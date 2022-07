Account Binance: come crearne uno

Binance è il principale scambio di criptovaluta per traffico, liquidità e volumi di trading.

Se stai cercando di acquistare criptovalute, Binance è lo scambio per eccellenza con oltre 380 monete.

Questo include Bitcoin, Ethereum, Cardano, Binance Coin e molti altri.

Con una commissione di trading spot dello 0,1%, Binance ha una delle commissioni di trading più basse del settore.

Prima di poter acquistare criptovalute su Binance, è necessario creare un account.

Tuttavia, devi avere almeno 18 anni per creare un account.

Durante il processo di registrazione, è necessario verificare la propria identità.

Questo è anche noto come il processo KYC (Know Your Customer).

In questa guida, imparerai come creare un account Binance e completare il processo KYC (Know Your Customer) in modo da poter acquistare criptovalute.

Come creare un account Binance

Per creare un account Binance, devi accedere alla pagina di registrazione e verificare la tua email.

Dopo aver verificato la tua email, devi completare la verifica di base e intermedia.

Quindi, sarai in grado di acquistare criptovalute sullo scambio selezionando un metodo di pagamento.

Paesi diversi hanno metodi di pagamento diversi.

Se stai usando EUR, puoi pagare con il tuo saldo in contanti o con una carta.

Tuttavia, se vuoi pagare con il tuo saldo in contanti, devi prima depositare una valuta fiat.

D’altra parte, se stai pagando con una carta, devi inserire i dati della tua carta di credito o di debito.

La creazione di un account Binance richiede la verifica della tua identità.

Il processo è noto come processo KYC (Know Your Customer).

La verifica di base richiede di inserire le tue informazioni come la data di nascita e l’indirizzo.

D’altra parte, la verifica intermedia richiede di caricare il tuo documento d’identità e una foto ritratto di te stesso.

1. Scarica l’app Binance

Innanzitutto, devi scaricare l’app Binance.

Puoi anche utilizzare la versione desktop di Binance.

Tuttavia, in questa guida, useremo invece l’app Binance.

Per scaricare l’app Binance, devi prima andare su App Store o Google Play Store.

Quindi, cerca “Binance” utilizzando la barra di ricerca.

Una volta trovata l’app Binance, tocca “Installa” per installarla.

2. Vai alla pagina di registrazione

Dopo aver scaricato l’app Binance, aprila.

Se utilizzi la versione desktop di Binance, utilizza questo link di riferimento per registrarti per un account: https://www.binance.com/en/register?ref=73583477.

Sull’app Binance, vedrai un pulsante “Iscriviti / Accedi”.

Tocca il pulsante “Iscriviti / Accedi” per andare alla pagina di accesso di Binance.

Dopo aver toccato il pulsante “Iscriviti / Accedi”, atterrerai sulla pagina di accesso di Binance.

Nella pagina di accesso di Binance, vedrai un link “Registrati”.

Tocca il link “Registrati” per creare un account Binance.

3. Crea un account Binance e verifica la tua email

Dopo aver toccato “Registrati”, atterrerai sulla pagina di registrazione di Binance.

Nella pagina di registrazione, vedrai tre campi.

Ciò include “Email”, “Password” e “ID di riferimento”.

Innanzitutto, inserisci il tuo indirizzo e-mail nel campo “Email”.

Quindi, crea una password inserendola nel campo “Password”.

Quindi, tocca l’intestazione “ID di riferimento” per espanderla.

Usa “73583477” come ID di riferimento.

Infine, tocca l’icona della freccia per procedere al passaggio successivo.

Dopo aver toccato l’icona della freccia, atterrerai nella pagina “Verifica”.

In questo passaggio, devi verificare il tuo indirizzo email.

Un codice di verifica verrà inviato all’indirizzo email che hai inserito nel passaggio precedente.

Il codice di solito arriva in 5 minuti o meno.

Controlla la tua email per il codice di verifica e copialo.

Quindi, incolla il codice di verifica nel campo “Codice di verifica e-mail”.

Se non hai ricevuto il codice, assicurati di controllare la posta indesiderata o spam.

Se ancora non riesci a trovarlo nella posta indesiderata o spam, puoi inviare nuovamente il codice dopo 60 secondi.

Dopo aver incollato il codice di verifica nel campo “Codice di verifica e-mail”, tocca “Invia”.

4. Avvia la verifica di base

Se hai inserito il codice di verifica corretto, il tuo indirizzo email verrà verificato correttamente.

Dopo aver verificato il tuo indirizzo email, atterrerai sulla home page dell’app Binance.

Nella home page, vedrai un pulsante “Verifica account”.

Prima di poter acquistare criptovalute su Binance, devi verificare il tuo account.

Tocca “Verifica account” per iniziare a verificare il tuo account.

Dopo aver toccato “Verifica account”, atterrerai alla pagina “Verifica personale”.

Nella pagina vedrai un banner.

Assicurati che il banner “Basic” sia selezionato.

Quindi, tocca “Verifica ora” per avviare la verifica di base.

Dopo aver toccato “Verifica ora”, atterrerai nella pagina “Seleziona paese di residenza”.

Innanzitutto, seleziona il tuo paese di residenza utilizzando la casella a discesa.

Assicurati che il tuo paese di residenza contenga il tuo documento d’identità.

Quindi, tocca “Continua” per procedere al passaggio successivo.

5. Completa la verifica di base

Dopo aver toccato “Continua”, atterrerai alla pagina “Informazioni sull’identità”.

Nella pagina, dovrai fornire le tue informazioni.

Innanzitutto, seleziona la tua nazionalità utilizzando la casella a discesa “Nazionalità”.

Quindi, inserisci il tuo nome, cognome e secondo nome.

Infine, inserisci la tua data di nascita nel campo “Data di nascita” e tocca “Continua”.

Dopo aver toccato “Continua”, atterrerai alla pagina “Informazioni aggiuntive”.

In questa pagina, devi entrare nella tua residenza.

Innanzitutto, inserisci il tuo indirizzo nel campo “Indirizzo”.

Quindi, inserisci il tuo codice postale nel campo “Codice postale”.

Infine, inserisci la tua città nel campo “Città” e tocca “Continua”.

Dopo aver toccato “Continua”, atterrerai alla pagina “Verificato”.

Ciò significa che hai completato con successo la verifica di base su Binance.

Il prossimo passo è avviare il processo di verifica intermedio.

Completando il processo di verifica intermedio, puoi acquistare criptovalute con un limite più alto tramite P2P.

Tocca “Vai a verificare >” per avviare il processo di verifica intermedio.

6. Avvia la verifica intermedia

Dopo aver toccato “Vai a verificare >”, atterrerai alla pagina “Verifica personale”.

Nella pagina vedrai un banner.

Assicurati che il banner “Intermedio” sia selezionato.

Quindi, tocca “Verifica ora” per avviare la verifica intermedia.

Dopo aver toccato “Verifica ora”, devi verificare la tua identità utilizzando un documento valido emesso dal governo.

Seleziona l’opzione “Carta d’identità rilasciata dal governo” per utilizzare il tuo documento d’identità per verificare la tua identità.

Quindi, tocca “Continua” per procedere al caricamento del tuo ID.

7. Completa la verifica intermedia

Se hai selezionato l’opzione “Carta d’identità rilasciata dal governo”, devi caricare la parte anteriore e posteriore del tuo documento d’identità.

Puoi scattare una foto anteriore e posteriore del tuo documento d’identità o utilizzare foto esistenti di esso.

Se non hai una foto anteriore e posteriore esistente del tuo documento d’identità, devi scattarne una foto.

Innanzitutto, tocca “Carica prima pagina” e scatta una foto frontale del tuo documento d’identità.

Quindi, tocca “Carica pagina posteriore” e scatta una foto posteriore del tuo documento d’identità.

Infine, tocca “Continua” per procedere al passaggio successivo.

Ora che hai caricato il tuo documento d’identità, dovrai caricare una tua foto ritratto.

Questo fa parte del processo di verifica intermedio su Binance.

Innanzitutto, tocca “Carica foto ritratto” e carica una foto ritratto di te stesso.

Se non hai una tua foto ritratto esistente, puoi scattarne una sul posto.

Dopo aver caricato una tua foto ritratto, tocca “Continua”.

Dopo aver toccato “Continua”, atterrerai alla pagina “Verifica avanzata verificata”.

Ciò significa che hai completato con successo il processo di verifica avanzata su Binance.

Ora sarai in grado di acquistare criptovalute con un limite più alto tramite P2P.

Tocca “Torna alla home page” per andare alla home page di Binance.

8. Inizia ad acquistare criptovalute

Ora che hai completato il processo di verifica di base e intermedio, sarai in grado di acquistare criptovalute su Binance.

Per fare ciò, tocca l’icona inversa nella barra di navigazione in basso.

Quindi, tocca “Acquista” e seleziona la criptovaluta che desideri acquistare.

Quindi, scegli la quantità di denaro per cui desideri acquistare la criptovaluta e seleziona il metodo di pagamento che desideri utilizzare.

Se stai utilizzando il metodo “Paga con carta”, inserisci semplicemente i dati della tua carta per acquistare la criptovaluta.

Hai imparato con successo come creare un account Binance su dispositivi mobili / PC.

Conclusione

La creazione di un account Binance è un processo piuttosto complicato perché è necessario verificare la propria identità.

Quando crei un account, hai la possibilità di saltare la verifica della tua identità.

Tuttavia, non sarai in grado di acquistare criptovalute se non verifichi la tua identità.

Come accennato nella guida, ci sono un paio di processi di verifica tra cui il processo di verifica di base e il processo di verifica intermedio.

Per acquistare criptovalute, è necessario completare il processo di verifica di base.

Per acquistare criptovalute con un limite più alto tramite P2P, è necessario completare il processo di verifica intermedio.

Pertanto, si consiglia vivamente di completare entrambi i processi di verifica in modo da avere meno limitazioni su Binance.