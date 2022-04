5 Top Web3 Crypto per alti profitti

in

Lo spazio tecnologico è pieno di entusiasmo per il Web3, la prossima evoluzione di Internet che si concentra su un migliore controllo degli utenti e una migliore privacy dei dati. Gli investitori che desiderano acquistare le migliori criptovalute Web3 possono farlo comodamente, poiché diversi progetti crittografici hanno iniziato a sfruttare diversi concetti Web3.

Di seguito, abbiamo alcune delle criptovalute più promettenti che sfruttano Web3. Queste risorse digitali sono in una buona posizione per offrire i massimi profitti.

1. Lucky Block (LBLOCK)

A dare il via alla nostra lista delle migliori criptovalute Web3 è LBLOCK, il token nativo per l’ecosistema Lucky Block.

Lucky Block è una piattaforma di gioco online. L’ecosistema è pieno di diversi titoli di gioco, offrendo accesso ai giocatori che vogliono fare rendimenti.

LBLOCK, il suo token nativo, è stato lanciato per garantire l’accesso all’ecosistema, al posto dei biglietti tradizionali delle normali piattaforme di gioco.

LBLOCK è stato lanciato a $ 0,00021 nel gennaio 2022. In meno di un mese, la moneta è aumentata di oltre il 4.000% per raggiungere un massimo storico di $ 0,0096. Oggi, la moneta viene scambiata a $ 0,0020 – un guadagno del 7,56% nelle ultime 24 ore.

Oltre al gioco blockchain, una pietra miliare di Web3, gli sviluppatori di Lucky Block si sono spostati in token non fungibili (NFT). Hanno lanciato la collezione Platinum Rollers Club NFT settimane fa, offrendo 1.000 NFT in vendita.

Gli acquirenti possono godere di vantaggi come royalties del 10% su tutte le vendite secondarie e l’accesso a una comunità in erba di titolari.

Con Lucky Block già nelle fasi finali del lancio della sua app mobile, esiste una grande eccitazione in tutto l’ecosistema.

Il token LBLOCK ha anche recentemente incrociato 50.000 titolari. Questo risultato mostra una crescente domanda per l’asset.

2. Ethereum (ETH)

Ethereum è la blockchain più popolare al mondo. La piattaforma alimenta la maggior parte dei protocolli di finanza decentralizzata (DeFi), i mercati NFT e altri protocolli Web3. Mentre Ethereum ha avuto alcuni problemi in passato, è ancora una delle blockchain più preferite dagli sviluppatori.

Quindi, ETH è una delle migliori criptovalute Web3 da acquistare in questo momento. ETH scambia a $ 3.015, in rialzo dell’1,08% nelle ultime 24 ore.

La più grande fonte di entusiasmo per gli investitori ETH è l’imminente transizione a Ethereum 2.0. Questa transizione renderà Ethereum una blockchain proof-of-stake (PoS) e si prevede che affronterà alcuni dei costi di transazione e dei problemi di latenza della blockchain.

La scorsa settimana, lo sviluppatore principale di Ethereum Tim Beiko ha dichiarato che la “fusione” di Ethereum dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno. La fusione è la fusione anticipata dell’attuale blockchain di Ethereum ed Ethereum 2.0. Questa combinazione darà il via a una nuova fase per la blockchain leader a livello mondiale.

3. Sandbox (SAND)

La Sandbox è attualmente una delle piattaforme metaverse più richieste nel mercato delle criptovalute. C’è una domanda diffusa per la piattaforma perché più investitori e marchi stanno cercando di entrare nel metaverso e stanno cercando piattaforme che li aiutino a farlo accadere.

Il metaverso accetta e accoglie tutti nel suo universo. Gli utenti possono possedere terreni, esplorare l’universo e impegnarsi in varie attività. JPMorgan stima che il metaverso sarà un’opportunità da trilioni di dollari. Il Sandbox, leader di mercato, è in una buona posizione per prendere un pezzo di quel mercato.

SAND, il token nativo della piattaforma, è una delle migliori criptovalute Web3 da acquistare al momento. L’asset viene scambiato a $ 2,79, con un aumento dell’1,26% nelle ultime 24 ore.

Il mese precedente è stato un vortice per The Sandbox. Con il gigante bancario HSBC che cerca di entrare nel metaverso, la Sandbox ha accolto la banca nella sua piattaforma.

La Sandbox ha anche firmato una partnership con il produttore di portafogli crittografici Ledger. Entrambe le società sperano di intraprendere iniziative di educazione crittografica mentre cercano di inaugurare una nuova ondata di adozione della criptovaluta.

4. Axie Infinity (AXS)

Come spiegato in precedenza, il gioco blockchain è uno dei capisaldi del Web3. Quando si tratta di giochi blockchain, quasi nessuna piattaforma batte Axie Infinity.

Axie Infinity è un gioco play-to-earn che ruota attorno ad Axis: animali domestici digitali allevati e utilizzati per combattere contro altri giocatori. Ogni Axie è un NFT e può essere acquistato e venduto nel mercato interno di Axie Infinity. AXS governa l’ecosistema – una delle migliori criptovalute Web3, attualmente scambiata a $ 46,17.

Come The Sandbox, Axie Infinity ha avuto un mese piuttosto movimentato. Il Ronin Bridge della piattaforma è stato violato settimane fa, con gli hacker che se la sono cavata con circa $ 600 milioni. Nonostante questo, gli sviluppatori di Axie – Sky Mavis – non si sono arresi. Hanno rapidamente raccolto $ 150 milioni in un round di finanziamento guidato da Binance, con i fondi che dovrebbero andare a ricostruire il Ronin Bridge e risarcire le vittime dell’hack.

Sky Mavis ha anche rilasciato Axie Infinity: Origin, uno spin-off del gioco originale Axie Infinity. Semmai, questo dimostra la resilienza nell’ecosistema Axie e offre agli investitori un motivo per non abbandonare il gioco. Axie potrebbe essere giù, ma non è fuori.

5. Chainlink (LINK)

Chainlink Il token LINK completa la nostra lista delle migliori criptovalute Web3. L’asset ha dimostrato di essere un investimento fattibile. La crescita nell’adozione di Web3 non farà che aumentare il valore dell’asset digitale.

Chainlink è un oracolo blockchain. La piattaforma si concentra sulla fornitura di dati off-chain alle blockchain, aiutando il loro funzionamento. Le blockchain troverebbero quasi impossibile operare senza l’aiuto degli oracoli, poiché stanno crescendo in popolarità grazie alle loro funzionalità di contratto intelligente.

Nelle ultime 24 ore, il prezzo di LINK è salito dell’1,32%. L’asset viene scambiato a $ 13,80 e la recente tendenza rialzista del mercato sembra buona per una moneta a grande capitalizzazione come questa.

Con Chainlink Labs che ha recentemente lanciato un programma di accelerazione per le startup crittografiche in fase iniziale, è diventato chiaro che stanno cercando di espandersi oltre il semplice essere un oracolo blockchain. La società è ora pronta a trarre vantaggio sia dalla crescita delle criptovalute che dalla più ampia impennata nell’adozione di Web3.