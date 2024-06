GME o Dogecoin, previsioni prezzi 2024: chi raggiungerà per prima $1?

Con l’ingresso di nuove meme coin come GME nel mercato, la competizione per le vecchie favorite come Dogecoin è diventata più intensa.

Quale di queste due riuscirà a raggiungere per prima il traguardo di $1? Analizziamo più da vicino.

Analisi del Prezzo di GME

Gamestop (GME) si sta distinguendo nel mercato delle criptovalute, sfidando non solo Dogecoin ma anche altre meme coin come Shiba Inu. Attualmente, GME è scambiata a $0.01487 dopo un aumento del 258% nelle ultime 24 ore, con una capitalizzazione di mercato di $98.639.707. Dopo una leggera flessione, GME ha raggiunto il suo massimo storico di $0.0219 il 15 maggio. Questo massimo storico è ora solo il 32% lontano dal valore attuale. Inoltre, con la tendenza rialzista in corso, il prezzo di GME potrebbe raggiungere il target del massimo storico grazie alla crescente domanda nel mercato. Il volume di scambi nelle ultime 24 ore è esploso a $249.152.739, con un aumento del 1221%.

Analisi del Prezzo di Dogecoin

Mentre GME è in forte ascesa, Dogecoin sta mantenendo il suo valore intorno alla media mensile di $0.16. Questa meme coin a tema canino ha la più alta domanda nella categoria delle meme coin grazie alla sua lunga presenza nel mercato e al supporto della comunità, inclusi leader come Elon Musk, la cui azienda Tesla accetta DOGE come pagamento. Tuttavia, nonostante questo, Dogecoin è ancora lontana dalle sue migliori performance. Attualmente, Dogecoin è scambiata a $0.1616 e ha registrato un aumento del 21% del suo valore nel mese di maggio, dopo un periodo ribassista. Inoltre, il volume di scambi è in aumento, valutato a $756.784.435 con un incremento del 51%.

Quale Meme Coin Raggiungerà per Prima $1 tra GME e DOGE?

Dogecoin ha anni di presenza nell’industria delle criptovalute, il che ha aiutato gli investitori a comprendere i pattern di prezzo e il potenziale di crescita, cosa che non si può dire per GME, presente sul mercato solo da pochi mesi. Inoltre, Dogecoin ha già raggiunto in passato il target di $0.7376, avvicinandosi al traguardo di $1. Attualmente, il prezzo di Dogecoin è più vicino a quel livello rispetto a GME.

Tuttavia, il prezzo di Dogecoin è piuttosto stagnante e non si è mosso molto dalla sua media recente, per non parlare del massimo storico. GME, invece, è in continua ascesa e ha raggiunto molti traguardi negli ultimi mesi, il che favorisce la possibilità che questa meme coin raggiunga per prima $1.

In conclusione, sia GME che Dogecoin hanno un potenziale di profitto e potrebbero raggiungere il traguardo di $1. Tuttavia, GME ha una probabilità più alta di raggiungerlo prima rispetto a Dogecoin.