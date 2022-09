10 le migliori app crittografiche per il 2022

Attualmente ci sono centinaia – forse migliaia – di app di criptovaluta in giro oggi. Ognuno è progettato per servire uno scopo specifico e fare appello alle diverse esigenze dei trader / investitori di criptovalute – dall’offerta delle commissioni di trading più basse, la più ampia selezione di criptovalute, servizi di custodia crittografica, avvisi di prezzo e opportunità di reddito passivo per presentare agli utenti le interfacce più adatte ai principianti.

Come, quindi, trovi le migliori app crittografiche nel 2022?

Bene, inizia con la comprensione delle tue esigenze di trading / investimento in criptovalute e quindi esplora il mercato per trovare la migliore app di criptovaluta che fa appello a queste esigenze.

Per aiutarti a iniziare, i nostri analisti hanno esplorato il mercato e scoperto quelle che ritengono essere le migliori app per le criptovalute nel 2022. In questa guida, discuteremo i primi 10 – dicendoti cosa li distingue e perché dovresti considerare di aggiungerli al tuo profilo.

Ti mostreremo anche come identificare quello che meglio si rivolge alle tue esigenze.

Continua a leggere.

Le migliori app di criptovaluta nel 2022

Ecco una rapida descrizione di ciò che i nostri analisti – e la più ampia comunità crittografica – considerano le migliori app di trading crittografico nel 2022.

eToro – La migliore app crittografica in assoluto nel 2022

– La migliore app crittografica in assoluto nel 2022 Crypto.com – Migliore app per prestiti criptati

– Migliore app per prestiti criptati BitStamp – La migliore app di criptovaluta con basse commissioni di trading

– La migliore app di criptovaluta con basse commissioni di trading Unhold – La migliore app per acquistare criptovalute con qualsiasi cosa

– La migliore app per acquistare criptovalute con qualsiasi cosa Binance – La migliore app per il trading in tempo reale

– La migliore app per il trading in tempo reale Coinbase – App Crypto Wallet più adatta ai principianti

– App Crypto Wallet più adatta ai principianti DeFi Swap – DEX per principianti per lo scambio di Altcoin

– DEX per principianti per lo scambio di Altcoin Aqru – La migliore app per tassi di interesse elevati su Staked Crypto

– La migliore app per tassi di interesse elevati su Staked Crypto Coinmama – La migliore app per acquistare criptovalute all’istante

– La migliore app per acquistare criptovalute all’istante FTX – La migliore app crittografica per il monitoraggio del portafoglio

Di seguito, discutiamo in dettaglio di ciascuna di queste migliori app crittografiche.

Ti presentiamo le loro funzionalità principali e ti diciamo perché vale la pena scaricarle.

Le 10 migliori app di Crypto recensite

La maggior parte delle migliori app crittografiche sopra elencate sono molto popolari e hanno una presenza quasi globale. Ma abbiamo guardato oltre questa popolarità e accessibilità quando abbiamo trovato l’elenco delle migliori app di criptovaluta nel 2022.

Abbiamo controllato la loro reputazione e affidabilità, confermato le loro commissioni di trading, testato l’usabilità, controllato la sicurezza e il servizio clienti e persino confermato le loro velocità di elaborazione delle transazioni.

Alla fine, abbiamo optato per quanto segue come le migliori app crittografiche. Discutiamo ciascuno in dettaglio:

1. eToro – La migliore app crittografica nel 2022

eToro è in cima al nostro indice delle migliori app nel 2022 grazie al suo ricco pool di funzionalità integrate. Ci è piaciuto soprattutto il fatto che catturi tutti gli aspetti importanti del principale scambio eToro, dalla sicurezza al suo fascino sia per i trader / investitori di criptovalute principianti che esperti. L’app ha un processo di onboarding del client fluido e un’interfaccia facilmente navigabile e ospita una vasta gamma di criptovalute integrando gli strumenti di trading e analisi più avanzati.

L’app eToro arriva anche nel nostro paniere delle migliori app di criptovaluta a causa del suo basso costo di trading e dei minimi di deposito / trading ancora più bassi. Hai solo bisogno di $ 10 (se risiedi negli Stati Uniti o nel Regno Unito) per iniziare ad acquistare criptovalute sull’app eToro.

Questo deposito può essere effettuato tramite vari servizi di elaborazione dei pagamenti online popolari, tra cui PayPal, bonifico bancario, ACH, carte di credito, carte di debito ed eWallet come Skrill e Neteller. Non ci sono commissioni di deposito e la commissione di transazione per tutti gli acquisti di criptovalute è fissata all’1% del volume degli scambi.

Altri fattori che rendono eToro la migliore app per il trading di criptovalute nel 2022 includono il fatto che si tratta di uno scambio di criptovaluta multi-regolamentato. Senza dimenticare che fornisce gratuitamente portafoglio crittografico servizi ai propri utenti. Ma ancora più importante, gli utenti sono attratti dal suo impegno per la sicurezza dei fondi dei clienti, in particolare il fatto che non è mai stato violato.

2. Crypto.com – La migliore app per il prestito criptato

Crypto.com si descrive come “l’app crittografica in più rapida crescita al mondo”. Anche se questo può essere vero, soprattutto se si considera che attualmente ha oltre 10 milioni di download sia su Google Play Store che su Apple App Store, è presente nella nostra lista delle migliori app crittografiche principalmente a causa della sua funzione di prestito crittografico.

Crypto.com app ti consente di prendere in prestito fino al 50% della tua criptovaluta puntata e ripagarla a un interesse competitivo e in rate convenienti fino a 12 mesi. Nel frattempo, la criptovaluta puntata continua a crescere ad un tasso di interesse fino al 14,5% annuo.

Oltre alla funzione di generazione passiva del reddito, presentiamo Crypto.com tra le migliori app di criptovaluta nel 2022 grazie alla sua facilità d’uso. Questo inizia con un processo di onboarding del cliente senza intoppi e si estende a limiti minimi di deposito / trading bassi di $ 20. Si estende ulteriormente al supporto per una vasta gamma di opzioni di deposito, tra cui carte di debito e PayPal e copre la sua interfaccia altamente intuitiva.

Altri fattori che rendono Crypto.com una delle migliori app di trading crittografico includono il fatto che supporta una vasta gamma di criptovalute – fino a 250 e le loro coppie di criptovalute. Ci piace anche che fornisca agli utenti un portafoglio crittografico gratuito e mantenga commissioni di trading competitive. Per acquistare criptovalute sull’app, dovrai solo pagare una commissione maker / taker compresa tra lo 0,4% e lo 0,1% – in base al volume degli scambi di 30 giorni sullo scambio.

3. BitStamp – L’app di trading crittografico più affidabile

Fondata nel 2011, Bitstamp è uno dei più antichi e quindi tra gli scambi crittografici più affidabili al mondo. Ma questo non è l’unico motivo per cui la consideriamo una delle migliori app crittografiche nel 2022.

Lo includiamo anche qui a causa del suo supporto per un numero crescente di criptovalute e commissioni di trading competitive. Oggi puoi scambiare 50 criptovalute, inclusi tutti i monete più popolari – su Bitstamp. E devi solo pagare una commissione maker / taker compresa tra lo 0,5% e lo 0,25% – in base al volume degli scambi di 30 giorni sullo scambio.

Presentiamo anche Bitstamp tra le migliori app di criptovaluta oggi a causa del suo impegno per la sicurezza delle risorse dei clienti e [dati personali. L’app, attualmente disponibile sia su Google Play che sugli App Store di Apple, presenta solide misure di sicurezza, tra cui una password complessa e l’autenticazione biometrica. Fornisce inoltre agli utenti portafogli gratuiti e conserva fino al 98% delle loro chiavi private in un vault offline.

Altri fattori che rendono Bitstamp una delle migliori app per il trading di criptovalute includono le sue elevate velocità di elaborazione delle transazioni e il supporto per una vasta gamma di opzioni di deposito fiat. Inoltre, non mantiene un limite minimo di deposito e offre agli utenti l’accesso a grafici dei prezzi in tempo reale. Dispone inoltre di un’interfaccia utente intuitiva che integra una gamma di strumenti di trading, analisi e ricerca.

4. Uphold – La migliore app per acquistare criptovalute con qualsiasi cosa

Uphold è diventato sinonimo del suo modello di trading unico “anything to anything”. Ciò implica che l’app mobile in rapida crescita ti consentirà di acquistare una qualsiasi delle oltre 200 criptovalute supportate con centinaia di altri strumenti finanziari supportati. Pertanto, a differenza di altre app crittografiche che ti consentono di acquistare criptovalute solo con un’altra criptovaluta o valuta fiat, Uphold ti consente di acquistare criptovalute con valuta fiat, azioni, un’altra criptovaluta e persino materie prime.

Ma questa caratteristica di spicco non è l’unica cosa che rende Uphold una delle migliori app crittografiche. Altri includono la sua facilità d’uso e bassi minimi di trading / deposito. Per cominciare, Uphold mantiene un’interfaccia di trading facilmente navigabile e adatta ai principianti. Non ha limiti minimi di deposito o minimi di saldo del conto e puoi iniziare ad acquistare criptovalute con un minimo di $ 1. Gli spread variano a seconda della criptovaluta preferita, ma sono altamente competitivi.

Altri fattori che rendono Uphold una delle migliori app di trading crittografico includono il fatto che consente anche l’investimento passivo in criptovalute. Oggi puoi puntare 9 valute digitali popolari e guadagnare fino al 19,5% di interesse APY. Uphold fornisce anche servizi di custodia crittografica ed è completamente riservato, ovvero non presta i tuoi beni a terzi.

5. Binance – La migliore app per il trading in tempo reale

Binance è probabilmente lo scambio di criptovalute più popolare e più grande al mondo. L’app è stata scaricata oltre 50 milioni di volte e ha una valutazione di 4,5 / 5 dopo 1 milione di recensioni sul Google Play Store e 4,7 / 5 dopo 120k recensioni su App Store.

Oltre a questa popolarità e solida reputazione, Binance entra anche nel nostro paniere delle migliori app crittografiche nel 2022 grazie alle sue velocità di elaborazione delle transazioni veloci ultraveloci. Lo rende anche qui a causa dei suoi volumi di trading di criptovalute senza pari, rendendolo più adatto al trading di criptovalute in tempo reale.

L’app Binance presenta anche tra le migliori app di trading crittografico a causa del suo ricco pool di risorse crittografiche. Ad esempio, presenta una vasta gamma di strumenti avanzati di analisi, trading e gestione del rischio. Integra anche una vasta gamma di strumenti di investimento cripto passivo – da Binance Save, staking e prestito, all’agricoltura della liquidità, e tutti pagano tassi di interesse competitivi per le criptovalute investite. Senza dimenticare che oltre alle oltre 600 criptovalute supportate, ora puoi fare trading NFT tramite l’app mobile Binance.

Classifichiamo anche l’app Binance tra le migliori app di criptovaluta nel 2022 a causa del suo impegno per la sicurezza dei fondi dei clienti. Fornisce agli utenti un portafoglio crittografico gratuito, detiene oltre il 90% delle loro chiavi private offline e mantiene un fondo assicurativo da $ 1 miliardo per l’importo rimanente. L’app è anche ultra-sicura e integra funzionalità di sicurezza come password complesse, biometria, whitelist e prelievi ritardati.

Altri fattori che rendono Binance la migliore app per il trading di criptovalute includono il suo basso minimo di trading di $ 1 come le sue commissioni di trading competitive. Qui, depositi e prelievi sono gratuiti e pagherai solo una commissione maker / taker compresa tra lo 0,1% e lo 0,04% – in base al tuo volume di trading mensile. E se risolvi la commissione di trading crittografico con le monete BNB, ti qualifichi per uno sconto del 25%.

6. Coinbase – App Crypto Wallet più adatta ai principianti

Coinbase è una delle migliori app crittografiche per i trader e gli investitori di valuta digitale con esperienza di trading / investimento crittografico non limitata. Mantiene uno dei processi di onboarding dei client più semplici e gestisce un’interfaccia utente altamente navigabile. Questi sono poi completati da una vasta gamma di contenuti educativi integrati nell’app.

Presentiamo anche Coinbase tra le migliori app di criptovaluta perché integra la funzione acquista criptovaluta istantaneamente. Ciò ti consente di convertire una criptovaluta o fiat per un’altra criptovaluta senza passare attraverso il libro degli ordini.

Inoltre, hai solo bisogno di un minimo di $ 2 per iniziare ad acquistare criptovalute supportate sulla piattaforma. E l’importo può essere depositato tramite opzioni di pagamento popolari come carte di credito, carte di debito, bonifici bancari ed eWallet come PayPal.

Altri fattori che rendono Coinbase una delle migliori app crittografiche – con oltre 10 milioni di download – includono il suo portafoglio crittografico gratuito e l’impegno per la sicurezza delle risorse dei clienti. Lo scambio memorizza fino al 98% delle tue chiavi private offline e assicura il restante 2%. Supporta quindi misure di sicurezza come biometria, password complesse e indirizzi whitelist. Lo fa anche qui perché consente ai trader / investitori di creare portafogli crittografici e guadagna interessi altamente competitivi sulle valute digitali puntate.

7. DeFi Swap – DEX per principianti per lo scambio di Altcoin

Mentre tutte le altre app di cui abbiamo discusso qui sono versioni mobili di scambi centralizzati, DeFi swap si distingue come l’unica app di scambio decentralizzata in questo elenco. Pertanto, si rivolge ai trader e agli investitori di criptovalute che desiderano scambiare e guadagnare criptovalute in modo pseudonimo.

Lo presentiamo tra le migliori app crittografiche per la sua cordialità per principianti, grazie alle sue interfacce decongestionate e facilmente navigabili. Questa interfaccia presenta solo tre opzioni di trading / investimento crittografico.

Il primo è l’opzione Swap che puoi utilizzare per scambiare centinaia di altcoin e token supportati. In secondo luogo, hai l’opzione di picchettamento che paga interessi altamente competitivi – a volte più del 100% – con periodi di blocco fissi compresi tra 30 giorni e un anno. Infine, la funzione di liquidità ti consente di contribuire con liquidità a uno o più pool di DeFi Swap e di condividere le commissioni effettuate dal pool.

DeFi Swap si colloca in alto nel nostro indice delle migliori app crittografiche nel 2022 perché supporta il trading anonimo. Ad esempio, non è necessario creare un account utente per utilizzare DeFi Swap; basta collegarlo al tuo portafoglio Metamask. Presenta anche qui a causa delle sue velocità di elaborazione delle transazioni ultra-veloci e del supporto per un numero elevato di token.

8. Aqru – La migliore app per tassi di interesse elevati su Staked Crypto

Aqru è un conto di risparmio crittografico e una delle migliori app crittografiche per chiunque cerchi di guadagnare interessi competitivi sulla criptovaluta puntata. Fondata nel 2019 da Accru Finance Ltd, l’app fornisce agli investitori crittografici una piattaforma in cui possono convertire le loro criptovalute a tassi di livello altamente istituzionale, acquistare tutte le valute digitali più popolari e guadagnare interessi competitivi – fino all’8% APY sugli asset puntati.

A differenza della maggior parte delle altre app di crittografia staling, Aqru non ha un periodo di blocco per le risorse puntate. Gli interessi vengono monitorati su base oraria e pagati quotidianamente, il che implica che puoi ritirare le tue monete in qualsiasi momento senza rischiare gli interessi guadagnati. Queste criptovalute possono essere depositate direttamente su Aqru o acquistate sull’app utilizzando valute legali EUR o GBP.

Il minimo che puoi depositare in Aqru è di $ 100 attraverso opzioni di pagamento come banca e carte. L’app elaborerà quindi l’acquisto tramite una rampa fiat-to-crypto come MoonPay. D’altra parte, le conversioni crittografiche sono istantanee, eseguite a tassi di cambio istituzionali e attirano solo una commissione dello 0,35%.

Presentiamo anche Aqru tra le migliori app per le criptovalute a causa del suo impegno per la sicurezza delle risorse dei clienti. Ha integrato tali misure di sicurezza intorno all’app come l’autenticazione a due fattori, la biometria e gli indirizzi whitelist. I tuoi depositi nell’app Aqru sono assicurati anche da più agenzie.

9. Coinmama – La migliore app per acquistare criptovalute istantaneamente

L’app Coinmama si descrive come uno dei “modi più semplici per acquistare e vendere criptovaluta”. Aggiungendo al fatto che lo scambio è in circolazione dal 2013, si potrebbe anche dire che sia uno degli scambi più antichi e affidabili per acquistare criptovalute. Ma lo rende il nostro indice delle migliori app crittografiche nel 2022 a causa della sua facilità d’uso, in particolare il supporto per la funzione acquista criptovaluta istantaneamente.

Si noti che, a differenza della maggior parte delle app crittografiche di cui abbiamo discusso sopra, Coinmama è una piattaforma di investimento crittografico – non una piattaforma di trading crittografico. Ciò implica che mentre è possibile acquistare una gamma crescente di risorse crittografiche sull’app Coinmama, è possibile vendere Bitcoin solo qui. Inoltre, tieni presente che Coinmama non offre servizi di custodia crittografica. Pertanto, è necessario acquisire un portafoglio digitale di terze parti prima di acquistare criptovalute sull’app più popolare.

Nonostante queste carenze, tuttavia, l’app Coinmama è stata scaricata oltre 100K volte su Google Play Store. Cosa la rende quindi una delle migliori app crittografiche?

Per cominciare, la sua cordialità per principianti – visto che mantiene un processo di onboarding semplice, presenta anche un’interfaccia facilmente navigabile / intuitiva e ti consente di acquistare criptovalute all’istante. Si colloca anche tra le migliori app per le criptovalute a causa delle sue elevate velocità di elaborazione delle transazioni e delle commissioni di trading crittografiche competitive, tra lo 0,9% e il 3,99%.

10. FTX – La migliore app crittografica per il monitoraggio del portafoglio

FTX è l’app di trading del popolare exchange FTX e uno degli ecosistemi crittografici in più rapida crescita. È anche una delle app crittografiche più innovative e ha già raggiunto oltre 5 milioni di download sia su Play Store che su App Store.

Alcuni dei fattori che lo aiutano a distinguersi tra le migliori app di criptovaluta includono il supporto per una vasta gamma di risorse digitali, l’integrazione di derivati crittografici, l’onboarding semplice dei clienti, un rapido processo di acquisto di criptovalute, limiti minimi di trading bassi e commissioni di transazione ancora più basse.

Per iniziare ad acquistare criptovalute sull’app FTX, ad esempio, devi solo depositare $ 10. Questo ti dà accesso a centinaia di risorse digitali e derivati crittografici come futures e opzioni che possono essere scambiati con leve fino a 20X. L’app di scambio non mantiene commissioni di deposito o prelievo e le commissioni di trading sono raggruppate in commissioni maker / taker comprese tra 0,07% e 0%, a seconda del volume degli scambi.

Ma presentiamo FTX nella nostra lista delle migliori app crittografiche principalmente a causa della sua recente acquisizione – Blockfolio. Acquisito alla fine del 2020 e integrato nell’app FTX, Blockfolio è uno strumento di monitoraggio del portafoglio crittografico che ti consente di monitorare il tuo portafoglio su oltre 500 scambi. Supporta la creazione di più portafogli e chiunque può, quindi, utilizzarlo per monitorare le prestazioni del proprio personalizzato investimenti a lungo termine, operazioni a breve termine e liste di controllo.

Come scegliere la migliore app crittografica oggi

Ora che conosci le 10 migliori app di criptovaluta per il 2022, è importante esaminare alcune delle cose che devi considerare quando scegli l’app migliore per te.

Questi fattori variano da un investitore crittografico all’altro e includono:

Il numero di criptovalute supportate: lo scambio crittografico ideale dovrebbe supportare tutte le tue risorse crittografiche preferite. Per i trader attivi, stai meglio con le app di trading che supportano centinaia di attività e migliaia di coppie di criptovalute, mentre gli investitori possono accontentarsi di app che elencano solo le risorse più popolari.

Costo del trading: le commissioni di transazione possono avere un impatto significativo sulla redditività, soprattutto se sei un trader attivo. Pertanto, vai solo per scambi con un basso costo di trading.

Facilità d’uso: vuoi anche accontentarti solo di un’app crittografica con un’interfaccia facilmente navigabile. Evita le piattaforme di trading con interfacce di trading congestionate e complicate.

Strumenti di trading: una buona app di trading dovrebbe anche integrare strumenti di trading pertinenti e avanzati, ricerche di mercato, analisi, strumenti educativi e di gestione del rischio. Conferma l’esistenza di tutti questi prima di scaricare la tua app crittografica preferita.

Custodia crittografica: non è sufficiente che un’app crittografica ti fornisca un’interfaccia facilmente navigabile, strumenti di trading e una vasta gamma di risorse digitali. La migliore app dovrebbe anche essere sicura e fornire una garanzia di sicurezza per tutte le tue risorse crittografiche e i tuoi dati personali.

Domande frequenti sulle migliori app crittografiche per il 2022

Qual è la migliore app crittografica?

Riteniamo che eToro sia una delle migliori app di criptovaluta del 2021 grazie alla sua affidabilità, convenienza e integrazione dell’interfaccia di trading più intuitiva.

Qual è la migliore app crittografica per principianti?

La maggior parte delle migliori app crittografiche che abbiamo discusso qui sono abbastanza adatte ai principianti in quanto presentano interfacce facilmente navigabili e un processo di onboarding fluido. Noi, tuttavia, raccomanderemmo Coinbase, DeFi Swap o Coinmama perché ti consentono di acquistare criptovalute all’istante.

Qual è la migliore app crittografica per gli avvisi sui prezzi?

Le app crittografiche Bitstamp ed eToro ti invieranno avvisi sui prezzi in tempo reale o criptovalute diverse.

Qual è l’app crittografica più sicura?

Praticamente tutte le app crittografiche in questo elenco hanno messo in atto adeguate misure di sicurezza per mantenere al sicuro le tue chiavi private e i tuoi dati personali. Tuttavia, raccomanderemmo eToro come l’app crittografica più sicura perché non è mai stata violata.