3Commas: cos’è e come funziona

Questa recensione esaminerà 3Commas, una piattaforma di trading di criptovaluta online per principianti ed esperti. In particolare, considereremo perché 3Commas è popolare tra i trader di criptovalute, le sue caratteristiche, la sicurezza e l’approccio alla sicurezza, oltre ai suoi pro e contro.

La revisione delinea anche un processo dettagliato passo-passo per la creazione di un account con il servizio.

Informazioni su 3Commas

3Commas.io è una piattaforma di automazione del commercio non custodiale in crittografia lanciata nel 2017 da Yuriy Sorokin, Egor Razumovsky e Mikhail Goryunov. Il servizio di bot di trading crittografico, con sede a Tallinn, in Estonia, è uno dei leader di mercato nel suo settore, attualmente serve oltre 220.000 utenti mensili attivi in tutto il mondo.

Secondo i suoi fondatori, 3Commas è stato creato per aiutare a risolvere il problema del trading di criptovaluta su più piattaforme digitali. Il servizio consente agli utenti di gestire operazioni e portafogli su oltre 18 scambi supportati e oltre 2.000 coppie di trading di criptovalute.

Con 3Commas, gli utenti hanno accesso a una serie di servizi, tra cui il monitoraggio del portafoglio, il trading intelligente, cartaceo e sociale, oltre a un portafoglio di criptovaluta con supporto per oltre 45 blockchain.

In breve, gli utenti di 3Commas hanno accesso ad alcune delle seguenti funzionalità chiave:

Trading intelligente – 3Commas offre ai suoi utenti una serie di strumenti di trading che consentono loro di negoziare su più scambi, mantenere diverse posizioni senza sforzo e persino avere accesso a tipi di ordini non supportati su alcune piattaforme di trading come “Take Profit”, “multiple Take Profit Targets” e “Trailing Take Profit”; Monitoraggio del portafoglio: il servizio di trading automatizzato consente ai suoi utenti di monitorare e gestire le proprie risorse su oltre 18 scambi crittografici utilizzando la funzione API; Trading cartaceo – 3Commas offre un conto di trading virtuale in cui gli utenti possono testare le loro strategie di trading senza rischiare i loro fondi. Il trading di carta offre all’utente l’accesso ai dati storici e all’azione dei prezzi in tempo reale all’interno di un ambiente controllato ideale per test e iterazioni. Questa funzione non è solo cruciale per i principianti ma anche per i trader esperti; Scuola di trading – i principianti del trading di criptovaluta hanno accesso a materiale educativo, tra cui guide, tutorial e post sul blog con suggerimenti e trucchi su come migliorare le loro abilità. Gli utenti imparano anche come utilizzare 3Commas in modo efficace; Social trading – una caratteristica unica offerta da 3Commas è la possibilità per gli utenti di tracciare e replicare le posizioni e i portafogli di altri trader. Gli utenti possono acquistare, vendere o semplicemente condividere le loro strategie di trading vincenti attraverso il servizio di segnali crittografici.

Perché i trader di criptovalute usano 3Commas?

Man mano che il settore è cresciuto e si è evoluto e la concorrenza è diventata più rigida, 3Commas ha attivamente innovato introducendo nuovi prodotti che cercano di mantenere la sua posizione di mercato.

Sebbene il trading algoritmico sia in circolazione da decenni, anche prima dell’invenzione di Bitcoin nel 2009, e quindi i trader esperti apprezzano il vantaggio del trading automatizzato. Hanno scelto di utilizzare servizi di trading bot come 3Commas perché:

Efficienza in termini di tempo : questi bot aiutano i trader a fare di più con meno tempo. Un trader può adottare una “configurazione e dimenticare la sua strategia”, consentendo al software di aprire e chiudere automaticamente le posizioni. 3Gli utenti di Commas possono gestire più posizioni in più di 18 diversi scambi contemporaneamente da un’unica interfaccia;

: questi bot aiutano i trader a fare di più con meno tempo. Un trader può adottare una “configurazione e dimenticare la sua strategia”, consentendo al software di aprire e chiudere automaticamente le posizioni. 3Gli utenti di Commas possono gestire più posizioni in più di 18 diversi scambi contemporaneamente da un’unica interfaccia; Aumento del potenziale di profitto: Il trading algoritmicamente riduce il processo decisionale emotivo, spesso associato a perdite di mercato.

Il trading algoritmicamente riduce il processo decisionale emotivo, spesso associato a perdite di mercato. Social trading: gli utenti di 3Commas hanno accesso a funzionalità come il social trading in cui i trader meno esperti possono tracciare le strategie e il portafoglio di esperti, imparando e copiando le loro posizioni di mercato e le tecniche di gestione del portafoglio;

Questi vantaggi non sono esclusivi di 3Commas, tuttavia, alcune delle sue caratteristiche uniche includono;

Servizi basati su cloud – 3Commas ospita la sua interfaccia utente online, consentendo agli utenti di interagire con i propri account da postazioni remote utilizzando dispositivi mobili e computer;

– 3Commas ospita la sua interfaccia utente online, consentendo agli utenti di interagire con i propri account da postazioni remote utilizzando dispositivi mobili e computer; Interfaccia utente intuitiva – 3Commas offre un’interfaccia unica e facile da usare, ideale non solo per gli esperti ma anche per i principianti;

– 3Commas offre un’interfaccia unica e facile da usare, ideale non solo per gli esperti ma anche per i principianti; Una suite completa di strumenti di trading : gli esperti apprezzano la sfilza di strumenti a loro disposizione con 3Commas che consente loro di aprire operazioni di mercato, limite, spot e futures sui loro conti. Altre caratteristiche includono backtesting, un’accademia di trading, social trading, ecc.;

: gli esperti apprezzano la sfilza di strumenti a loro disposizione con 3Commas che consente loro di aprire operazioni di mercato, limite, spot e futures sui loro conti. Altre caratteristiche includono backtesting, un’accademia di trading, social trading, ecc.; Accessibilità – 3Commas è disponibile in tutto il mondo negli Stati Uniti, Europa, Asia, Africa e Oceania.

– 3Commas è disponibile in tutto il mondo negli Stati Uniti, Europa, Asia, Africa e Oceania. Crypto wallet – il portafoglio di asset digitali è un’aggiunta recente che consente agli utenti di archiviare temporaneamente le loro criptovalute sulla piattaforma mentre gestiscono i loro portafogli.

3Commas prodotti e caratteristiche chiave

1. Trading manuale

Nonostante 3Commas sia un servizio di trading algoritmico, ci sono diverse funzioni che vengono fornite agli utenti che consentono loro di condurre operazioni manuali attraverso la funzione di trading intelligente. Questa funzione è ideale per i trader esperti che desiderano ancora avere il controllo sulle loro operazioni.

La funzionalità di trading intelligente è composta da quattro strumenti che sono:

Integrazione con TradingView – 3Commas ha integrato il software di grafici dei prezzi TradingView all’interno della sua interfaccia consentendo agli utenti di eseguire un’analisi tecnica efficace (TA) su migliaia di coppie di trading;

– 3Commas ha integrato il software di grafici dei prezzi TradingView all’interno della sua interfaccia consentendo agli utenti di eseguire un’analisi tecnica efficace (TA) su migliaia di coppie di trading; Funzione Take Profit e Stop Loss Trailing : si tratta di uno strumento innovativo che consente agli utenti di impostare livelli dinamici di take profit e stop loss che consentono agli utenti di massimizzare i profitti e ridurre al minimo le perdite;

: si tratta di uno strumento innovativo che consente agli utenti di impostare livelli dinamici di take profit e stop loss che consentono agli utenti di massimizzare i profitti e ridurre al minimo le perdite; Obiettivi di vendita multipli – con 3Commas, i trader possono impostare più obiettivi take-profit mentre cercano di ridurre al minimo il rischio e massimizzare i loro guadagni;

– con 3Commas, i trader possono impostare più obiettivi take-profit mentre cercano di ridurre al minimo il rischio e massimizzare i loro guadagni; Take Profit e Stop Loss simultanei – Gli utenti di 3Commas possono posizionare contemporaneamente sia i livelli di take-profit che di stop-loss su una singola operazione.

2. Trading automatizzato con i bot

Per i trader che cercano l’autonomia, questa è la funzionalità che può risolvere le loro esigenze. Esistono più bot programmati per ottenere varie funzioni e includono:

Bot a coppia singola e multipla : queste sono istruzioni algoritmiche per 3Commas per aprire automaticamente una o più posizioni;

: queste sono istruzioni algoritmiche per 3Commas per aprire automaticamente una o più posizioni; Algoritmi lunghi e corti : questi bot possono essere utilizzati per aprire operazioni lunghe o corte su più piattaforme supportate;

: questi bot possono essere utilizzati per aprire operazioni lunghe o corte su più piattaforme supportate; Grid bot : consente agli utenti di impostare livelli di acquisto e vendita per più operazioni future;

: consente agli utenti di impostare livelli di acquisto e vendita per più operazioni future; Bot DCA : il bot medio del costo in dollari viene utilizzato per aprire più ordini di acquisto o vendita a livelli preimpostati consentendo una posizione media di buy-in inferiore o sell-out più elevata;

: il bot medio del costo in dollari viene utilizzato per aprire più ordini di acquisto o vendita a livelli preimpostati consentendo una posizione media di buy-in inferiore o sell-out più elevata; Opzioni e Futures Bot – opzioni e futures sono strumenti finanziari complessi supportati solo da un numero selezionato di scambi. 3Commas consente ai suoi utenti di impostare operazioni futures su borse come Binance, FTX, ByBit, ecc. E opzioni su Deribit.

3. Altre caratteristiche

Gestione del portafoglio : gestire il portafoglio è un’abilità cruciale e 3Commas semplifica la creazione, il monitoraggio, il bilanciamento e il ribilanciamento delle risorse su più scambi per ottenere profitti ottimali;

: gestire il portafoglio è un’abilità cruciale e 3Commas semplifica la creazione, il monitoraggio, il bilanciamento e il ribilanciamento delle risorse su più scambi per ottenere profitti ottimali; Notifiche – 3Commas integra bot, e-mail e browser telegram per fornire notifiche in tempo reale agli utenti su operazioni e stati dell’account;

3Commas integra bot, e-mail e browser telegram per fornire notifiche in tempo reale agli utenti su operazioni e stati dell’account; Segnali crittografici : i servizi di trading includono anche un mercato in cui i trader possono acquistare e vendere strategie e configurazioni di trading a trader meno esperti;

: i servizi di trading includono anche un mercato in cui i trader possono acquistare e vendere strategie e configurazioni di trading a trader meno esperti; App mobili: ottieni l’esperienza di trading di 3Commas e tieni traccia dell’azione dei prezzi in movimento, nonché la possibilità di lanciare bot e chiudere gli ordini utilizzando le app mobili disponibili su dispositivi iOS e Android;

ottieni l’esperienza di trading di 3Commas e tieni traccia dell’azione dei prezzi in movimento, nonché la possibilità di lanciare bot e chiudere gli ordini utilizzando le app mobili disponibili su dispositivi iOS e Android; Backtesting – 3Commas consente ai suoi utenti di fare trading cartaceo utilizzando un account virtuale in cui possono testare le loro strategie di trading o persino acquisire esperienza prima di saltare a bordo per fare trading con denaro reale;

– 3Commas consente ai suoi utenti di fare trading cartaceo utilizzando un account virtuale in cui possono testare le loro strategie di trading o persino acquisire esperienza prima di saltare a bordo per fare trading con denaro reale; Diario di trading – chiamato anche un diario di trading, questo strumento viene utilizzato per tenere un registro di tutte le attività di trading, compresi i commenti di ogni operazione. A differenza della storia commerciale, che è conservata dalla piattaforma, un diario di trading dovrebbe anche contenere commenti che spieghino il ragionamento alla base di ogni operazione presa (o evitata).

3Commas tariffari per le famiglie

3Commas addebita una tariffa semplice ai propri utenti in base ai pacchetti di prezzi. Finora ci sono quattro pacchetti:

Gratuito – $ 0;

– $ 0; Antipasto – $ 29 / m (sconto del 50% se pagato annualmente);

– $ 29 / m (sconto del 50% se pagato annualmente); Avanzato – $ 49 / m (sconto del 50% se pagato annualmente);

– $ 49 / m (sconto del 50% se pagato annualmente); Professionale – $ 99 / m (sconto del 50% se pagato annualmente).

Con qualsiasi pacchetto, gli utenti hanno accesso a funzionalità come la dashboard del portafoglio, l’integrazione di TradingView, l’accesso alle app mobili e tutti gli oltre 18 scambi supportati.

In generale, meno classificato è il pacchetto, meno funzionalità ha accesso al suo abbonato, con il pacchetto Pro che ha tutte le campane e i fischietti che 3Commas ha da offrire, tra cui:

Accesso illimitato a strumenti di trading intelligenti;

Accesso illimitato ai robot di trading;

Integrazione API per sviluppatori;

Una suite completa di strumenti di gestione del portafoglio;

Accesso preferenziale all’assistenza clienti, ecc.

Il modello di prezzo scelto da 3Commas è vantaggioso rispetto alla maggior parte delle altre piattaforme di trading automatizzate che addebitano commissioni sulle operazioni eseguite.

Una commissione una tantum è particolarmente vantaggiosa per i trader di grandi volumi. Tuttavia, i prezzi di 3Commas sono competitivi sul mercato, offrendo un’ottima alternativa da considerare per i trader a basso volume e i principianti.

Il servizio di trading bot offre anche una prova del pacchetto Pro di 3 giorni a tutte le nuove iscrizioni senza richiedere alcuna informazione di pagamento.

3Commas è sicuro da usare?

3Commas è progettato per funzionare con il minor numero possibile di informazioni da parte dei suoi utenti, riducendo così i rischi per la sicurezza. Gli hacker sono spesso attratti da informazioni di identificazione personale (PII) e qualsiasi servizio che detiene o memorizza questo tipo di dati è un potenziale obiettivo.

Al di fuori di questo design di sicurezza, 3Commas ha fornito ai suoi utenti alcuni strumenti di sicurezza essenziali, tra cui:

Utilizzo delle credenziali di accesso (combinazione di password e indirizzo e-mail);

2FA (autenticazione a secondo fattore).

Da parte sua, 3Commas crittografa le chiavi API utilizzate dai suoi clienti per connettersi ai loro vari account di scambio. Inoltre, il servizio di trading utilizza i seguenti strumenti di sicurezza di Cloudflare:

Web Application Firewall;

Attacco anti-DDOS;

Crittografia SSL/TLS per il traffico web.

Vale anche la pena notare che 3Commas ha scelto di abilitare il supporto per i principali scambi di criptovaluta come Binance, Kraken, Huobi e Coinbase Pro, tra gli altri, con solide misure di sicurezza.

Binance, ad esempio, impone ai suoi utenti di abilitare 2FA durante la creazione di chiavi API. Kraken è tra i pochi scambi con zero casi segnalati di incidenti di sicurezza, un’impresa impressionante dato che esiste da più di un decennio.

Per estensione, le misure di sicurezza implementate su questi grandi scambi contribuiscono alla sicurezza generale all’interno dell’ecosistema 3Commas.

Come creare un account 3Commas (passo dopo passo)

Creare un account con 3Commas è semplice e richiede solo pochi semplici passaggi.

Passo 1 – Visita 3Commas.io per iscriverti.

Fai clic su uno dei numerosi pulsanti di registrazione disponibili nella home page.

Fornire un indirizzo e-mail valido e una password complessa.

Passo 2 – Conferma il tuo indirizzo email.

Apri la tua casella di posta elettronica e controlla la presenza di un’e-mail da 3Commas. Fai clic per aprirlo e tocca il link [Conferma email] fornito.

Verrai reindirizzato alla dashboard di 3Commas. A questo punto, hai creato con successo un account 3Commas e ti è stata assegnata un’offerta di prova Pro di 3 giorni.

Passaggio 3: connettere uno scambio.

Prima di accedere alla dashboard, 3Commas ti chiederà di connetterti a uno dei tuoi account di scambio crittografico. Se non ne hai uno, puoi crearlo visitando direttamente il tuo scambio preferito o utilizzando uno dei link forniti da 3Commas.

Ci sono anche alcune offerte per i nuovi utenti di Binance e FTX che si iscrivono a quegli scambi tramite 3Commas.

Per connettere uno scambio, è necessaria una chiave API. Usando l’esempio di Binance, visita Binance e accedi al tuo account. Passa il mouse sopra l’icona dell’account utente in alto a destra come mostrato di seguito e seleziona il link [Gestione API] dall’elenco a discesa.

Nella pagina Gestione API di Binance, fornisci un’etichetta per le chiavi API, quindi fai clic sul pulsante [Crea API]. Binance ti chiederà di fornire le tue credenziali 2FA prima di procedere.

Quindi, copia la chiave API fornita e la sua chiave segreta, quindi incollali nella pagina di scambio di link 3Commas come mostrato qui.

Dopo aver copiato le due informazioni, fare clic sul pulsante [Connetti]. Le autorizzazioni API possono essere modificate dalla pagina di gestione API dello scambio specifico.

Passo 4 – Come abbonarsi a 3Commas

Anche pagare un abbonamento a 3Commas è semplice. Passare alla pagina di sottoscrizione utilizzando il collegamento sulla barra di spostamento sinistra. Tocca o fai clic su [Abbonamento], quindi scegli il pacchetto che preferisci a te.

Quindi, fornisci un metodo di pagamento a tua scelta. Le opzioni sono carte di debito, PayPal o criptovalute.

Hai creato con successo un account 3Commas, collegato il tuo scambio e pagato un abbonamento.

3Assistenza e assistenza clienti di 3Commas

La piattaforma 3Commas fornisce una serie di informazioni ai suoi utenti per aiutarli a interagire meglio non solo con il servizio di trading, ma anche con il più ampio mercato delle criptovalute. C’è una libreria di articoli pertinenti all’interno della sezione di aiuto che fornisce vari dettagli su:

Prezzi e abbonamenti;

Trading (margine, futures e opzioni);

Bot (come crearli e gestirli);

Gestione dell’account;

Gestione del portafoglio;

Configurazione API; andfin

Informazioni su come utilizzare le app mobili 3Commas.

Inoltre, gli utenti di 3Commas hanno accesso a una sezione blog informativa con articoli su importanti funzionalità, aggiornamenti e notizie del settore. Oltre a questo, c’è una pagina FAQ e di contatto con indirizzi e-mail specifici per vari reparti come supporto, fatturazione e affiliati; informazioni sull’indirizzo della posizione e un modulo di contatto.

Altri canali attraverso i quali è possibile ottenere ulteriore assistenza includono:

Telegramma;

Discordia;

Reddit;

Canale YouTube.

Pro e contro di 3Commas

Pro

3Commas fornisce supporto per più di 18 principali scambi di criptovaluta;

È relativamente conveniente con ulteriori risparmi del 50% sugli abbonamenti annuali;

Offre un elenco esaustivo di funzionalità per consentire sia il trading manuale che quello automatizzato;

Il servizio è accessibile in tutto il mondo;

3Commas ha un’interfaccia utente intuitiva su tutte le piattaforme, inclusi i dispositivi mobili iOS e Android;

Sono richieste informazioni KYC (conosci il tuo cliente) minime;

Offre un’accademia di trading per non esperti e principianti per migliorare le loro abilità;

3Commas ha un conto di trading cartaceo per il backtesting delle strategie di trading.

Contro

3Commas non è conveniente per i trader di piccoli volumi;

I principianti e i trader occasionali potrebbero non sfruttare appieno tutte le funzionalità disponibili;

Nessuna applicazione desktop.

Considerazioni finali

Per più di cinque anni, 3Commas ha iterato e migliorato la sua proposta principale, rendendolo uno dei principali servizi di trading automatizzato di criptovaluta sul mercato. Offre la maggior parte delle funzionalità che i trader professionisti cercano in una piattaforma di trading e poco altro.

Le sue misure di sicurezza sono sufficienti per un trading sicuro, ma tutti gli utenti devono comunque rimanere vigili contro attacchi come il phishing. Si raccomanda vivamente di mantenere elevati standard di igiene della sicurezza su tutte le piattaforme collegate a 3Commas.

Infine, utilizza i forum attivi sui social media e le chat room gestite dalla piattaforma di trading per associarti agli altri utenti di 3Commas e imparare come utilizzare al meglio il servizio.

Domande frequenti sulla 3Commas.io piattaforma di trading crittografico

Cos’è 3Commas?

3Commas è una piattaforma di trading crittografico online con sede a Tallinn, in Estonia, lanciata nel 2017 da Yuriy Sorokin, Egor Razumovsky e Mikhail Goryunov. Offre strumenti per eseguire trading sia manuale che automatico.

3Commas è sicuro?

Dal suo lancio, 3Commas non ha segnalato un incidente di sicurezza significativo. Ha adottato le misure necessarie per garantire la sicurezza dei suoi sistemi e degli account degli utenti, incluso l’utilizzo di Cloudflare come fornitore di sicurezza. Fornisce inoltre strumenti di sicurezza essenziali come 2FA ai suoi utenti per proteggere i loro account.

Quanto è affidabile 3Commas?

Finora, ci sono stati reclami minimi da parte dei clienti esistenti sull’affidabilità del fornitore di servizi online. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il servizio esiste da oltre cinque anni, dandogli abbastanza tempo per testare, iterare e migliorare i processi e i sistemi esistenti per garantire un’affidabilità ai vertici della categoria.

Quanto costa 3Commas?

3Commas offre quattro pacchetti di prezzi ai propri clienti: Free, Starter, Advanced e Pro. Il pacchetto gratuito non costa nulla ma è anche limitato alle funzionalità. I pacchetti Starter e Advanced costano rispettivamente $ 29 e $ 49, mentre il pacchetto Pro costa $ 99. C’è uno sconto del 50% per i pagamenti annuali su tutti i pacchetti.