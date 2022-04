Coinbase To PayPal: come prelevare da Coinbase a PayPal

in

Il trasferimento da Coinbase a PayPal è piuttosto semplice.

Trasferire fondi da Coinbase a PayPal è diventato piuttosto semplice dopo che il principale scambio di criptovalute ha ampliato i suoi servizi per aggiungere supporto al gigante dei pagamenti PayPal.

Con Coinbase che continua a innovare, aggiungendo nuovi elenchi Coinbase e i suoi quiz Coinbase Earn, queste nuove forme di trasferimento non sono una sorpresa.

Gli utenti possono utilizzare l’app PayPal per prelevare fondi dai loro conti Coinbase in modo semplice e senza complicazioni.

Inoltre, il processo di prelievo è apparentemente veloce e gli utenti possono spostare i loro fondi da Coinbase a PayPal in un istante. Approfondiamo ora il modo in cui gli utenti possono prelevare i loro fondi da Coinbase e trasferirli sui loro account PayPal.

Come prelevare da Coinbase a PayPal

Per prelevare i tuoi fondi dal tuo account Coinbase, gli utenti devono seguire i passaggi indicati di seguito:

Accedi al tuo account Coinbase e collega il tuo portafoglio PayPal.

Gli utenti dovranno prima convertire la loro criptovaluta in fiat per inviare fondi a PayPal. Per questo, gli utenti dovranno prima accedere ai servizi di scambio su Coinbase.

Fai clic sull’opzione Acquista / Vendi nella dashboard di Coinbase e scegli Vendi.

Seleziona il portafoglio che utilizzerai per inviare il file .funds

Clicca sull’opzione di deposito e seleziona PayPal

Inserisci l’importo criptato desiderato e invialo al tuo portafoglio supportato in EUR o USD su Coinbase (Nota: verrà addebitata una commissione di conversione per questa transazione).

Verifica i dettagli e fai clic sull’opzione Conferma vendita.

Una volta confermata la transazione, vai al portafoglio EUR/USD e fai clic su Preleva.

Seleziona l’importo che desideri prelevare per PayPal e premi Conferma.

Conferma la transazione e controlla il tuo PayPal per vedere se i fondi sono stati ricevuti o meno.

Coinbase per PayPal commissione di prelievo

Gli utenti di Coinbase negli Stati Uniti possono accedere a trasferimenti istantanei che sposteranno immediatamente i loro fondi sul loro PayPal, tuttavia, saranno tenuti a pagare una commissione del 3,75% dell’importo totale della transazione.

Inoltre, la commissione di conversione che viene riscossa sulle transazioni che richiedono la conversione prima di spostare i fondi in conti PayPal viene addebitata al tasso del 5%.

In termini più semplici, un utente deve pagare il 5% della commissione di conversione per convertire la propria criptovaluta in fiat prima di spostare i fondi nei rispettivi conti PayPal.

Per maggiori dettagli sulle commissioni di Coinbase, visita la loro pagina di ripartizione completa.