5 criptovalute con un potenziale di investimento

in

Il mercato delle criptovalute sta ampliando le sue prospettive in modo esponenziale e aggiungendo sempre più criptovalute al suo ecosistema. Pertanto, scegliere una criptovaluta che offra più valore ai tuoi soldi è molto impegnativo.

Questo articolo ti presenta cinque nuove criptovalute che potrebbero premiarti nel tempo.

Ti aiuta a ottenere una panoramica di cosa sono, i loro casi d’uso, tokenomica e altro ancora.

ApeCoin

ApeCoin, o APE, è un token ERC20 introdotto nel marzo 2022 dai fondatori di BAYC (Bored Ape Yacht Club) chiamato Yuga Labs, una società di tecnologia blockchain nel Delaware. L’offerta totale di ApeCoin è di 1 miliardo di token e i suoi principali centri commerciali includono Binance, Coinbase, Kraken e altro ancora.

ApeCoin mira ad accelerare la crescita dell’ecosistema web3, eCommerce, NFT e altro ancora. Promuove anche i giochi P2E, in particolare Benji Bananas per effettuare pagamenti, premi e incentivi.

Casi d’uso di ApeCoin

Essendo affiliato all’ecosistema Bored Ape, ApeCoin ti consente di accedere al metaverso di giochi e merchandising. I casi d’uso di ApeCoin includono quanto segue:

Governance: come token di governance, ti consente di votare per le operazioni, le decisioni del protocollo, i progetti, ecc., All’interno dell’ecosistema APE. Utilità: ApeCoin può essere utilizzato come token di utilità per prodotti, servizi e altro. Facilita l’accesso alle funzionalità esclusive dell’ecosistema APE, inclusi giochi ed eventi. È anche usato per dare incentivi e ricompense per aumentare la partecipazione all’ecosistema.

Tokenomics di ApeCoin

La capitalizzazione di mercato approssimativa di APE è di 1,6 miliardi di dollari ed è una delle 50 criptovalute al mondo. Considerando il suo utilizzo come opzione di pagamento e l’accesso che fornisce alle funzionalità esclusive dell’ecosistema APE, vale la pena investire in APE rispetto ad altri altcoin.

Sporty

Sporty è un protocollo web3 introdotto nel 2022 ed è una piattaforma blockchain per giochi da casinò e scommesse sportive, NFT di puntata, NFTS commerciali e altro ancora. Sporty ha molte caratteristiche che lo rendono diverso dagli altri altcoin. Di seguito sono riportate alcune caratteristiche significative di Sporty:

Scommesse sportive

Questa funzione ti consente di scommettere sugli sport che ami di più e vincere gettoni Sporty. La piattaforma di scommesse di Sporting include calcio, calcio, basket, ecc.

Piattaforma del casinò

Sporty offre un casinò dal vivo per giocare ai tuoi giochi da casinò preferiti come baccarat, blackjack, craps, roulette, poker e altro e vincere gettoni Sporty.

Assicurazione NFT

Sporty ti offre NFT assicurativi che ti tengono lontano dalla perdita dei tuoi soldi. Se perdi su una scommessa mentre sei in possesso di un’assicurazione NFT, Sporty rimborsa i tuoi soldi. Tuttavia, dipende dal livello NFT che hai già.

Tokenomics di Sporty

L’offerta totale di token Sporty è di 1 miliardo e la sua offerta circolante è di 280 milioni con una capitalizzazione di mercato di $ 0.

Theta

Theta è una criptovaluta nativa lanciata da Theta Labs, una rete di distribuzione video decentralizzata con sede negli Stati Uniti, insieme a token TFUEL per eseguire le sue operazioni sulla blockchain. Theta Labs intende ridurre il costo dello streaming video stabilendo una rete di contenuti condivisi invece di utilizzare CDN (Content Delivery Networks) per lo streaming di video.

Theta Token

Questa rete di distribuzione video decentralizzata utilizza la moneta Theta come token di governance in quanto consente di partecipare alla governance della rete Theta. Puoi guadagnare token Theta come ricompensa per il tuo contributo alla sua rete di distribuzione di contenuti video decentralizzata.

Come si usano i token Theta?

I token Theta vengono utilizzati anche per puntare come nodi validatori e guardiani. Per diventare un nodo validatore, è necessario puntare un minimo di 1.000 Theta e consente di verificare, mantenere e votare il record della transazione.

Un nodo guardiano consente di sigillare i blocchi e controllare i nodi di convalida dannosi. Devi puntare un simile 1000 Theta nel tuo portafoglio Theta insieme a un minimo di un token TFUEL, che è essenziale per pagare la commissione di transazione, per diventare un nodo guardiano.

Gettoni TFUEL

TFUEL è un token di utilità nella blockchain Theta che alimenta tutte le operazioni attraverso il pagamento e funge da token gas, la commissione di transazione associata alle applicazioni NFT e DeFi.

Tokenomics di Theta Network

La capitalizzazione di mercato di Theta è di 1,17 miliardi di dollari e ha un’offerta massima di 1 miliardo di token. Mentre la capitalizzazione di mercato di TFUEL è di 290 milioni di dollari con una circolazione di oltre cinque miliardi di token.

Lamea

Lamea è un token di investimento austro-ungarico lanciato dall’ungherese Vizsla Inu e funziona su BNB Smart Chain piuttosto che Bitcoin o Ethereum. È stato istituito nel 2019 per promuovere la consapevolezza della salute insieme a uno scopo di beneficenza.

Lamea è una paninoteca e hanno introdotto la crittografia per renderti consapevole del fast food e dei suoi ingredienti. Puoi utilizzare il token Lamea per effettuare pagamenti nei negozi di alimentari Lamea. Sta anche progettando di introdurre una piattaforma di gioco NFT virtuale per rendere le persone rilassate nella loro vita quotidiana.

Tokenomica di Lamea

Mirano a sviluppare una comunità crittografica con persone che hanno un forte desiderio di aiutare le organizzazioni che aiutano le persone a salvare e migliorare le loro vite. Sebbene abbia un’alta priorità, la sua capitalizzazione di mercato è 0 e il limite di offerta totale è di 1 miliardo.

Battle Infinity

Battle Infinity o IBAT è un token BEP20 lanciato nel 2022 che integra giochi P2E con l’intenzione di rivoluzionare il gioco tradizionale. Ti fornisce la completa proprietà degli oggetti di gioco nell’ecosistema IBAT. Gli esperti di marketing Suresh Joshi e Jagjeet Jena dall’India sono i fondatori di IBAT.

Battle Infinity ha una gamma di prodotti che li aiutano ad attirare più investitori. Di seguito sono riportati alcuni di loro:

Battle Infinity

Battle Infinity ospita una vasta gamma di giochi P2E, tra cui cricket, basket, calcio e altro ancora. In cui puoi costruire la tua squadra e competere con altri in tutto il mondo e vincere token IBAT vincendo le partite.

Battle Swap

Battle Swap agisce come un’entità bancaria all’interno dell’ecosistema che ti facilita la conversione dei tuoi token IBAT e NFT nella tua valuta preferita.

IBAT Premier League

Battle Infinity organizza IBAT Premier League, la prima Premier League al mondo su una piattaforma basata su blockchain NFT.

Tokenomics di IBAT

L’offerta totale di IBAT è di 10 miliardi contro l’offerta circolante di 350 milioni di token. La capitalizzazione di mercato di 12.11million USD.

Principali motivi

Ecco alcuni dei principali motivi per introdurre nuove criptovalute:

La tecnologia blockchain è la ragione più significativa per introdurre nuove criptovalute giorno dopo giorno. Consente agli sviluppatori di creare nuove criptovalute per una vasta gamma di settori come finanza, salute, giochi e altro ancora.

I ritorni inaspettati e massicci di Bitcoin e altri altcoin hanno attirato molti a sviluppare nuove criptovalute.

L’innovazione e l’entusiasmo per il progresso della società sono altri motivi alla base dell’emergere delle criptovalute

Nuovo significa meglio?

L’emergere di altcoin non significa che siano migliori delle criptovalute esistenti. Il successo di una criptovaluta dipende da come serve la società. I casi d’uso di una criptovaluta sono il fattore più significativo quando si considera il suo successo.

Se un token può risolvere i problemi affrontati dal mondo reale, può attirare più investitori. La tokenomica è un altro fattore che spiega se una moneta è più in circolazione, c’è la possibilità di aumentare il valore di quella moneta specifica.

Potenziali ruoli per le criptovalute

Sulla base dei rapporti condotti da Adina Minculescu, responsabile dei contenuti di CasinoAlpha, il ruolo dei pagamenti e dei servizi crittografici continuerà ad espandersi. Stanno prendendo il sopravvento negli spazi di casinò online e gioco d’azzardo, ma la loro evoluzione è lungi dall’essere limitata a un solo settore.

Ha confermato che, sebbene le criptovalute siano famose per l’instabilità, la loro popolarità e i loro benefici offrono loro un grande futuro. I casinò online non fanno eccezione a questa tecnologia blockchain. Ecco alcuni motivi che ti fanno optare per i casinò di criptovaluta:

Il decentramento delle piattaforme di casinò online ha iniziato a influenzare un grande volume di giocatori in tutto il mondo. I casinò di criptovaluta offrono privacy in quanto richiedono solo un indirizzo del portafoglio e un tag di destinazione anziché dettagli personali e finanziari per effettuare depositi.