Defi Staking: cos’è e come funziona

Defi Staking è una forma di investimento chiamata scorciatoia per aiutare le persone ad accedere ai prodotti Defi. Allora, cos’è Defi Staking? In che modo il profitto di questo staking è diverso da un altro staking su Binance? Come farlo su Binance? Il seguente articolo spiega il modo più semplice per comprendere questa forma di denaro.

Cos’è Defi Staking?

Defi è una forma di finanza decentralizzata. Defi Staking è l’atto di bloccare le risorse crittografiche per diventare validatori in un Defi o blockchain e guadagnare ricompense. Tuttavia, i progetti Defi (Dapps) non sono ancora familiari alla maggior parte degli utenti. Per rendere più facile per gli utenti investire in progetti Defi, Binance lancia questa funzione. Consente agli utenti di investire nei prodotti Defi puntando le risorse crittografiche disponibili nel portafoglio Spot Binance e guadagnando profitti rapidamente con un solo clic.

Gli utenti partecipano ai prodotti Staking Defi su Binance con un solo clic. Binance partecipa ai prodotti Defi per conto degli utenti, ricevendo e distribuendo reddito.

Vantaggi

Facile da fare: Gli utenti non hanno bisogno di gestire chiavi private, aprire portafogli on-chain, cercare progetti o condurre transazioni ed eseguire passaggi complicati per partecipare allo Staking. Binance esegue tutte le attività per conto degli utenti nel processo di staking.

Mantenere i fondi al sicuro : Binance aiuta gli utenti a selezionare i migliori progetti DeFi e monitorare il sistema in tempo reale per ridurre i rischi associati.

: Binance aiuta gli utenti a selezionare i migliori progetti DeFi e monitorare il sistema in tempo reale per ridurre i rischi associati. Guadagni più elevati: Questa funzione elimina le commissioni che derivano dal capitale di trading, ma ottiene comunque il miglior rendimento con lo stesso livello di rischio.

Difetti

Binance svolge solo il ruolo di introdurre progetti e servizi di re-networking relativi alle attività di Staking. Pertanto, se un contratto on-chain viene violato durante lo Staking, Binance non è responsabile per le perdite dei partecipanti.

Perché quando partecipano a Staking, gli utenti si sono impegnati a bloccare le risorse in un contratto intelligente on-chain. Il processo di prelievo anticipato comporta complicate operazioni manuali, che comportano commissioni per il trasferimento di fondi sulla blockchain. Pertanto, gli utenti dovrebbero scegliere un momento appropriato al momento della registrazione per Staking e limitare il ritiro anticipato.

Come fare soldi con Defi Staking su Binance?

Fase 2: Fai clic sulla scheda Finanza, seleziona Binance Earn. Scorri verso il basso, scegli Vai a Defi Staking.

Passo 3: Fai clic su Stake Now, inserisci il numero di asset che desideri scommettere, leggi e accetta la casella Accetta i termini del servizio, quindi seleziona Conferma.

Dopo aver eseguito l’operazione di cui sopra, gli utenti trovano informazioni dettagliate sullo staking in Wallet / Earn / Defi Staking. Il profitto viene calcolato dopo aver puntato con successo e distribuito quotidianamente al portafoglio Spot.