3 potenziali memecoin per guadagnare 400x a giugno 2024

Il mercato delle criptovalute ha mostrato segnali di ripresa questa settimana, con le meme coin che hanno registrato i guadagni più significativi.

Un aumento del sentiment positivo ha sollevato la maggior parte delle principali criptovalute, innescando segnali rialzisti intorno ai nuovi token. La traiettoria positiva è evidente nell’aumento del 2,6% giornaliero di bitcoin (BTC), portando i flussi settimanali in zona positiva.

La capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute ha superato i 2,58 trilioni di dollari, con un incremento dell’1,58%. Come previsto, le meme coin sono state le maggiori beneficiarie, con token che hanno registrato guadagni superiori al 500%. Anche le principali meme coin hanno registrato cifre decenti, con una capitalizzazione di mercato complessiva di 67 miliardi di dollari. Anche solana e i token a tema cane hanno visto afflussi significativi. Ecco tre meme coin che hanno registrato guadagni di 400 volte.

Feels Good Man (FGM)

FGM è al vertice dei guadagni delle meme coin nelle ultime 24 ore, con un aumento di oltre il 1000%. Questo afflusso massiccio è avvenuto a seguito di una serie di movimenti positivi settimanali che hanno visto afflussi più ampi nelle criptovalute. L’asset ha guadagnato il 968% questa settimana e il 1064% questo mese. Attualmente, il prezzo di FGM è di $0.00003549, portando la sua capitalizzazione di mercato a 2,32 milioni di dollari, mentre i volumi giornalieri continuano a crescere.

WSB Coin (WSB)

WSB Coin ha registrato un aumento del 430% oggi, in linea con altre meme coin. Il prezzo dell’asset è attualmente di $0.00002614 dopo numeri positivi a breve termine. Questa settimana, WSB ha registrato guadagni del 157% e ha visto afflussi superiori al 700% questo mese. Tuttavia, il trading intraday ha ridotto una parte della sua capitalizzazione di mercato, che al momento della scrittura è di 1,6 milioni di dollari con un volume giornaliero in aumento.

AMC (AMC)

Il prezzo di AMC è aumentato del 350% oggi, scambiando a $0.00985. Sebbene l’asset non abbia raggiunto il 400% di guadagni, gli utenti si sono concentrati su questo token, spingendone il prezzo con un momentum positivo. La moneta si unisce alle principali meme coin di recente lancio con afflussi vertiginosi. Secondo i dati di CoinGecko, il volume delle ultime 24 ore di AMC è di 2,7 milioni di dollari, mentre i tori cercano di far salire i mercati.

Conclusione

Bitcoin e le altcoin hanno registrato guadagni mentre i primi 20 asset per capitalizzazione di mercato hanno visto afflussi. Tuttavia, Chainlink, Tron e Near Protocol hanno registrato perdite nel mercato durante questi periodi. Le meme coin continuano a mostrare un enorme potenziale di crescita, attirando l’attenzione degli investitori in cerca di opportunità di guadagno rapide e significative. Con un mercato in evoluzione, le meme coin rappresentano una componente dinamica e intrigante dell’ecosistema delle criptovalute.