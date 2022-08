Account eToro: come verificarlo e perchè

Guidarti all’operazione di verifica dell’account eToro più semplice.

In particolare, abbiamo preso nota di ogni fase di implementazione. Leggi attentamente la glossa per verificare il tuo account eToro senza errori. Ciò lo renderà conveniente per le transazioni future.

1. Perché devi verificare il tuo account eToro?

È necessario verificare il tuo conto di trading.

Per fornirti il miglior servizio possibile e rispettare le normative sui servizi finanziari.

Quale conto gestito da eToro è soggetto alle normative finanziarie di quel paese/regione. Ad esempio: eToro (UK) Limited, eToro AUS Capital Limited, eToro (Europe) Limited, eToro USA LLC…

Le tue informazioni sono sempre mantenute riservate e vengono utilizzate solo per scopi di conformità.

Importante:

Per evitare qualsiasi limitazione del conto, inclusi, non limitati a, trading, prelievo di fondi e chiusura del conto, tutti i clienti devono essere verificati il prima possibile.

In qualsiasi momento, eToro può richiedere ulteriori documenti di identificazione seguendo le normative.

2. Completa il profilo informativo

Passaggio 1: informazioni personali

Quando fai clic per la prima volta sul pulsante Completa profilo sul tuo account live, verrai portato a una finestra pop-up.

Inserisci le informazioni personali, tra cui nome completo, sesso, data di nascita, indirizzo e numero di assicurazione nazionale.

Passo 2: Esperienza e conoscenza del trading

Successivamente, ti verrà chiesto del trading e della tua esperienza di trading personale. Naturalmente, devi essere onesto con le tue risposte per rispettare il processo di registrazione

Tuttavia, per garantire l’uso esclusivo delle funzionalità di trading di eToro, la sezione Esperienza di trading non deve essere impostata sul livello più basso o spuntare la casella “Mai scambiato”.

Lo stesso vale per le seguenti finestre.

Ciò aiuta l’account a non essere giudicato da eToro per inesperienza e limita alcune funzionalità come la copia delle operazioni di eToro. Questa limitazione di eToro è quella di garantire il livello di rischio per i clienti che non hanno molta conoscenza ed esperienza.

Fase 3: Stato finanziario

Il prossimo è dichiarare il tuo stato finanziario. Queste informazioni aiutano eToro a conoscere la fonte del tuo denaro da investire sulla piattaforma, evitando il riciclaggio di denaro.

Alcuni conti potrebbero essere tenuti a fornire ulteriori prove di reddito. Quindi, si prega di compilare i fatti e assicurarsi di poter fornire documenti per dimostrare le informazioni compilate.

Non tutti gli account sono tenuti a fornire, solo gli account con informazioni che necessitano di ulteriori chiarimenti.

3. Verifica dell’account

Passaggio 1: verifica il numero di telefono

Dopo aver fatto questo, devi verificare il numero di telefono, che è semplice. Riceverai un codice e lo inserirai nel sito web di eToro.

Se non ricevi il codice di verifica via SMS, modifica per scegliere di accettare il codice di verifica tramite chiamata.

Passaggio 2: verifica dell’identità e dell’indirizzo

Attualmente, eToro applica due modi per verificare il tuo account.

Metodo 1: sistema di verifica automatico

eToro sta utilizzando un nuovo sistema di verifica dell’identità attraverso un sistema informativo centralizzato. Se le tue informazioni sono in questo elenco durante la verifica del tuo account, inserisci il tuo numero di identificazione senza caricare documenti per verificare la tua identità e verificare il tuo indirizzo. Basta verificare il numero di telefono e accettare i termini, e il gioco è fatto.

Con il metodo 1, eToro può richiedere ulteriori POI e POA in un secondo momento.

Metodo 2: Scarica i documenti di identificazione

Se non sei nel sistema informativo bancario o bypassi il passaggio di verifica automatica, dovrai caricare tu stesso i documenti per verificare la tua identità e verificare l’indirizzo. Si prega di consultare i tipi di documenti accettati per la verifica qui.

Fase 3: Numero di identificazione fiscale personale

Il codice fiscale individuale dipende dal paese in cui risiedi. Inserisci il tuo codice fiscale.

Passaggio 4: accetta i termini e le condizioni di eToro

Infine, dovrai accettare i termini e le condizioni di eToro. Leggerli e quindi fare clic su Leggi e accetta.

Il processo di verifica può richiedere alcuni giorni e riceverai una notifica una volta verificato il tuo account. Puoi anche seguire il tuo stato di verifica sulla piattaforma eToro.

Nel frattempo, puoi ancora effettuare un deposito, che aiuta anche il tuo account a essere verificato più velocemente.

Gli account verificati hanno un segno di spunta verde accanto al nome utente sul profilo dell’utente.

Se i tuoi documenti vengono rifiutati, eToro ti invierà un’e-mail con una chiara spiegazione di ciò che devi fornire.

Aggiungi eToro al tuo elenco di “mittenti sicuri” nelle impostazioni e-mail per evitare di perdere l’e-mail.

Conclusione

Per riassumere, la verifica di un account eToro è un processo semplice e non richiede più di 10 minuti in totale per essere completata. Pertanto, i trader su eToro sono invitati a verificare i propri account il prima possibile.