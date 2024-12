Un anno di crescita per la Borsa di Tokyo

Il 2024 è stato un anno di forti oscillazioni per la Borsa di Tokyo, che ha visto un incremento impressionante del 19% nell’indice Nikkei. Questo risultato è particolarmente significativo in un contesto di incertezze geopolitiche e sfide economiche globali. Gli investitori hanno dovuto affrontare una serie di eventi che hanno influenzato il mercato, ma nonostante ciò, il Nikkei ha chiuso l’anno con un risultato positivo.

Flessione finale e settori in difficoltà

Nonostante l’ottimo risultato annuale, l’ultimo giorno di contrattazione ha mostrato un calo dello 0,96%, chiudendo a 39.894,54 punti. Questa flessione è stata principalmente influenzata dal settore automobilistico e tecnologico. Ad esempio, Nissan Motor ha registrato una perdita del 5,7%, mentre Recruit Holdings ha visto un calo del 2,8%. Anche l’indice Topix, che è più ampio e rappresentativo, ha chiuso in calo dello 0,60% a 2.784,92 punti, evidenziando le difficoltà di alcuni settori chiave.

Le preoccupazioni degli investitori

Le flessioni del mercato riflettono le preoccupazioni degli investitori, che si trovano a chiudere l’anno in un clima di incertezza. Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente e in Ucraina, insieme all’attesa per le future mosse di politica economica dell’amministrazione Trump, hanno contribuito a creare un’atmosfera di cautela. Gli investitori stanno monitorando attentamente gli sviluppi macroeconomici, in particolare i dati sul deficit commerciale degli Stati Uniti, che ha superato le aspettative, e l’aumento dei rendimenti dei titoli di Stato.