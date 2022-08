Account Coinbase: cos’è e come crearne uno

in

Coinbase è uno degli scambi di criptovaluta più popolari al mondo.

Fondata da Brain Armstrong e Fred Ehrsam nel 2012, Coinbase ha più di 1.000 dipendenti e oltre 1 miliardo di dollari di entrate nel 2021.

Se stai cercando di acquistare Bitcoin, Ethereum o altre criptovalute, Coinbase lo rende semplice.

Lo scambio ha una semplice interfaccia utente che è ottima per i principianti.

Inoltre, Coinbase ha una funzione di media dei costi in dollari in cui è possibile acquistare automaticamente criptovaluta ogni settimana.

Se sei più esperto, puoi utilizzare Coinbase pro, che ha commissioni più basse e più funzionalità.

Coinbase Pro ti consente di piazzare ordini di mercato, limite e stop.

In questa guida, imparerai come creare un account Coinbase in modo da poter verificare il tuo account e iniziare ad acquistare criptovalute.

Come creare un account Coinbase

Per creare un account Coinbase, devi scaricare l’app Coinbase e verificare la tua email.

Quindi, verifica il tuo numero di telefono, fornisci le tue informazioni, carica il tuo ID e carica una prova di indirizzo.

Una volta caricato il tuo ID, devi attendere da 2 a 3 minuti per la revisione.

Dopo 2 o 3 minuti, conoscerai lo stato di revisione del tuo DOCUMENTO D’IDENTITÀ.

In caso di successo, atterrerai sulla homepage di Coinbase dove potrai iniziare ad acquistare criptovalute.

In caso di esito negativo, è necessario riprendere la parte anteriore e posteriore del documento d’identità.

Il processo di creazione dell’account richiede anche di rispondere ad alcune domande relative al tuo reddito, allo stato occupazionale e altro ancora.

I regolamenti federali richiedono a Coinbase di farti queste domande.

Questo è anche noto come il processo Know Your Customer (KYC).

1. Usa un link di riferimento per creare un account Coinbase

Il primo passo è utilizzare un link di riferimento per creare un account Coinbase.

Innanzitutto, utilizza questo link di riferimento per creare un account: https://www.coinbase.com/join/lim_di1.

Utilizzando un link di riferimento, otterrai $ 10 USD di Bitcoin gratuito.

Per essere qualificato, devi acquistare o vendere $ 100 USD o più entro 180 giorni dall’apertura del tuo account.

L’importo può verificarsi su più acquisti, come 5 acquisti di $ 20.

Non è necessario che sia $ 100 in un singolo acquisto.

2. Crea un account Coinbase

Dopo aver fatto clic sul link di riferimento, vedrai più campi.

Ciò include “Nome”, “Cognome”, “Email” e “Password”.

Innanzitutto, inserisci il tuo nome nel campo “Nome”.

In secondo luogo, inserisci il tuo cognome nel campo “Cognome”.

In terzo luogo, inserisci il tuo indirizzo e-mail in “Indirizzo e-mail”.

In quarto luogo, crea una password (minimo 8 caratteri) e inseriscila nel campo “Password”.

Infine, accetta l’accordo con l’utente, l’informativa sulla privacy e fai clic su “Crea account”.

3. Verifica la tua email e il tuo numero di telefono

Dopo aver fatto clic su “Crea account”, atterrerai alla pagina “Verifica la tua email”.

Ora, un link di verifica verrà inviato alla tua email.

Innanzitutto, controlla la tua email per il link di verifica.

Quindi, fai clic sul link di verifica per verificare il tuo indirizzo email su Coinbase.

Se non hai ricevuto l’e-mail, assicurati di controllare la posta indesiderata e lo spam.

In alternativa, puoi inviare nuovamente l’e-mail facendo clic su “Invia nuovamente e-mail”

L’e-mail arriverà in genere in meno di 5 minuti.

Dopo aver verificato il tuo indirizzo email, devi impostare la verifica in 2 passaggi.

Questo ulteriore livello di sicurezza è necessario per creare il tuo account Coinbase.

Innanzitutto, inserisci il tuo numero di telefono nel campo “Telefono”.

Quindi, fai clic su “Continua” per continuare con il passaggio successivo.

Dopo aver inserito il tuo numero di telefono, atterrerai alla pagina “Inserisci codice di autenticazione”.

Coinbase ti invierà un messaggio di testo contenente un codice di 7 cifre.

Controlla i tuoi messaggi di testo e copia il codice a 7 cifre.

Quindi, incollalo nel campo “Codice” e fai clic su “Continua”.

Se non hai ricevuto il codice dopo 5 minuti, fai clic su “Invia nuovamente il codice” per inviare nuovamente il codice.

4. Fornisci le tue informazioni

Dopo aver verificato il tuo numero di telefono, dovrai selezionare la tua cittadinanza.

Clicca sul campo “Cittadinanza” e seleziona la tua cittadinanza.

Se sei un cittadino di più di un paese, devi sceglierne solo uno.

Fare clic su “Continua” per procedere al passaggio successivo.

Dopo aver selezionato la tua cittadinanza, dovrai inserire le tue informazioni personali.

Ciò include il tuo nome legale, cognome legale e data di nascita.

Innanzitutto, inserisci il tuo nome legale nel campo “Nome legale”.

In secondo luogo, inserisci il tuo cognome legale nel campo “Cognome legale”.

In terzo luogo, inserisci la tua data di nascita nel campo “Data di nascita”.

Devi avere almeno 18 anni per creare un account Coinbase.

Se hai meno di 18 anni, devi attendere fino al compimento dei 18 anni per creare un account.

Fai clic su “Continua” dopo aver completato tutti i campi.

Ora, devi inserire l’indirizzo della tua residenza principale.

Non utilizzare una casella postale o un indirizzo commerciale.

Innanzitutto, inserisci il tuo indirizzo di residenza nel campo “Indirizzo di residenza”.

Quindi, inserisci il numero dell’appartamento e la tua città o città rispettivamente nei campi “Numero appartamento” e “Città o città”.

Infine, inserisci il tuo codice postale nel campo “Codice postale” e fai clic su “Continua” per procedere al passaggio successivo.

5. Rispondi ad alcune domande

Dopo aver inserito il tuo indirizzo, dovrai rispondere ad alcune domande.

Le domande includono “Per cosa userai Coinbase?”, “Qual è la tua principale fonte di reddito?”, “Qual è il tuo stato occupazionale?”, e altro ancora.

Devi anche rispondere a domande come “Quanta criptovaluta ti aspetti di scambiare all’anno” e “In quale settore lavori?”.

Coinbase è legalmente tenuta a raccogliere tali informazioni a causa delle normative federali.

Ci dovrebbero essere 5 domande in totale.

6. Carica il tuo DOCUMENTO D’IDENTITÀ

Dopo aver risposto alle domande, dovrai verificare la tua identità.

Puoi verificare la tua identità utilizzando tre metodi.

Ciò include la carta d’identità, la patente di guida o il passaporto.

Se desideri utilizzare la tua carta d’identità per verificare la tua identità, seleziona “Carta d’identità”.

Dopo aver selezionato “Carta d’identità”, devi scattare una foto della parte anteriore e posteriore del tuo documento d’identità.

Assicurati che il tuo DOCUMENTO D’IDENTITÀ sia completamente nella cornice, con il tuo nome completo, la data di nascita e il numero ID chiaramente visualizzati.

Tieni presente che il tuo documento d’identità con foto e le azioni acquisite durante la verifica dell’identità possono includere dati biometrici.

7. Carica la prova dell’indirizzo

Dopo aver caricato il tuo documento d’identità, devi caricare la prova dell’indirizzo.

Questo perché le normative richiedono a Coinbase di raccogliere un secondo documento per verificare l’indirizzo fornito.

Seleziona “Estratto conto bancario” per caricare un estratto conto bancario.

Assicurati di caricare una copia PDF di un estratto conto bancario a tuo nome che ha meno di 3 mesi.

8. Attendere 2-3 minuti

Dopo aver creato il tuo account, protetto il tuo account e verificato la tua identità, Coinbase esaminerà il tuo ID.

La revisione richiederà circa 2 o 3 minuti per essere completata.

In caso di successo, atterrerai sulla homepage di Coinbase dove potrai iniziare ad acquistare criptovalute utilizzando una carta di debito o di credito.

In caso di esito negativo, è necessario riprendere la parte anteriore e posteriore del documento d’identità.

Una recensione non riuscita di solito significa che la foto del tuo documento d’identità non è chiara.

Quindi, è necessario riprendere il documento d’identità e assicurarsi che la foto sia chiara.

Hai imparato con successo come creare un account Coinbase!

Conclusione

Dopo aver creato un account Coinbase, sarai in grado di acquistare criptovalute.

Se stai utilizzando Coinbase su un desktop, puoi farlo facendo clic sul pulsante “Acquista / Vendi”.

D’altra parte, se stai utilizzando l’app mobile Coinbase, tocca l’icona sul retro, quindi tocca “Acquista”.

Se è la prima volta che acquisti una criptovaluta su Coinbase, devi aggiungere la tua carta di debito o di credito.

Le commissioni su Coinbase sono piuttosto alte, quindi se stai cercando di acquistare criptovalute in modo coerente, puoi utilizzare Coinbase Pro.

Tuttavia, Coinbase Pro non è supportato in alcuni paesi.

Quindi, devi verificare se il tuo paese è supportato su Coinbase Pro prima di usarlo.