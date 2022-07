“Account MT4 non valido”: come risolvere l’errore

Quando si fa trading su MT4, i trader possono aprire molti conti diversi e passare da un conto all’altro è conveniente. Tuttavia, questo a volte causa problemi di accesso a MT4 con l’errore di visualizzazione di “Account non valido”.

Quindi quali sono i motivi per cui non riesci ad accedere al tuo account MT4? E come risolverlo? Scopriamolo nell’articolo qui sotto.

L’errore di account non valido MT4 si verifica quando un trader non è in grado di accedere alla piattaforma Metatrader a causa di informazioni di accesso errate (nome utente, password o nome host errati); o il conto non è stato attivato, o al di fuori degli orari di negoziazione a causa di giorni festivi (i mercati sono chiusi durante i fine settimana o i giorni festivi).

L’errore mt4 dell’account non valido può essere facilmente risolto una volta che ne conosci la causa.

Ci sono molte ragioni per questa situazione che ti impediscono di accedere al tuo account. Ecco alcuni possibili motivi per l’errore e come risolverlo per ogni caso:

1. Password errata

La schermata MT4 mostrerà un errore di account non valido se si immette la password errata durante l’accesso. Ricontrolla che la password immessa sia corretta o meno (in particolare maiuscole, minuscole o spazi).

Se dimentichi la password, contatta il supporto del broker con cui hai registrato il tuo account per ottenere una password temporanea tramite:

Fai clic sul link “Accesso membro” sul sito Web ufficiale del broker.

Seleziona “Hai dimenticato la password”

Inserisci l’ID e l’e-mail che hai usato per registrarti all’apertura di un account.

Riceverai quindi un’e-mail dal broker con un link per reimpostare la password del tuo account.

Usa questa nuova password e accedi di nuovo.

Nota: se hai dimenticato l’ID di accesso al tuo account, puoi cercare nell’e-mail di benvenuto inviata dal broker all’apertura dell’account.

2. Server errato

A causa del gran numero di clienti di ciascun broker provenienti da molti paesi diversi, ogni broker ha spesso molti altri server. Quando accedi a MT4, vedrai molti numeri di server nella casella di selezione del server. Pertanto, scegli il tuo numero esatto del server come fornito.

Se non ricordi le informazioni del tuo server di accesso, controlla l’e-mail di benvenuto inviata dal tuo broker quando apri il tuo account o nella casella di posta di MT4, come mostrato di seguito:

Vedrai la scheda Cassetta postale nella finestra Terminale (o premi CTRL + T). È possibile trovare un file denominato Nuova registrazione account. Le informazioni di accesso si trovano qui.

Nota: molti trader prestano poca attenzione alla cassetta postale; le informazioni principali del broker ti vengono regolarmente inviate tramite questo indirizzo di posta elettronica su MT4 (ad esempio, modifiche al nome del server, modifiche all’indirizzo). Indirizzo ID del nuovo cluster di server). Controlla regolarmente la tua MailBox e non ti perderai le ultime notizie dal broker.

3. Account non attivato

Dopo aver aperto un account, è necessario scaricare alcuni documenti necessari per verificare la propria identità e attivare l’account prima di poter fare trading.

Se non hai caricato questi documenti, il tuo account non verrà attivato. Non è possibile accedere e la schermata MT4 mostrerà “Account non valido”.

4. Conto chiuso

Molti broker hanno una regolamentazione che il tuo conto di trading non è loggato o utilizzato per un certo periodo (90 giorni o 12 mesi). Pertanto, l’unica soluzione è aprire un altro account e accedere per effettuare operazioni.

5. Utilizzo della vecchia app MT4 per l’accesso

I broker aggiornano regolarmente le loro applicazioni MT4. Non è valido utilizzare le vecchie app per il trading e il prelievo poiché le informazioni sull’aggiornamento dell’app vengono inviate a tutti gli abbonati via e-mail.

Quindi per favore elimina la vecchia versione e aggiorna l’ultima versione di MT4. Quindi prova ad accedere nuovamente a MT4.

Se hai provato tutti i cinque modi di cui sopra ma non riesci ancora ad accedere a MT4, non esitare a contattare il team di supporto del broker in cui hai registrato il tuo account. Inoltre, dovresti anche salvare le tue informazioni di accesso (ID, password dell’account) in un posto diverso da utilizzare nei casi necessari, specialmente per coloro che possiedono molti altri conti di trading.