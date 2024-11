Benefici per i pensionati a dicembre 2024

A dicembre 2024, circa 400.000 pensionati in Italia riceveranno un importo aggiuntivo di 154,94 euro, mentre 200.000 di loro beneficeranno della cosiddetta quattordicesima. Questi dati sono stati comunicati dall’INPS attraverso il messaggio numero 3821 del . Questo importo aggiuntivo è stato introdotto dalla legge n. 388 e si applica ai titolari di trattamenti pensionistici della gestione obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive o esonerative, con assegni inferiori a una certa soglia.

Requisiti per l’importo aggiuntivo

È importante notare che l’importo aggiuntivo non è previsto per le pensioni di vecchiaia liquidate in regime di cumulo (categoria 170) a formazione progressiva, fino a quando la prestazione non sia completa di tutte le quote. Inoltre, l’INPS ha specificato che per le pensioni gestite nei sistemi integrati, il pagamento avverrà in via provvisoria a livello centrale, in attesa della verifica reddituale a consuntivo. Per le pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione pubblica ed ex INPGI, il pagamento sarà effettuato dalle strutture territoriali competenti dell’INPS, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti.

La quattordicesima mensilità

Oltre all’importo aggiuntivo, a dicembre arriva anche la quattordicesima, regolata dall’articolo 5 del DL n. 81/2007. Questa somma è attribuita ai pensionati che hanno compiuto almeno 64 anni tra agosto e dicembre 2024, nonché a coloro che hanno acquisito il diritto a pensione nel corso del 2024. Tuttavia, sono escluse le posizioni già scartate nel semestre precedente per mancanza di reddito dichiarato o altre irregolarità. Per chi non rispetta più i requisiti, l’INPS avvierà le procedure di recupero delle somme indebitamente percepite.

Modalità di pagamento e requisiti

Il pagamento della quattordicesima sarà effettuato d’ufficio dall’INPS sulla mensilità di pensione di luglio per i soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 30 giugno, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni. Non è necessaria alcuna richiesta da parte dei beneficiari. È fondamentale che i titolari di pensioni ex lavoratori dipendenti ed ex lavoratori autonomi abbiano compiuto 64 anni di età e rispettino una serie di requisiti stabiliti dalla legge per poter ottenere la quattordicesima.

Esclusioni e considerazioni finali

È importante sottolineare che nel calcolo del reddito per ricevere la quattordicesima sono esclusi tutti i trattamenti assistenziali puri, come la pensione sociale, l’assegno sociale e i trattamenti per invalidi civili, ciechi e sordomuti. Pertanto, i pensionati devono prestare attenzione ai requisiti e alle normative vigenti per assicurarsi di ricevere i benefici a cui hanno diritto.