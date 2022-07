Binance: cos’è e come utilizzarlo

in

Binance è il più grande scambio di criptovaluta al mondo per volume.

Su Binance, puoi acquistare e vendere criptovalute come Bitcoin ed Ethereum.

Lo scambio ha una delle commissioni più basse sul mercato a partire dallo 0,1%.

Altri scambi come Coinbase hanno una commissione dall’1,49% al 3,99%.

Binance ha siti web separati per alcuni paesi.

Questo per rispettare le normative locali.

Ad esempio, se vieni da Singapore, puoi utilizzare binance.sg per acquistare criptovalute.

D’altra parte, se vieni dagli Stati Uniti, puoi invece utilizzare binance.us.

Puoi anche utilizzare binance.com, che è il sito Web principale di Binance.

La differenza tra questi tre siti Web è il numero di criptovalute supportate, le commissioni di trading, il deposito, i tipi di ordine e il prelievo.

In questo tutorial, imparerai come utilizzare Binance creando un account, verificando la tua identità e acquistando una criptovaluta.

Come usare Binance

Per utilizzare Binance, devi creare un account e verificare la tua identità.

Una volta verificata la tua identità sullo scambio, puoi acquistare e vendere criptovalute.

Binance è disponibile su App Store e Google Play Store.

Puoi anche usare Binance sul desktop.

In questo tutorial, useremo l’app Binance anziché il sito web.

Quando crei un account Binance, devi passare attraverso il processo Know Your Customer (KYC).

Il processo richiede che tu fornisca le tue informazioni come il tuo indirizzo.

Richiede inoltre di verificare la tua identità caricando la parte anteriore e posteriore del tuo documento d’identità.

Se non lo fai, non sarai in grado di acquistare o vendere criptovalute sullo scambio.

Ecco come usare Binance:

1. Scarica l’app Binance

Il primo passo è scaricare l’app Binance.

Puoi anche utilizzare la versione desktop di Binance qui: https://www.binance.com/.

Ma in questo tutorial, useremo invece l’app Binance.

Binance è disponibile su App Store e Google Play Store.

Scarica l’app Binance su App Store (iOS) o Google Play Store (Android).

2. Crea un account

Dopo aver scaricato Binance sul tuo dispositivo mobile, devi creare un account.

Innanzitutto, apri l’app Binance e tocca “Iscriviti / Accedi”.

Se utilizzi Binance su un desktop, puoi creare un account utilizzando questo link: https://www.binance.com/en/register?ref=73583477.

Quindi, tocca “Registrati” nella parte superiore della pagina.

Si aprirà la pagina di registrazione.

Nella pagina di registrazione, inserisci il tuo indirizzo e-mail e la password.

Quindi, tocca il campo “ID di riferimento”.

Nel campo “ID di riferimento”, usa “73583477” come ID di riferimento.

Quindi, tocca l’icona della freccia per procedere al passaggio successivo.

Dopo aver inserito l’indirizzo e-mail e la password, atterrerai alla pagina “Autenticazione e-mail”.

Nella pagina “Autenticazione e-mail”, devi verificare la tua email.

Apri la tua email e controlla la posta in arrivo per il codice di verifica.

Se non riesci a trovarlo, assicurati di controllare la cartella spam o posta indesiderata.

In alternativa, puoi inviare nuovamente il codice alla tua e-mail dopo un minuto.

Quindi, copia il codice di verifica e incollalo nel campo “Codice di verifica e-mail”.

Quindi, tocca “Invia” per inviare il codice di verifica dell’email.

3. Completa la verifica di base

Dopo aver verificato la tua email, devi verificare la tua identità.

La verifica della tua identità richiede circa 2 minuti.

Per acquistare criptovalute, depositare e prelevare fiat, è necessario verificare la propria identità.

Puoi saltare questo passaggio e farlo in un secondo momento, ma non è consigliato.

Innanzitutto, tocca “Verifica ora” per iniziare a verificare la tua identità.

Dopo aver toccato “Verifica ora”, devi completare la verifica di base.

Innanzitutto, tocca la casella a discesa “Nazionalità” e seleziona la tua nazionalità.

In secondo luogo, inserisci il tuo nome, cognome e secondo nome.

Infine, inserisci la tua data di nascita e tocca “Continua”.

Per utilizzare Binance, devi avere almeno 18 anni.

Dopo aver toccato “Continua”, devi fornire il tuo indirizzo.

Ciò include il tuo indirizzo, il codice postale e la città.

Dopo aver fornito il tuo indirizzo, tocca “Continua”.

4. Completa la verifica avanzata

Dopo aver fornito le tue informazioni, atterrerai alla pagina “Verificato”.

Ciò significa che hai completato con successo la verifica di base.

Tuttavia, vuoi avere pieno accesso alle funzionalità su Binance, devi completare la verifica intermedia.

Per fare ciò, tocca il link “Vai verifica” sopra il pulsante “Torna alla home page”.

Dopo aver toccato “Vai verifica”, atterrerai alla pagina “Verifica intermedia”.

Per completare la verifica intermedia, devi caricare un documento per verificare la tua identità.

Ci sono 3 opzioni tra cui puoi scegliere.

Ciò include la carta d’identità, il passaporto o la patente di guida.

Se vuoi caricare il tuo documento d’identità, tocca “Carta d’identità”.

Quindi, tocca “Continua” per procedere al caricamento del tuo ID.

Per verificare la tua identità, devi caricare una foto della parte anteriore e posteriore del tuo documento d’identità.

Assicurati che la foto sia chiara e centrata.

Una volta terminato il caricamento del tuo ID, tocca “Continua”.

Dopo aver caricato il documento d’identità, il passaporto o la patente di guida, atterrerai alla pagina “Verifica avanzata verificata”.

Ciò significa che hai completato con successo la verifica avanzata su Binance.

Ora sarai in grado di acquistare e vendere criptovalute sullo scambio.

Tocca “Torna alla home page” per andare alla home page di Binance.

5. Acquista una criptovaluta

In questa sezione, imparerai come acquistare una criptovaluta sull’app Binance.

Dopo aver creato un account e verificato la tua identità, sarai in grado di acquistare e vendere criptovalute.

Una volta che sei sulla homepage di Binance, vedrai un elenco di criptovalute e i loro prezzi.

Tocca l’icona inversa nella barra di navigazione in basso.

Dopo aver toccato l’icona inversa, si aprirà un menu di navigazione.

Vedrai diverse opzioni come “Acquista”, “Vendi” e “Converti”.

Se è la prima volta che usi Binance, vedrai solo l’opzione “Acquista”.

Tocca “Acquista” per acquistare la tua prima criptovaluta.

Dopo aver toccato “Acquista”, atterrerai sulla pagina “Scegli Crypto”.

Nella pagina “Scegli cripto”, vedrai un elenco di criptovalute che puoi acquistare.

Tocca la criptovaluta che desideri acquistare.

Ad esempio, se vuoi acquistare Bitcoin, tocca “Bitcoin”.

Dopo aver toccato “Bitcoin”, atterrerai sulla pagina “Acquista Crypto”.

Nella pagina “Acquista Crypto”, è necessario inserire la quantità di criptovaluta che si desidera acquistare.

In questo esempio, stiamo acquistando Bitcoin, quindi inserisci la quantità di Bitcoin che desideri acquistare utilizzando il tastierino numerico.

Ad esempio, se vuoi acquistare $ 30 di Bitcoin, inserisci “30” sul tastierino numerico.

Quindi, tocca “Acquista” per acquistarlo.

Dopo aver toccato acquista, dovrai selezionare un metodo di pagamento.

Nella maggior parte dei paesi, puoi acquistare criptovalute su Binance solo con una carta di credito o di debito.

Quindi, l’opzione “Paga con carta” verrà selezionata automaticamente.

Tocca “Conferma” per acquistare Bitcoin al suo prezzo corrente.

Dopo aver toccato “Conferma”, devi fornire i dati della tua carta.

Binance supporta i pagamenti Mastercard o Visa.

Innanzitutto, inserisci il nome e il cognome della tua carta.

Quindi, inserisci il numero della carta, la data di scadenza e il CVV.

Quindi, tocca “Avanti” per procedere al passaggio successivo.

Dopo aver toccato “Avanti”, dovrai fornire il tuo indirizzo di fatturazione.

Innanzitutto, inserisci il tuo indirizzo nel campo “Indirizzo”.

Quindi, inserisci il tuo codice postale e la città rispettivamente nel campo “Codice postale” e nel campo “Città”.

Infine, seleziona il tuo paese e tocca “Paga ora” per acquistare la criptovaluta.

Dopo aver acquistato una criptovaluta, sarai in grado di vederla nel tuo portafoglio.

Ad esempio, se hai acquistato Bitcoin, sarai in grado di vedere il tuo saldo Bitcoin nel tuo portafoglio.

Puoi accedere al tuo portfolio toccando l’icona del portafoglio nella barra di navigazione in basso.

Hai imparato con successo come usare Binance per un principiante per acquistare criptovalute!

Conclusione

Binance ha vari siti Web, quindi assicurati di utilizzare quello dedicato al tuo paese.

Se vieni da Singapore, puoi utilizzare binance.sg per facilità d’uso.

Il sito Web di Binance Singapore ti consente di acquistare criptovalute utilizzando SGD tramite Xfers.

Se vieni dagli Stati Uniti, puoi utilizzare solo binance.us, che ha le stesse funzionalità di Binance.com.

Il processo per creare un account è simile in tutti questi siti web.