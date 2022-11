Ethereum scenderà ulteriormente?

Guarda come i prezzi del petrolio greggio sono aumentati nei primi 6 mesi dell’anno. È lo specchio esatto dei prezzi di Ethereum. Mentre il mirroring è casuale in quanto ci sono anche altri fattori, ma questa è una metrica importante da tracciare se dobbiamo prevedere quando Ethereum aumenterà.

Tuttavia, con il rapido deterioramento delle economie cinese e tedesca mentre i paesi dell’OPEC tagliano la produzione per aumentare i prezzi per gestire i propri bilanci, il presidente della Fed sembra suggerire che potrebbero essere necessari ulteriori rialzi dei tassi. Questo è un enorme negativo per le criptovalute poiché la liquidità è compressa.