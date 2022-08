Coinbase: cos’è e come usarlo – guida per principianti

in

Coinbase è il terzo più grande scambio di criptovaluta per volume.

Con Coinbase, puoi acquistare e vendere criptovaluta come Bitcoin.

Lo scambio è disponibile in oltre 100 paesi tra cui Stati Uniti, Francia e Singapore.

Sono anche la prima società di criptovaluta che è diventata pubblica negli Stati Uniti.

Coinbase ha una semplice interfaccia utente che è ottima per i principianti.

È possibile utilizzare vari metodi di pagamento per acquistare criptovalute tra cui conto bancario, deposito, PayPal e carta di debito.

Tuttavia, Coinbase addebita una commissione che è un po ‘più alta rispetto ad altri scambi come Binance.

Coinbase addebita una commissione dall’1,49% al 3,99% a seconda del tuo paese e del metodo di pagamento che stai utilizzando.

Per evitare queste commissioni, puoi invece utilizzare Coinbase Pro.

In questa guida, imparerai come utilizzare Coinbase per acquistare criptovalute.

Come usare Coinbase

Per utilizzare Coinbase, devi registrarti per un account e verificare la tua identità.

Quindi, puoi aggiungere un metodo di pagamento per acquistare criptovalute come Bitcoin ed Ethereum.

La registrazione per un account Coinbase è un po ‘complicata perché è necessario passare attraverso il processo Know Your Customer (KYC).

Il processo KYC richiede che tu fornisca le tue informazioni e verifichi la tua identità.

Gli scambi di criptovaluta come Coinbase devono seguire gli standard di conformità e normativi stabiliti dal governo.

Quindi, è necessario passare attraverso il processo KYC per motivi di sicurezza.

Una volta verificata la tua identità, sarai in grado di acquistare e vendere criptovalute su Coinbase.

Ma prima, devi aggiungere un metodo di pagamento.

Se vivi negli Stati Uniti, puoi aggiungere una vasta gamma di metodi di pagamento.

Tuttavia, non è consentito acquistare criptovalute su Coinbase in alcuni paesi.

Quindi, prima di iscriverti a Coinbase, devi verificare se il tuo paese è supportato sullo scambio.

1. Registrati per un account Coinbase

Il primo passo è creare un account Coinbase.

Puoi utilizzare questo link per registrarti per un account Coinbase: https://www.coinbase.com/join/lim_di1 (bonus Bitcoin di $ 10 USD).

Innanzitutto, scarica l’app Coinbase su App Store o Google Play Store.

Puoi anche visitare il sito Web di Coinbase per creare un account.

In questa guida, useremo l’app Coinbase.

Tuttavia, se stai utilizzando la versione desktop di Coinbase, puoi comunque seguire questa guida poiché i passaggi sono simili.

Una volta che sei su Coinbase, tocca “Inizia”.

Dopo aver toccato “Inizia”, atterrerai alla pagina “Crea il tuo account”.

Inserisci il tuo nome, cognome, e-mail e password.

Quindi, seleziona la casella di controllo per certificare che hai almeno 18 anni.

Quindi, tocca “Start” per continuare con il passaggio successivo.

Dopo aver toccato “Start”, devi verificare la tua email.

Controlla la tua casella di posta per un link di verifica da Coinbase.

Quindi, fai clic sul link di verifica per verificare la tua email.

Dopo aver verificato la tua email, devi fornire le tue informazioni.

Ciò include il tuo numero di telefono, cittadinanza, data di nascita e indirizzo.

Ti viene anche richiesto di indicare il tuo scopo, la fonte di reddito, la quantità di criptovalute che ti aspetti di scambiare e il settore in cui lavori.

Questo fa parte del processo KYC che i clienti sono tenuti a seguire prima di poter aprire un account.

2. Verifica la tua identità

Dopo aver fornito le tue informazioni, devi verificare la tua identità.

Ci sono 3 modi per verificare la tua identità.

Ciò include la carta d’identità, la patente di guida e il passaporto.

Se hai selezionato l’opzione “Carta d’identità”, devi scattare una foto anteriore e posteriore del tuo documento d’identità.

Dopo aver verificato il tuo ID, devi caricare la prova dell’indirizzo.

Questo perché i regolatori richiedono a Coinbase di raccogliere un secondo documento per verificare il tuo indirizzo.

Ci sono 3 modi per verificare il tuo indirizzo.

Ciò include un estratto conto bancario, una bolletta o un estratto conto della carta di credito.

Seleziona una delle opzioni e carica il documento per verificare il tuo indirizzo.

3. Aggiungi un metodo di pagamento

Dopo aver fornito le tue informazioni e verificato la tua identità, il tuo account Coinbase verrà creato con successo.

Ora sarai in grado di acquistare e vendere criptovalute sull’app.

Ma prima, devi aggiungere un metodo di pagamento.

Innanzitutto, accedi al tuo account Coinbase se non l’hai già fatto.

Quindi, tocca l’icona “Impostazioni” nella barra di navigazione in basso.

Se stai utilizzando Coinbase su un desktop, fai clic sulla tua immagine del profilo seguita da “Impostazioni”.

Se non hai ancora aggiunto un metodo di pagamento, devi farlo.

Per aggiungere un metodo di pagamento, tocca “Aggiungi un metodo di pagamento”.

Dopo aver toccato “Aggiungi un metodo di pagamento”, devi selezionare il metodo di pagamento che desideri aggiungere.

In paesi come Singapore, puoi utilizzare solo una carta di credito o di debito per acquistare criptovalute su Coinbase.

In questo esempio, useremo l’opzione “Carta di credito/debito”.

Innanzitutto, inserisci il nome sulla tua carta.

Quindi, inserisci il numero della carta, la scadenza e il CVC.

Infine, inserisci il tuo codice postale e tocca “Aggiungi carta” per aggiungere la tua carta a Coinbase.

4. Acquista una criptovaluta

Ora che hai aggiunto un metodo di pagamento su Coinbase, sarai in grado di acquistare criptovalute!

In questa sezione, imparerai come acquistare Bitcoin su Coinbase.

Innanzitutto, tocca l’icona inversa nella barra di navigazione in basso.

Se stai utilizzando Coinbase su un desktop, fai clic sul pulsante “Acquista / Vendi” nella barra di navigazione in alto.

Dopo aver toccato l’icona inversa, si aprirà un cassetto di navigazione.

Nel cassetto di navigazione, vedrai più opzioni.

Ciò include “Acquista”, “Vendi”, “Converti” e altri.

Tocca “Acquista” per acquistare una criptovaluta con contanti.

Dopo aver toccato “Acquista”, atterrerai alla pagina “Seleziona asset da acquistare”.

Nella pagina, vedrai un elenco di criptovalute che puoi acquistare su Coinbase.

Tocca la criptovaluta che desideri acquistare.

Ad esempio, se vuoi acquistare Bitcoin, tocca “Bitcoin”.

Dopo aver toccato “Bitcoin”, atterrerai sulla pagina “Acquista Bitcoin”.

Innanzitutto, inserisci la quantità di Bitcoin che desideri acquistare (ad esempio $ 10).

Tieni presente che potrebbe esserci un limite alla quantità di criptovaluta che puoi acquistare.

Quindi, tocca “Anteprima acquisto” per vedere un’anteprima del tuo ordine.

Dopo aver toccato “Anteprima acquisto”, vedrai un’anteprima del tuo ordine.

Ciò include il prezzo Bitcoin, il metodo di pagamento, l’acquisto, la commissione e il totale.

Tocca “Acquista ora” per acquistare Bitcoin.

Puoi controllare il saldo del tuo portafoglio toccando “Portfolio” nella barra di navigazione in basso.

Vendere criptovaluta su Coinbase è simile all’acquisto, ma invece di toccare “Acquista”, devi toccare “Vendi”.

Hai imparato con successo come acquistare una criptovaluta su Coinbase!

Conclusione

Tutto sommato, Coinbase è un ottimo scambio di criptovaluta per principianti.

Se sei un utente esperto, Coinbase potrebbe non essere adatto a te in quanto ha commissioni elevate e una mancanza di funzionalità.

In tal caso, Coinbase Pro o Binance potrebbero essere un’opzione migliore per te.

Coinbase Pro addebita una commissione dallo 0% allo 0,50% mentre Coinbase addebita una commissione dall’1,49% al 3,99%.

D’altra parte, Binance ha una commissione dello 0,1%.