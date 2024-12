A2A e l’acquisizione strategica delle reti elettriche

A2A ha recentemente compiuto un’importante mossa nel panorama energetico italiano, completando l’acquisizione delle reti elettriche di Enel attraverso l’acquisto del 90% di Duereti S.r.l. Questa operazione, che rappresenta la più grande acquisizione nel settore energetico in Italia, è stata finalizzata il 9 marzo scorso e segna un cambiamento significativo nella gestione delle infrastrutture elettriche nel paese.

Dettagli dell’acquisizione e impatti previsti

Con questa acquisizione, A2A prevede di aumentare del 70% il numero di contatori elettrici gestiti, espandendo la propria rete di distribuzione di ben 17.000 km nelle province di Milano e Brescia. L’amministratore delegato di A2A, Renato Mazzoncini, ha evidenziato l’importanza di questo investimento, che non solo rafforza la posizione di A2A nel mercato, ma prevede anche investimenti aggiuntivi nella distribuzione, superando i 4 miliardi di euro entro il 2035. Questo è un segnale chiaro della volontà dell’azienda di investire nel futuro dell’energia sostenibile e nella modernizzazione delle reti elettriche.

Le reazioni del mercato e le prospettive future

Nonostante le sfide economiche globali, l’acquisizione di Duereti è vista come un’opportunità per A2A di consolidare la propria posizione nel mercato energetico. Tuttavia, le preoccupazioni per la ripresa economica in Cina e le tensioni geopolitiche continuano a influenzare i mercati finanziari. Gli investitori sono cauti, e l’attenzione si sposta su come queste dinamiche globali possano impattare le operazioni locali. A2A, con la sua nuova rete elettrica, potrebbe giocare un ruolo cruciale nel garantire una fornitura energetica stabile e sostenibile, contribuendo così alla resilienza del settore energetico italiano.