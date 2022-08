Binance Vanilla Options: cos’è e come funziona

in

Vanilla Options è uno strumento di trading finanziario che dà all’utente il diritto di acquistare o vendere un asset a un prezzo predeterminato entro un tempo specificato. Binance · Vanilla Options (Buy and Sell European Vanilla Options) è una funzione di trading di opzioni con attività BTC / USDT di Binance.

L’articolo seguente spiega cos’è Binance Vanilla Options, alcune note e una guida al primo passo per i principianti per conoscere Binance Vanilla Options.

Cos’è Binance Vanilla Options?

Binance Vanilla Options è la funzione di trading dei prezzi BTC / USDT di Binance che consente agli utenti di scambiare contratti di opzioni in stile europeo. Di conseguenza, gli utenti traggono profitto prevedendo il prezzo di BTC / USDT verso l’alto o verso il basso entro un certo periodo.

Per scambiare Binance Vanilla Options, gli utenti devono aprire un conto e utilizzare USDT come valuta di trading. Per cambiare, gli utenti devono trasferire USDT dall’account Spot all’account Vanilla Options. E poi, gli utenti possono trasferire USDT dall’account Vanilla all’account Spot.

Alcuni termini da conoscere per gli utenti di Binance Vanilla

CALL: Opzione Call, ottieni profitto quando il prezzo di BTC aumenta.

PUT: Opzione Put, prendi profitto quando il prezzo di BTC scende.

Premium: l’importo pagato per acquistare il contratto di opzione (premio di opzione).

Strike Price: il prezzo di acquisto del contratto di opzione (strike price).

Prezzo di chiusura: prezzo di regolamento dell’opzione.

Data di scadenza: l’ora di scadenza del contratto.

Prezzo di pareggio: il prezzo di pareggio dell’utente.

Come funziona Vanilla Options?

In Binance Vanilla Options, gli utenti possono acquistare o vendere opzioni direttamente e il profitto generato dalla differenza di prezzo, l’obbligo di esercitare l’opzione, è stato trasferito in modo che le opzioni possano essere esercitate o meno.

Non è essenziale.

L’utente acquista un’opzione (Buy-to-open) a un prezzo basso e poi la vende (Sell-to-close) a un prezzo più alto.

L’utente vende un’opzione (Sell-to-open) a un prezzo elevato e la acquista (Buy-to-close) a un prezzo basso.

Quando partecipano al trading di Binance Vanilla Options, gli utenti agiscono come acquirenti o venditori diretti quando acquistano o emettono opzioni. Di conseguenza, l’acquirente esercita l’opzione il giorno T + 1. Il venditore deve congelare la criptovaluta nel frattempo per garantire che l’acquirente non abbia problemi nell’esecuzione della transazione.

Al momento dell’acquisto, l’acquirente dell’opzione deve pagare il premio dell’opzione. Pertanto, la loro perdita massima è il premio sull’opzione e il profitto è la differenza tra il prezzo dell’attività sottostante e il prezzo di esercizio. Nel frattempo, il venditore deve utilizzare la garanzia come garanzia per l’opzione, quindi la perdita è illimitata e il profitto deriva dal costo di acquisto dell’opzione.

Esempio di opzione Binance Vanilla:

BTC / USDT ha attualmente un prezzo di ̀50.000 USD e i titolari di contratti vanilla hanno il diritto di vendere o acquistare BTC / USDT a 50.000 USD in futuro. Acquisti questo contratto di opzione, ci sono due situazioni che accadono:

Se il prezzo di BTC / USDT aumenta, hai il diritto di acquistare BTC / USDT per $ 50.000 alla scadenza del contratto. Più BTC / USDT sale, più profitto ottieni.

Se il prezzo di BTC / USDT scende, hai il diritto di vendere BTC / USDT a $ 50.000 alla scadenza. Cioè, tieni una chiamata per $ 50.000, se eserciti la chiamata, perdi denaro. Invece, rinunci all’opzione e il venditore ti paga la differenza per esercitare l’opzione. Guadagni un profitto dalla differenza che il venditore ti paga.

Apri un conto Binance Vanilla

Per aprire un account Binance Vanilla, accedi al tuo account Binance. Se non hai un account Binance, registrati al link sottostante:

Nella pagina Opzioni Vanilla selezionare Apri ora. L’account è stato aperto correttamente.