Un portafoglio crittografico è essenziale per archiviare e scambiare NFT e interagire con i mercati NFT. Allo stesso modo, per utilizzare la blockchain NFT WAX appositamente costruita ed esplorare le collezioni NFT su di essa, avrai bisogno di un portafoglio WAX.

In questo articolo, abbiamo curato i portafogli WAX disponibili sul mercato in base alla loro affidabilità e compatibilità. Inoltre, conoscerai i popolari NFT e giochi sulla blockchain WAX.

Cos’è WAX Blockchain e perché è conosciuto come “Il re degli NFT”?

La blockchain Worldwide Asset eXchange (WAX) è una blockchain NFT appositamente costruita progettata per fornire un modo più veloce, sicuro e intuitivo per creare, acquistare, vendere e scambiare oggetti virtuali (NFT) e fisici in tutto il mondo.

WAX è più veloce e più efficiente dal punto di vista energetico rispetto a molte blockchain PoS e PoW grazie al suo modello di consenso Delegated Proof of Stake (DPoS).

Rispetto a Ethereum, la blockchain WAX consuma un’enorme energia 222.000 volte inferiore.

WAX è emerso come l’ecosistema Web 3 più collaudato, in quanto i marchi possono lanciare collezioni NFT, giochi play-to-earn, dApp, DEX e mercati NFT. Offre una serie di strumenti e documentazione per i marchi da costruire sulla blockchain WAX.

Nel luglio 2022, DappRadar riferisce che WAX deteneva una quota di mercato del 42% nello spazio GameFi in mezzo al mercato ribassista.

WAX è stata fondata da William Quigley e Jonathan Yantis nel 2017. William Quigley è un venture capitalist e un investitore di criptovaluta e blockchain. È stato il primo investitore istituzionale in PayPal ed è anche co-fondatore di molte società crittografiche trasformative, tra cui Tether.

Jonathan Yantis è uno dei primi minatori di Bitcoin e investitore blockchain.

Il duo è anche dietro OPSkins, il più grande mercato al mondo per il trading di articoli digitali.

4 migliori portafogli WAX NFT

La blockchain WAX è senza dubbio la casa di molti popolari progetti NFT play-to-earn, tra cui Alien Worlds, Farmers World, Age of Farming e Million on Mars.

Tra i molti progetti NFT di successo su WAX, Age of Farming e Million on Mars sono i due giochi NFT che hanno visto una crescita recente del 126% e del 426% nelle transazioni mensili, rispettivamente.

Wax dovrebbe rivoluzionare il V-commerce con i suoi NFT vIRL.

Portafoglio Wax Cloud Portafoglio Wombat Portafoglio Anchor Portafoglio Ledger

Portafoglio Wax Cloud

Il Wax Cloud Wallet è un prodotto di WAX. Funge da gateway per i mercati WAX NFT e WAX dApps.

Poiché si tratta di un portafoglio incentrato su NFT, i collezionisti NFT e i giocatori blockchain possono facilmente acquistare, raccogliere e vendere NFT WAX su WAX Cloud Wallet.

Gli utenti possono anche archiviare e scambiare token WAX sul proprio Wax Cloud Wallet.

Ha un’interfaccia utente intuitiva e fornisce un accesso rapido con un login con un solo clic. Non c’è bisogno di memorizzare frasi di semi / recuperare frasi.

Anche la creazione dell’account del portafoglio cloud WAX è molto semplice e puoi accedere con piattaforme di social media, come Meta (ex Facebook), Twitter, TALK, VK, Discord, Reddit, LINE e altre piattaforme, come Twitch e STEAM.

La creazione di WAX Cloud Wallet non include il backup di chiavi private come altri portafogli blockchain, come MetaMask, Phantom, Coinbase Wallet, Trust Wallet, ecc.

Al momento della creazione di successo del tuo WAX Cloud Wallet, ti verrà assegnato un badge WCW, un Wax Badge Membership NFT. Per questo, ti verranno addebitati 5 WAXP / $ 5 USD durante il processo di creazione del portafoglio.

Pro:

Non è necessario eseguire il backup della frase seed / recovery

Semplice, sicuro e fornisce accesso immediato a tutti gli ecosistemi NFT e DeFi WAX

Supporto multipiattaforma: poiché si tratta di un portafoglio cloud, può essere utilizzato su Windows, macOS, Android e iOS

Contro:

Dal momento che deve recuperare i dati dal cloud, a volte è lento

Nessun accesso alla chiave privata. Pertanto, l’importazione di un account WAX esistente in un altro portafoglio non è possibile

Portafoglio Wombat

Il Wombat Wallet è un portafoglio custodiale ed è considerato la casa per i giochi NFT. A differenza di altri portafogli custodiali nel mondo delle criptovalute, non devi ricordare o preoccuparti della gestione sicura delle frasi di recupero.

Perché il portafoglio Wombat stesso fornisce backup crittografati per le tue chiavi private utilizzando Google Drive o Dropbox.

La parte migliore del Wombat Wallet è il suggerimento di un prezzo per i tuoi NFT.

Wombat è un portafoglio multi-catena che supporta WAX, EOS, Telos ed Ethereum.

Con Wombat Wallet, puoi accedere ai mercati NFT, come AtomicHub, NeftyBlocks, SimpleMarket e OpenSea.

Oltre a gestire gli NFT, puoi inviare / ricevere token da / da account EOS, WAX o Telos o indirizzi Ethereum. Puoi anche acquistare e scambiare token all’interno del portafoglio.

Il Wombat Wallet include anche un’opzione di accesso social come il WAX Cloud Wallet.

Pro:

Supporto multipiattaforma: iOS e Android.

Ha l’estensione Google Chrome.

Contro:

L’accesso alle chiavi private è limitato agli utenti a pagamento

Non dispone del supporto per il portafoglio hardware Ledger

Portafoglio Anchor

Anchor Wallet è un portafoglio custodiale open source. Un portafoglio custodito consente agli utenti di avere il controllo sulle proprie chiavi private. Era precedentemente noto come eos-voter e Greymass Wallet.

Come il Wombat Wallet, anche l’Anchor Wallet è un portafoglio multi-catena. Anchor Wallet supporta catene EOSIO, come wax, EOS e catene protoniche.

Ogni titolare di account di Anchor Wallet otterrà un numero limitato di transazioni gratuite se utilizza Fuel, un progetto Greymass.

Pro:

Supporto per tutte le blockchain basate su EOSIO

Supporto multipiattaforma: Windows, macOS, Linux, iOS e Android

Transazioni gratuite

Supporto del portafoglio hardware Ledger

Contro:

Interfaccia non user-friendly

Portafoglio Ledger

Ledger Wallet è uno dei portafogli hardware popolari che memorizza criptovalute e NFT offline.

I portafogli hardware sono più sicuri rispetto ai portafogli caldi e ai portafogli cloud poiché non si connettono a Internet.

Sebbene ci siano molti portafogli hardware disponibili sul mercato, il Ledger Wallet è quello supportato da molti dei mercati e delle dApp WAX NFT.

Pro:

Altamente sicuro

Supporto cross blockchain: un unico dispositivo per tutte le risorse blockchain

Contro:

Manca la connessione istantanea in quanto è necessario collegare il dispositivo ogni volta che si desidera interagire con WAX dApps

Conclusione

I 4 portafogli WAX sopra menzionati possono essere utilizzati per conservare e scambiare FFT WAX. Puoi scegliere il portafoglio in base alle tue esigenze.

Se vuoi avere un’esperienza di gioco NFT, scegli wax Cloud Wallet o Wombat Wallet.

Se preferisci la sicurezza piuttosto che un accesso più veloce, puoi scegliere il portafoglio Ledger Hardware.