7 titoli a lungo termine che non passano mai di moda

Non è chiaro cosa ci sia in serbo per le azioni a breve termine. Da un lato, è possibile che il mercato abbia già toccato il fondo. D’altra parte, i timori di inflazione e recessione potrebbero significare più volatilità in futuro.

Allora, qual è la mossa migliore? Concentrati sull’aggiunta di più azioni a lungo termine al tuo portafoglio.

Cioè, azioni di società con forti prospettive a lungo termine. Potrebbero non essere i nomi più “caldi” là fuori, ma con un’alta probabilità di fornire una crescita costante per molti anni (o in alcuni casi, decenni), l’acquisto di questi nomi ora, mentre scambiano per valutazioni favorevoli, potrebbe sembrare una mossa saggia con il senno di poi.

Quando si tratta di azioni a lungo termine, hai molte opzioni. La flessione del mercato ha portato molti nomi di alta qualità a diventare ipervenduti. Questi sette, tuttavia, attualmente guadagnano tutti valutazioni “A” nel mio Portfolio Grader. Considera ognuno di essi come possibile acquistare e detenere posizioni da aggiungere al proprio portafoglio.

CHRW · C.H. Robinson Worldwide, Inc. US$ 106,21 DLTR · Dollar Tree, Inc. US$ 156,16 HSY · L’azienda Hershey US$ 207,55 OGE · OGE Energy Corp. US$ 36,51 PAC · Grupo Aueroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. US$ 140,43 PPC Pilgrim’s Pride Corporation US$ 30,10 ZIM ZIM Integreated Shipping Services Ltd. US$ 51,63

Azioni a lungo termine da acquistare: C.H. Robinson Worldwide (CHRW)

Con sede a Eden Prairie, Minnesota, C.H. Robinson Worldwide (NASDAQ: CHRW) è un fornitore di servizi logistici di terze parti. Svolge un ruolo vitale nella catena di approvvigionamento, mediando il carico di camion e il trasporto merci intermodale.

Insieme a questo, aiuta anche a collegare gli spedizionieri di merci con i fornitori di servizi di trasporto aereo e marittimo.

Come si vede dai suoi ultimi risultati finanziari, la crisi della catena di approvvigionamento è stata un vento in poppa per l’azienda. Nel trimestre di marzo, i ricavi sono aumentati del 41,9% su base annua e l’utile netto è aumentato del 56%. Eppure questa crescita dei ricavi e degli utili non ha portato a mosse di successo per il titolo CHRW. Le azioni sono aumentate solo del 7,8% negli ultimi dodici mesi e sono in calo dell’1,1% da inizio anno.

Perché? Forse, poiché gli investitori sono scettici, questa forte performance continuerà. Tuttavia, il mercato potrebbe sopravvalutare la velocità con cui il mercato della logistica si normalizza. Trading per soli 14,7 volte i guadagni stimati di quest’anno, consideralo un acquisto.

Dollar Tree (DLTR)

Quando si pensa alle “azioni a lungo termine”, Dollar Tree (NASDAQ: DLTR) è sicuramente un nome che dovrebbe venire in mente. Finora, è riuscito a continuare a performare bene operativamente, nonostante le pressioni inflazionistiche. Ciò è in netto contrasto con i nomi delle big-box, che a causa dell’elevata inflazione hanno avuto a che fare con margini ridotti e scorte in eccesso.

La natura della sua attività (vendita al dettaglio a prezzi scontati) rende anche le azioni DLTR attraenti come azioni resistenti alla recessione. Ma questi fattori più a breve termine non sono l’unica ragione per possederlo. Anche se le sfide di oggi si chiariscono, questo rivenditore ha una forte possibilità di continuare a fornire una crescita costante dei ricavi e degli utili.

A sua volta, ciò consentirà al titolo, un forte performer negli ultimi anni, di continuare a muoversi verso nuovi massimi. Tirandosi indietro, dopo aver recuperato dal calo di metà maggio a causa del sell-off delle azioni al dettaglio, oggi è un ottimo momento per iniziare ad accumulare una posizione a lungo termine.

Azioni a lungo termine da acquistare: Hershey Company (HSY)

Finora nel 2022, gli investitori si sono tuffati nelle azioni di Hershey Company (NYSE: HSY), grazie ai suoi meriti come azioni “approdo sicuro”. La famosa azienda di dolciumi e snack è stata storicamente resistente alla recessione. La società sta anche gestendo bene l’inflazione, come si vede dai suoi solidi risultati trimestrali e dal successivo aumento delle indicazioni.

Ciò ha aiutato le azioni HSY a rimanere in verde per l’anno. Non vedere questo come un segno che è in cima però. Anche se le sue forti prospettive si riflettono molto nella sua attuale valutazione. Secondo le previsioni sugli utili degli analisti sell-side, si prevede una crescita costante degli utili nei prossimi anni.

Ciò indica che sostiene la sua valutazione attuale e si muove gradualmente al rialzo in linea con l’aumento degli utili. Aggiungete il suo dividendo dell’1,69%, che è cresciuto in media del 7,83% all’anno negli ultimi cinque anni, e probabilmente ci saranno rendimenti solidi per le azioni.

OGE Energy Corp. (OGE)

OGE Energy Corp. (NYSE: OGE) è una società di servizi elettrici. Come ho discusso in precedenza, è anche coinvolto nel gas naturale midstream. Potrebbe non essere un nome familiare al di fuori delle aree in cui serve (Oklahoma e Arkansas), ma questo non dovrebbe essere un motivo per saltarlo.

Perché? Per cominciare, è un titolo di dividendi di alta qualità. Il titolo OGE ha un rendimento da dividendo a termine del 4,53% ai prezzi odierni. Questo dividendo è cresciuto in media del 6,66% negli ultimi cinque anni. La crescita degli utili probabilmente consentirà di aumentare il tasso di pagamento a un ritmo moderato.

Per finire, l’azienda ha investito molto in energia pulita, come il solare. Questo gli dà esposizione a un’importante tendenza a lungo termine. Con molto che è favorevole e poco che è sfavorevole, OGE è un’altra ottima scelta per gli investitori a lungo termine.

Azioni a lungo termine da acquistare: Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV (PAC)

In parole povere, negli Stati Uniti, gli aeroporti gestiti privatamente non sono una cosa. C’è solo un aeroporto commerciale gestito privatamente negli Stati Uniti. Eppure, al di fuori degli Stati Uniti, sono più comuni. Ad esempio, in Messico, dove grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV (NYSE: PAC) ne gestisce dodici (come suggerisce il nome) nella costa occidentale del Messico.

Come ha sostenuto Ian Bezek di InvestorPlace, ci sono molti vantaggi nell’investire negli aeroporti. Gli aeroporti sono un monopolio sancito dallo stato e una copertura contro l’inflazione. Questi vantaggi hanno permesso a questa azienda di fornire risultati solidi nel corso di molti anni. Hanno anche reso le azioni PAC un investimento vincente a lungo termine.

Questo probabilmente continuerà. Forse non nella misura in cui si è visto negli anni precedenti, quando questo stock era più sotto il radar. Tuttavia, è ancora un’opportunità a prezzi ragionevoli da aggiungere alla tua watchlist e possibilmente aggiungere al tuo portafoglio. La valutazione è favorevole, con il suo multiplo forward price-to-earnings (P/E) di 24,2x.

Pilgrim’s Pride (PPC)

L’aumento dei prezzi della carne è una cattiva notizia per i consumatori, ma per Pilgrim’s Pride (NASDAQ: PPC), è stato un vantaggio per i suoi risultati di vendita e guadagni. Passando costi più elevati ai clienti, questo trasformatore di pollame e prodotti a base di carne di maiale dovrebbe riportare $ 3,31 per azione di utili quest’anno.

Si tratta di un enorme miglioramento rispetto all’utile per azione EPS riportato nel 2021 (13 centesimi per azione) e nel 2020 (39 centesimi per azione). Se pensi che questo sia completamente preso in considerazione nel prezzo delle azioni PPC, ripensaci. Sebbene le azioni siano aumentate da febbraio, è ancora economico. Ai prezzi di oggi, viene scambiato per soli guadagni 12,8x.

Sì, il business della carne è ciclico. È già scambiato vicino a quello per cui è stato scambiato nel 2017, quando l’ultima volta ha riportato utili altrettanto forti. Tuttavia, se sei ottimista sul fatto che l’inflazione elevata durerà più a lungo del previsto, gli utili di PPC potrebbero rimanere a livelli elevati per gli anni a venire.

Azioni a lungo termine da acquistare: ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM)

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (NYSE: ZIM) è un operatore di navi portacontainer con sede in Israele. Ha fatto un grande tuffo da marzo, dopo aver pagato un dividendo speciale. Un pullback dei prezzi delle spedizioni (che è aumentato a causa della crisi della catena di approvvigionamento) ha anche avuto un forte impatto negativo sulla sua recente performance.

Ma questo significa che hai perso la barca con lo stock ZIM? Non così in fretta. Come ho discusso ad aprile, anche se i prezzi di spedizione si abbassano, ci vorrà del tempo prima che si normalizzino. Un calo degli utili l’anno prossimo, rispetto alla manna di quest’anno, si riflette più che nella sua valutazione attuale.

ZIM oggi scambia per soli 3,5 volte gli utili stimati per il 2023. Gli utili del 2023 dovrebbero essere inferiori del 67% rispetto agli utili attesi per quest’anno. Con questo gigante delle spedizioni che continua a far crescere la sua attività, espandendo la sua flotta, anche il potenziale di crescita a lungo termine sembra promettente.