Blockpit.io: cos’è, scambi supportati e portafogli

Blockpit è una soluzione di reporting fiscale crittografico e monitoraggio del portafoglio automatizzata, basata su web e dispositivi mobili. Collega i suoi servizi alle API di più scambi, tra cui Binance, Coinbase, Bitpanda, Kraken e molti altri.

Blockpit mira a fornire una soluzione per i suoi utenti per essere in grado di collegare senza problemi tutte le loro operazioni, portafogli, premi minerari e altre fonti di reddito come airdrops in un’unica dashboard.

Il cruscotto riassume gli utili che dovrebbero essere segnalati alle autorità fiscali in modo conciso. Inoltre, gli utenti di Blockpit possono generare report fiscali che possono essere esaminati e approvati da uno dei partner legali di Blockpit.

Nel settembre 2020, Blockpit ha acquistato il concorrente tedesco CryptoTax e i due strumenti sono stati fusi in un unico marchio: Blockpit.io.

Quali funzioni offre Blockpit?

Blockpit offre una grande varietà di strumenti per aiutarti a monitorare lo sviluppo del tuo portafoglio, impostare avvisi individuali e importare automaticamente i dati nei tuoi report fiscali.

Puoi anche scaricare il tuo report fiscale direttamente da Blockpit o esportarlo in altri calcolatori fiscali popolari per ulteriori elaborazioni. Alcune delle funzioni di Blockpit sono esaminate nel testo seguente:

Importazioni automatiche

La possibilità di sincronizzare i dati su più canali è una delle funzionalità più ricercate per le aziende online. Questa funzione ti consente di importare automaticamente i dati delle transazioni nel tuo software di contabilità, sistema CRM, negozio di e-commerce, ecc., Senza doverli inserire manualmente ogni mese.

Oltre a farti risparmiare tempo prezioso, le importazioni automatiche sono un ottimo modo per garantire report finanziari accurati.

L’importazione di transazioni tramite file API e CSV è facile. Basta scaricare i file dai tuoi scambi, portafogli o altri servizi, caricarli sul tuo Blockpit e pianificare importazioni regolari per tenere il passo con la tua attività mensile.

Puoi anche impostare importazioni ricorrenti in base a date, orari o eventi.

Gestione del portafoglio

Uno strumento di analisi del portafoglio consente di monitorare la performance dei singoli asset nel tempo, inclusi i dati storici, le tendenze attuali e le proiezioni future. Puoi monitorare metriche chiave come il ROI: ritorno sull’investimento, flusso di cassa e patrimonio netto.

Il software può aiutarti ad analizzare come ogni asset si inserisce nella tua strategia complessiva, identificare i potenziali rischi e prendere decisioni più intelligenti su quali vendere e quali mantenere.

Rapporto fiscale

Blockpit offre una serie di diverse opzioni di reporting a seconda di ciò che si desidera segnalare. Puoi utilizzare l’API per generare un report basato su un set specifico di criteri, come i moduli fiscali, lo stato di deposito o persino il tipo di account che stai cercando di monitorare.

Ad esempio, è possibile richiedere un rapporto plusvalenze/perdite per una singola attività o una dichiarazione dei redditi completa negli Stati Uniti per una società o un individuo. Supporta oltre 40 diversi tipi di report. Ecco un elenco dei più comuni offerti da Blockpit:

Modulo IRS 8949

Plusvalenze e minusvalenze

Redditi aggiuntivi e rettifiche di reddito

Modulo 1040 Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche degli Stati Uniti

Prezzi di Blockpit

Blockpit offre quattro opzioni di prezzo: gratuito, di base, avanzato e professionale.

Ogni opzione fornisce un numero diverso di transazioni e un prezzo annuale diverso.

Ad esempio, l’opzione gratuita costa 0 € e fornisce 25 transazioni .

e . L’opzione Basic costa 79€ e fornisce fino a 1000 transazioni .

e . L’opzione Advanced costa 199€ e fornisce fino a 25 000 transazioni .

e . Infine, l’opzione migliore, cioè l’opzione Professional, costa 599 € e fornisce un numero illimitato di transazioni.

Scambi supportati

Blockpit fornisce supporto per diversi scambi crittografici Lavora sempre duramente per aggiungere più scambi e incoraggia gli utenti a far sapere di eventuali scambi che pensano debbano essere aggiunti. Gli scambi supportati su Blockpit, per ora, sono:

AscendEX, Binance, BitFinex, BitFlyer, BitMart, BitMEX, Bitpanda, Bitpanda Pro, Bitstamp, Bittrex, Bitvavo, Blockchain.com, ByBit, Celsius, Coinbase, Coinbase Pro, CoinEx, Coinfinity, Crypto.com, Deribit, FTX, Gate.io, Gemini, HitBTC, Huobi, Indodax, Kraken, Kucoin, Latoken, MEXC Global, OKX, Paymium, Phemex, Poloniex, WhiteBIT.

Portafogli supportati

Blockpit offre supporto per diversi portafogli crittografici popolari e sicuri. Come con gli scambi crittografici, sta sempre lavorando duramente per aggiungere il supporto per più portafogli. Coloro che sono supportati in questo momento sono:

Bitbox, Electrum, Exodus, Ledger, Metamask, MyEtherWallet e Trezor.

Le migliori alternative a Blockpit

Blockpit è buono, ma quando si tratta di strumenti fiscali crittografici, ce ne sono un paio che sono più consolidati. L’elenco comprende:

Koinly

Con l’aiuto della piattaforma fiscale crittografica online Koinly, puoi tenere traccia di tutte le tue transazioni e creare documenti fiscali conformi a tutte le normative applicabili. Koinly rende più facile tenere traccia di tutti i dettagli della registrazione delle transazioni consentendoti di combinare i tuoi portafogli e tenere traccia di attività come trading, mining, staking, prestito e airdrop.

Puoi utilizzare Koinly per importare automaticamente le transazioni, tenere traccia dei prezzi di mercato, gestire i trasferimenti del portafoglio, determinare i guadagni e le perdite delle criptovalute e produrre report fiscali.

La piattaforma offre un servizio completo di reporting fiscale crittografico ed è accessibile in oltre 20 paesi diversi. Si interfaccia anche con oltre 6.000 blockchain, 350 scambi e 75 portafogli. Il piano base della piattaforma è gratuito, tuttavia, gli abbonamenti annuali costano tra $ 49 e $ 279.

Accointing

Accointing è una piattaforma online che ti consente di gestire facilmente le tasse e il portafoglio bitcoin; Non è il tipico strumento di preparazione delle tasse crittografiche. Questa potente soluzione funge da sportello unico per tutte le esigenze relative all’amministrazione crittografica sia per gli esperti che per gli appassionati di crittografia.

Le dashboard desktop e mobili di Accointing sono intelligenti e offrono un’esperienza utente spettacolare, consentendo di monitorare i progressi e le transazioni in tempo reale. Accointing supporta oltre 100 scambi e ha una connessione CSV / API facile da usare per la sincronizzazione con i tuoi portafogli.

Considera Accointing come un report fiscale completo e un tracker crittografico. Sia i possessori di criptovalute inesperti che quelli esperti possono utilizzare la sua interfaccia user-friendly. La maggior parte delle funzionalità della piattaforma sono accessibili gratuitamente a tutti, tuttavia, la creazione di report fiscali richiede uno dei pacchetti di abbonamento a pagamento.

Esistono 4 tipi di abbonamenti annuali. Questi sono gratuiti, che fornisce 25 transazioni tassabili per $ 0, quindi Hobbyist, che fornisce 500 transazioni tassabili per $ 79. Il tipo di abbonamento Trader costa $ 199 e fornisce 5000 transazioni tassabili. Infine, c’è il tipo Pro che fornisce 50 000 transazioni tassabili per $ 299.

Coinpanda

Con Coinpanda, un programma fiscale crittografico, puoi ottenere aiuto con le tue dichiarazioni dei redditi e ottenere informazioni sulle tue partecipazioni.

Puoi completare le tue dichiarazioni dei redditi crittografiche in meno di 20 minuti utilizzandolo. Supporta automaticamente i report fiscali per le negoziazioni su scambi, portafogli, DeFi, NFT, picchettamento, estrazione ecc.

Coinpanda offre 4 piani tariffari. Questi sono gratuiti, che forniscono 25 transazioni tassabili per $ 0. Hodler, che fornisce 100 transazioni tassabili per $ 49. Il tipo di abbonamento Trader costa $ 99 e fornisce 1000 transazioni tassabili. Infine, c’è il tipo Pro che fornisce 3000 + transazioni tassabili per $ 189.