trading con leva su Cointiger?

Sì, puoi fare trading con leva su Cointiger. Esistono due tipi di prodotti marginati sullo scambio. Il primo è il trading con margine USDT con 83 coppie, mentre il secondo è il trading con margine coin con sei monete.

La leva più alta con cui puoi fare trading sulla piattaforma è Bitcoin con leva 125x. Altre monete sono dotate di opzioni di leva inferiore, per lo più leva 20x. È inoltre possibile scegliere tra le modalità di margine incrociato e isolato.

Cointiger ha un portafoglio?

Cointiger ha un portafoglio in-exchange in cui memorizza le monete acquistate o inviate dai suoi utenti. Tuttavia, non vi è alcun segno che abbia un portafoglio freddo per la conservazione di monete non scambiate, come è la normale procedura di sicurezza con gli scambi crittografici più affidabili.

Cointiger riferisce all’IRS?

L’IRS (Internal Revenue Service) è l’organismo di riscossione delle imposte e di applicazione delle entrate degli Stati Uniti d’America. È anche l’autorità a cui tutti i servizi finanziari negli Stati Uniti riferiscono. Tuttavia, poiché Cointiger non è disponibile negli Stati Uniti, non riporta all’IRS.

Inoltre, anche se è registrato a Singapore, non è regolato dall’Autorità monetaria di Singapore (MAS). In effetti, è nell’elenco di allerta del MAS. Questo è un punto dolente.