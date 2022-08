Account MT4: ecco come chiuderlo passo passo

In alcuni casi, apri un conto Metatrader 4 ma non è più necessario investire / fare trading. Puoi chiudere il tuo account MT4. Il seguente articolo ti guida su come chiudere il tuo account MT4.

Diversi modi per chiudere i conti MT4

In sostanza, MT4 non è un broker. MT4 è solo una piattaforma in cui aprire operazioni e fare analisi tecniche. MT4 non interferisce con alcuna operazione relativa al conto (ad esempio, apertura, chiusura o deposito di un conto).

Pertanto, è necessario chiudere il tuo conto MT4 tramite il broker che hai aperto il tuo conto di trading.

Ci sono due modi per chiudere il tuo account MT4:

Contatta il supporto del broker.

Chiudi manualmente l’account dell’Area Membri del broker.

Come chiudere il tuo account MT4

Come accennato in precedenza, puoi chiedere supporto per chiudere il tuo account MT4. Tuttavia, puoi disattivare completamente il tuo account nell’Area Membri per maggiore comodità.

I passaggi specifici sono i seguenti:

Fase 1: Vai all’Area Membri sul sito ufficiale del broker.

Step 2: Fare clic su Chiudi account. Appariranno alcuni avvisi di chiusura dell’account. Se vuoi ancora chiudere il conto, fai clic su Chiudi conto di trading per continuare.

Passo 3: Quindi, il broker ti invia un’e-mail per confermare la chiusura dell’account. Accedi all’e-mail che hai utilizzato per registrare il tuo account, quindi verifica ancora una volta.

Quindi hai completato la chiusura del tuo account MT4. Quanto sopra è una guida definitiva alla chiusura di un account XM. Le operazioni per chiudere conti su altri broker sono simili.

Tuttavia, ci sono alcune note generali che dovresti prendere in considerazione:

Prima di chiudere il conto, assicurati di aver chiuso tutte le posizioni aperte , prelevando tutto il denaro dal conto.

, dal conto. Nel caso in cui tu abbia più account, assicurati di accedere e selezionare l’account corretto che desideri chiudere e non passare a nessun altro conto di trading fino al termine del processo di chiusura.

Domande riguardanti la chiusura del conto MT4

1. Quanto tempo ci vuole per chiudere il tuo account?

Di solito ci vogliono fino a 3 giorni lavorativi per chiudere un account. A seconda del broker, questo processo può essere più veloce o più lento.

2. Puoi riattivare dopo aver chiuso il tuo conto di trading?

Una volta chiuso l’account, non è più possibile riattivarlo. Pertanto, dovresti considerarlo a fondo.

Tuttavia, puoi sempre crearne uno nuovo con un nome utente e un indirizzo e-mail diversi. Di solito, i broker ti consentono di aprire molti conti diversi.

3. Cancello la mia richiesta di chiusura dell’account?

Alcuni broker ti consentono di annullare la richiesta di chiusura dell’account entro 24 ore dalla chiusura del tuo account.

4. Posso chiudere il mio conto Demo?

Anche la chiusura di un conto demo è molto semplice. Puoi chiudere rapidamente il tuo account demo direttamente sulla piattaforma MT4 facendo clic su Navigator -> Accounts. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull’account che si desidera chiuderee -> premere Canc. Quindi fare clic su Sì per confermare ancora una volta.

In effetti, se non hai ancora finanziato il tuo account, non devi necessariamente chiuderlo poiché i broker non addebitano alcuna commissione per gli account inutilizzati. Mantieni quell’account per il trading futuro.