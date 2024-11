Partenza negativa per le Borse europee

Le principali Borse europee hanno aperto la giornata con un andamento negativo, con Piazza Affari che si distingue per una performance particolarmente deludente. L’indice Ftse Mib ha registrato un calo dello 0,95%, posizionandosi a 33.866,61 punti. Questo ribasso è stato influenzato in modo significativo dallo stacco cedola, che ha avuto un peso di circa 1,22% sull’indice.

Il ruolo dello stacco cedole

In una giornata priva di dati macroeconomici rilevanti, l’attenzione degli investitori si concentra sul tema delle cedole d’autunno. Diverse società quotate nel Ftse Mib stanno per staccare l’ultimo dividendo del 2024. Tra queste, si trovano nomi noti come Banca Mediolanum, Banco Bpm, Intesa Sanpaolo, Poste Italiane, Recordati, Tenaris, Terna e Unicredit. Per alcune di queste aziende, si tratta di una tranche trimestrale, mentre per altre si tratta di un acconto sulla distribuzione del prossimo esercizio o di un saldo finale.

Analisi del mercato obbligazionario e delle materie prime

Nel mercato obbligazionario, lo spread tra Btp e Bund si attesta a 120 punti base, con il rendimento del decennale italiano fissato al 3,57% e quello del benchmark tedesco al 2,37%. Questo scenario evidenzia una certa stabilità, nonostante le tensioni sui mercati azionari. Per quanto riguarda le materie prime, il prezzo del petrolio Brent è in lieve rialzo, raggiungendo i 71 dollari al barile, mentre l’oro si attesta a 2.588 dollari l’oncia.

Movimenti sul Forex e criptovalute

Nel mercato valutario, il cambio euro/dollaro mostra segnali di ripresa, attestandosi a 1,0543. Anche il settore delle criptovalute sta vivendo un momento positivo, con il Bitcoin che sale a 91.800 dollari. Questi movimenti indicano una certa volatilità, ma anche opportunità per gli investitori che cercano di capitalizzare sulle fluttuazioni di mercato.

Previsioni future

Secondo le previsioni di Goldman Sachs, l’oro potrebbe raggiungere un nuovo record nel prossimo anno, grazie agli acquisti delle banche centrali e ai possibili tagli dei tassi di interesse. Questo scenario potrebbe influenzare ulteriormente le dinamiche dei mercati finanziari, rendendo fondamentale per gli investitori monitorare attentamente gli sviluppi economici e le politiche monetarie.