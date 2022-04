7 criptovalute con un potenziale di investimento migliore di Ethereum nel 2022

Mentre Ethereum ha a che fare con problemi di ridimensionamento, alcuni dei suoi concorrenti sono molto più avanti del gioco. Ecco sette criptovalute che potrebbero dare rendimenti migliori di Ethereum.

Ethereum è la criptovaluta numero uno dei contratti intelligenti sul mercato oggi.

La maggior parte delle criptovalute sul mercato oggi funziona sulla blockchain di Ethereum, grazie al suo standard ERC-20. Ethereum continua a guadagnare popolarità, soprattutto tra gli investitori che cercano di coniare NFT.

Nonostante il dominio del mercato di Ethereum, ha visto una maggiore concorrenza da blockchain più nuove e più efficienti. Molti dei concorrenti di Ethereum stanno capitalizzando sui suoi problemi di ridimensionamento.

Mentre Ethereum sta lavorando per affrontare i suoi problemi di ridimensionamento, è improbabile che colpisca i throughput della maggior parte dei suoi concorrenti.

Pertanto, alcuni dei concorrenti di Ethereum hanno il potenziale per sovraperformarlo nel breve-medio termine.

Per massimizzare i tuoi rendimenti, ecco sette criptovalute con un potenziale di investimento migliore di Ethereum nel 2022.

Solana (SOL)

Solana ha colpito il mercato nel 2020 ed è diventata una delle blockchain della piattaforma più performanti. Nel 2021, Solana ha dato agli investitori un rendimento del 12.000% e sta ancora mostrando segni di un potenziale rally nonostante la correzione per gran parte del 2022.

Il potenziale di Solana deriva dal suo ecosistema in rapida crescita di progetti DeFi e NFT.

Mentre questi due mercati guadagnano trazione, Solana ha il potenziale per salire ed emergere come una delle criptovalute più performanti nel 2022. Già investimenti multimilionari stanno fluendo nei progetti Solana NFT e DeFi. Tutto indica la direzione che Solana potrebbe prendere in futuro.

Inoltre, Solana sta migliorando in termini di stabilità della rete. Nel 2021, Solana ha subito due interruzioni di rete, ma per la maggior parte del 2022 è rimasta stabile.

Ciò probabilmente aumenterà l’interesse degli investitori per Solana, indicando ulteriormente il potenziale di Solana come criptovaluta da acquistare e detenere nel 2022.

Avalanche (AVAX)

Avalanche è un’altra criptovaluta top che potrebbe battere Ethereum nel 2022. Nella corsa al rialzo del 2021, Avalanche ha battuto Ethereum con un enorme margine. Dati i suoi crescenti livelli di adozione, ci sono tutte le indicazioni che Valanga ha quello che serve per diventare una criptovaluta con le migliori prestazioni nel 2022.

Una cosa che spicca di Avalanche è il suo elevato throughput e la stabilità della rete. Avalanche è in grado di gestire fino a 4500 transazioni al secondo ed è stato costantemente stabile sin dal lancio.

Ciò ha visto l’ecosistema dei progetti DeFi e NFT di Avalanche crescere fino a diventare uno dei più grandi nel mercato delle criptovalute. Avalanche è anche entrato nello spazio Metaverse in rapida crescita e l’adozione sta crescendo. Parecchi progetti di alto profilo sono saliti sull’Avalanche Metaverse. Tra loro ci sono Avaxtars, Kalao e Heroes Chained.

Terra (LUNA)

Terra è una delle blockchain più recenti che danno a Ethereum una corsa per i soldi. Mentre Terra è diventato popolare solo nel 2021, ora ha uno dei più alti Total Value Locked. Indica che l’adozione di Terra in DeFi è su una traiettoria di crescita esponenziale.

Il più grande driver di valore di Terra è la sua continua espansione stablecoin ecosistema. Oggi, le stablecoin basate su Terra sono tra le più grandi criptovalute sul mercato. Ad esempio, Terra USD (UST) è la 12a più grande criptovaluta per capitalizzazione di mercato, con $ 18,147 miliardi.

Poiché i token LUNA sono direttamente collegati all’adozione delle stablecoin Terra, è probabile che si tratti di una criptovaluta con prospettive migliori di Ethereum.

Bitgert (BRISE)

Bitgert è una nuova criptovaluta che potrebbe rendere ricchi gli investitori, e per una buona ragione. Bitgert è una piattaforma blockchain con uno dei più alti throughput sul mercato e commissioni basse. Bitgert può gestire fino a 100k transazioni al secondo e alcune delle commissioni sul gas più basse in cripto, a partire da $ 0,0000001 per transazione.

Mentre è una nuova criptovaluta, Bitgert ha già una comunità di oltre 100k e i numeri stanno crescendo. Con la sua adozione in rapida crescita, Bitgert è una delle migliori criptovalute che potrebbe battere Ethereum quest’anno.

Cardano (ADA)

Cardano era solo un white paper nel 2017. Cinque anni dopo, non è solo una delle prime 10 criptovalute per capitalizzazione di mercato, ma anche una delle i più grandi concorrenti di Ethereum. La rapida ascesa di Cardano ha molto a che fare con la natura altamente avanzata del suo algoritmo di consenso.

Cardano utilizza un algoritmo di consenso peer-reviewed chiamato Ouroboros. Il team di Cardano ha anche recentemente introdotto contratti intelligenti e le criptovalute stanno già costruendo sulla blockchain di Cardano. Con l’adozione in aumento, Cardano è una criptovaluta che potrebbe sovraperformare Ethereum nel 2022 e con un enorme margine.

Poisadot (DOT)

Polkadot è una piattaforma blockchain che sta aprendo la strada al Web 3.0. Polkadot batte facilmente Ethereum su metriche chiave come l’efficienza energetica e la velocità delle transazioni.

Polkadot utilizza catene laterali note come parachain, un fattore che lo rende quasi infinitamente scalabile. Con il Web 3.0 su un percorso di crescita esponenziale, Polkadot è una criptovaluta top che potrebbe essere un investimento migliore di Ethereum.

Tezos (XTZ)

Tezos · è una piattaforma blockchain nota per la sua scalabilità, efficienza energetica e alto livello di sicurezza. Tezos è anche molto adottato e ha un ecosistema di progetti in rapida crescita, in particolare NFT. Ad esempio, Tezos è utilizzato dalla Formula uno per i suoi NFT. Man mano che l’adozione cresce, unita alla superiorità tecnica di Tezo, non c’è dubbio che si tratta di una criptovaluta popolare che è migliore di Ethereum.