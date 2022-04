Hoge Coin: 3 motivi per acquistare e 1 motivo per vendere

Il successo e la popolarità di Dogecoin hanno contribuito a creare un percorso per una serie di monete meme, con l’obiettivo di riprodurre gli incredibili ritorni sperimentati dai titolari di DOGE. Uno di questi token meme che ha generato l’attenzione dei media di recente è la moneta Hoge.

Hoge Finance è un progetto DeFi guidato dalla comunità che consente ai suoi utenti di auto-stake. La piattaforma premia i suoi utenti per detenere criptovalute. Utilizza la tecnologia dei contratti intelligenti per integrare tokenomics speciali in ogni transazione.

HOGE, il token interno della piattaforma Hoge Finance, è un token ERC 20 che gira sulla blockchain di Ethereum. Questa criptovaluta deflazionistica supporta l’intera rete Hoge Finance. Ma quali sono i motivi per acquistare la moneta Hoge e quale potrebbe essere il motivo per venderla? Vediamo.

N. 1 motivo per acquistare HOGE Coin: natura deflazionistica

La domanda per il token HOGE aumenterà con il tempo, spingendo il suo prezzo a nuovi massimi.

HOGE è un token meme con la potenza di DeFi e combina meme e agricoltura senza attrito. Il token ERC-20 ha una tokenomics unica per incentivare i titolari a non vendere. Una tassa del 2% su ogni transazione è il meccanismo principale che aiuta HOGE a raggiungere questo obiettivo.

Metà di questo gettito fiscale viene distribuito ai possessori di token e l’altra metà viene bruciata per sempre.

HOGE è un token deflazionistico ed è progettato per ridurre l’offerta ogni volta che viene effettuata una transazione, uno scambio, uno scambio o un trasferimento con esso. Questo meccanismo unico consente al prezzo di aumentare nel tempo con le efficienti strategie di masterizzazione create da HOGE. Alla fine, porta a una costante riduzione dell’offerta esistente aumentando contemporaneamente la domanda di token.

Poiché l’offerta del token diminuirà gradualmente, i token rimanenti diventano scarsi e più preziosi, rendendo questo un momento eccellente per acquistare HOGE.

No. 2 Motivo per acquistare Hoge Coin: HOGE diventa globale con progetti comunitari come HOGE University

Il team ha più piani per espandere la rete e l’ecosistema del token, rendendo Hoge coin un investimento intelligente ora.

La comunità Hoge sviluppa continuamente molteplici casi d’uso per il token per attirare persone da tutto il mondo. Attualmente, la comunità sta sfruttando il suo team legale e l’Associazione svizzera senza scopo di lucro per progettare un’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) per mantenere l’ecosistema Hoge sicuro e ottimizzato senza intermediari.

Inoltre, il team sta anche costruendo una piattaforma per i suoi utenti per aiutarli a cercare articoli recenti e corsi educativi chiamati Hoge University. Ciò attirerà leader di pensiero di vari settori di tendenza per formare la comunità in aree non convenzionali come la creazione di contenuti e la crittografia, oltre ad espandere l’ambito dell’apprendimento. I corsi sono creati da leader del settore con elevata esperienza nel settore.

No. 3 Motivo per acquistare Hoge Coin: il rilascio del mercato NFT

Un segno significativo nel settore NFT in forte espansione rende Hoge coin una potenziale opzione di investimento.

Ancora un altro motivo per acquistare HOGE ora sono i suoi piani per il lancio di Hoge NFT Marketplace. Il team sta lavorando su un HOGE di proprietà e gestito da HOGE Mercato NFT creare opportunità per artisti e membri. Questo piano ha generato molto buzz tra i membri della comunità, attirando l’attenzione degli investitori in tutti i verticali. Hoge Finance ha anche un sito web dedicato chiamato HogeMint che funge da piattaforma di conio per le gocce NFT di Hoge Finance.

Questa missione unica mira a creare opportunità per artisti e membri. Il mercato NFT dovrebbe quindi essere una delle grandi fonti di reddito per HOGE in quanto sarà integrato con la piattaforma di e-commerce e merchandising esistente già disponibile sul sito web di HOGE.

Inoltre, il white paper di Hoge coin rileva che l’obiettivo del team è quello di creare un “marchio HOGE” che introdurrà i vantaggi della criptovaluta nel mainstream. Ciò sarà ulteriormente supportato dall’implementazione di un’organizzazione autonoma decentralizzata, in cui i titolari di token hanno l’ultima parola nelle mosse future del progetto. Se tutto va secondo i piani, la moneta Hoge si posizionerà come la prossima moneta meme top sul mercato.

Un motivo per vendere Hoge Coin

La moneta Hoge sembra essere un’opzione di investimento rischiosa nel mezzo di questa crisi di mercato.

Le monete meme come HOGE si basano sul sostegno della comunità poiché la maggior parte di esse non possiede le stesse utilità di altre criptovalute. Inoltre, HOGE è un investimento a più alto rischio rispetto ad alcune delle monete più grandi, in quanto è una delle nuove monete meme nell’ecosistema delle criptovalute. Il futuro del token dipende interamente dalla sua adozione da parte della comunità crittografica e dal successo dei suoi progetti.

Conclusione

Quindi sopra menzionati sono i tre motivi principali per acquistare HOGE e uno dei motivi per venderlo. Tuttavia, il prezzo della moneta Hoge è principalmente guidato dai piani stabiliti nella sua tabella di marcia. I miglioramenti includono accordi per il rilascio di merci in monete Hoge e ponti verso altre reti come Polygon e BSC. Il team ha detto che stanno persino pianificando un “HOGE Space Program” che cerca di sviluppare una piattaforma per integrare le tecnologie crittografiche in orbita. Pertanto, le potenziali prospettive della criptovaluta hanno portato molti investitori a mantenere i loro token.

Inoltre, la comunità HOGE promuoverebbe la crescita di un’economia e dei suoi partecipanti attraverso una rapida collaborazione e strutture finanziarie alternative in futuro, rendendo Hoge coin un buon investimento a lungo termine.