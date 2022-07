MyNeighboralice (ALICE): cos’è e dove acquistarla

I token MyNeighborAlice (ALICE) stanno attualmente vendendo a un prezzo fortemente scontato, oltre il 90% al di sotto del loro massimo storico. Probabilmente sei anche consapevole che il mercato delle criptovalute è sceso e si prevede che rimbalzerà presto. E che gli sviluppatori di MyNeighborAlice sono in missione per espandere questo metaverso e aggiungere più casi d’uso per i token ALICE.

Questi sono alcuni dei fattori alla base del crescente interesse degli investitori per i token ALICE. E il fatto che tu sia qui ci dice che anche tu probabilmente sei interessato all’acquisto di ALICE.

In questa guida, ti guideremo attraverso il processo di acquisto di questo token metaverso P2E. Ti insegneremo anche dove acquistare MyNeighborAlice, come acquistarli e ti diremo se vale la pena acquistare i token ALICE in primo luogo.

Inizieremo discutendo i tre posti migliori per acquistare MyNeighborAlice oggi e ti forniremo una guida passo-passo per investire nell’altcoin oggi di seguito.

Sei nuovo nell’investimento in criptovalute o non hai mai interagito con lo scambio eToro e vorresti una ripartizione più dettagliata di questo processo di investimento? Continua a leggere e ti forniremo una guida dettagliata completa all’acquisto di token MyNeighborAlice su eToro di seguito.

Dove acquistare MyNeighboralice (ALICE)

L’interesse crescente degli investitori per MyNeightborAlice e la sua crescente comunità di follower gli hanno fatto guadagnare l’attenzione delle piattaforme di trading crittografico. Oggi, i token ALICE sono stati elencati con alcuni degli scambi crittografici più popolari.

Sebbene sia una buona cosa in quanto migliora la sua accessibilità e liquidità, potrebbe rendere schiacciante la scelta del posto migliore per acquistare token MyNeighborAlice.

Questa sezione cerca di rendere chiaro questo processo introducendoti a ciò che la maggioranza della comunità crittografica considera i tre principali scambi per acquistare MyNeighborAlice nel 2022.

1. eToro – Il miglior posto per acquistare MyNeighborAlice (ALICE) nel 2022

eToro è probabilmente uno degli scambi crittografici più popolari. E una serie di fattori lo rendono una delle principali funzionalità della nostra watchlist su dove acquistare i token MyNeighborAlice. Per cominciare, eToro ha una delle piattaforme di trading più user-friendly – attraente sia per i principianti che per i trader di criptovalute PRO. Mantiene anche un processo di apertura del conto semplice e un processo di acquisto semplicistico.

Alcuni dei modi attraverso i quali la piattaforma di trading eToro si rivolge ai trader principianti sono mantenendo un’interfaccia facilmente navigabile. Integra anche risorse educative ospitanti dedicate a insegnare agli investitori alle prime armi come acquistare Amp sulla piattaforma. I trader esperti, d’altra parte, beneficiano dell’elevata liquidità di eToro.

Anche i trader attivi come scalper e day trader possono beneficiare delle sue velocità di esecuzione delle transazioni ultraveloci. Inoltre, possono interagire con la ricca risorsa di ricerche di mercato, analisi e strumenti di gestione del rischio forniti dallo scambio.

Presentiamo anche eToro tra i posti migliori per acquistare MyNeighborAlice a causa delle sue commissioni di trading competitive e altamente trasparenti. Quando si acquistano token ALICE sulla piattaforma, la commissione di transazione è fissata all’1% del volume degli scambi.

Inoltre, la piattaforma di trading non addebita commissioni di elaborazione dei depositi. E alcuni dei metodi di pagamento supportati includono carte di credito, carte di debito, bonifici bancari, PayPal, eWallet (Skrill ed eToro), ACH e SOFORT.

Anche tu potresti considerare di esaminare eToro come uno dei migliori scambi per acquistare token MyNeighborAlice perché integra strumenti sociali e di copy-trading. Gli strumenti di social trading creano una piattaforma in cui principianti e trader esperti possono interagire e imparare gli uni dagli altri. Il copy trader, d’altra parte, consente ai trader alle prime armi di guadagnare copiando le strategie commerciali degli investitori di token ALICE di grande successo. E per ogni operazione copiata con successo, il trader professionista riceve il 20% dei profitti realizzati.

Un altro fattore che aiuta eToro a superare il nostro indice su dove acquistare MyNeighborAlice è il suo impegno per la sicurezza e la protezione delle risorse e dei dati dei clienti. Per cominciare, lo scambio non condivide le tue informazioni personali con terze parti.

In secondo luogo, ti fornisce un portafoglio di custodia gratuito e basato sullo scambio che memorizza oltre il 90% delle tue chiavi private offline. E se vuoi il controllo assoluto sulle tue chiavi private, eToro ti offre un’app gratuita per il portafoglio mobile.

2. Crypto.com – Il posto migliore per acquistare MyNeighborAlice (ALICE) a causa degli elevati limiti di deposito e prelievo

Lo scambio Cryptpo.com lanciato alla fine del 2019 ed è attualmente una delle piattaforme di trading crittografico in più rapida crescita. È in missione per espandere il suo coinvolgimento nello spazio crittografico oltre lo scambio crittografico creando la catena Cronos ricca di funzionalità. Ha anche regolarmente caratterizzato tra i primi 10 scambi più liquidi. Ma questi non sono gli unici motivi per cui elenchiamo crypto.com in cima alla nostra lista di dove acquistare MyNeigborAlice.

Lo presentiamo qui, principalmente a causa dei suoi elevati limiti di deposito e prelievo. Ad esempio, un investitore cripto può depositare o prelevare fino a $ 10 milioni tramite banca al giorno.

Altri includono il suo processo di acquisto fluido e diretto. Questo inizia con un semplice processo di apertura del conto. Si estende quindi a bassi limiti minimi di deposito di $ 20 e supporta una vasta gamma di metodi di pagamento. Questi includono carte di credito, carte di debito, bonifici bancari ed eWallet (Skrill e Neteller). Altrettanto importante, Crypto.com mantiene un’interfaccia utente altamente intuitiva che si rivolge sia ai trader principianti che a quelli esperti.

Vorremmo anche aggiungere che Crypto.com non è solo liquido, ma supporta anche una vasta gamma di criptovalute e coppie di trading crittografico. Mantiene anche alcune delle più alte velocità di esecuzione degli ordini e la sua piattaforma di trading è ricca di strumenti di trading e analisi avanzati. Tutti questi lo rendono uno dei posti migliori per acquistare token MyNeighborAlice per i trader di criptovalute attivi.

Vorresti anche la struttura tariffaria competitiva di Crypto.com. Quando acquisti MyNeighborAlice sullo scambio, dovrai solo pagare una commissione maker / taker compresa tra lo 0,4% e lo 0,1%, in base ai tuoi volumi di trading di 30 giorni. Ma se hai puntato almeno 5000 token CRO (Cronos) sulla sua piattaforma DeFi, ti qualififichi per uno sconto del 10% sulle commissioni.

Parlando di DeFi, lo scambio Crypto.com integra due programmi di reddito passivo. La piattaforma di staking Crypto.com ti consente di guadagnare fino al 14,56% di interesse quando scommetti i token MyNeighborAlice sulla piattaforma, mentre Crypto.com Lending ti consente di prendere in prestito fino al 50% della tua criptovaluta puntata e ripagarla a un interesse competitivo e in rate mensili flessibili. E questi si aggiungono ai motivi per cui anche tu dovresti considerare di aggiungere lo scambio alla tua lista di dove acquistare MyNeighborAlice nel 2022.

Altri motivi per cui dovresti considerare Crypto.com uno scambio top per acquistare MyNeighborAlice includono il fatto che si tratta di uno scambio multipiattaforma disponibile sul web e sull’app mobile. Inoltre, ti fornisce portafogli gratuiti basati sullo scambio e non custodiali.

3. Binance – Il posto migliore per acquistare MyNeighborAlice a basse commissioni di transazione

Binance è il più grande scambio di criptovalute al mondo con una base di utenti di oltre 30 milioni di investitori crittografici. È anche lo scambio più liquido al mondo visto che elabora scambi crittografici per un valore di quasi $ 80 miliardi al giorno. Lo scambio è anche facilmente accessibile, dato che opera praticamente in tutti i paesi e territori cripto-friendly in tutto il mondo. E nonostante tutto questo, mettiamo Binance in cima alla lista di dove acquistare MyNeighborAlice nel 2022 principalmente a causa delle sue commissioni di trading ultra-competitive.

Quando acquisti token ALICE su Binance, pagherai solo una commissione maker / taker compresa tra lo 0,1% e lo 0,04% – in base ai tuoi volumi di trading di 30 giorni. E se scegli di saldare questa commissione di transazione con Binance Coins (BNB), ti qualifichi per uno sconto del 25% sulla commissione, abbassandola tra lo 0,75% e lo 0,03%.

Oltre alle commissioni basse, classifichiamo Binance tra i posti migliori per acquistare MyNeighborAlice a causa della facilità d’uso dello scambio. Ad esempio, mantiene alcune delle più alte velocità di esecuzione degli ordini, elenca la più ampia gamma di criptovalute e offre agli utenti l’accesso a una gamma crescente di coppie di trading MyNeighborAlice. Questi, insieme alle commissioni di trading competitive e alla piattaforma di trading ricca di risorse, amano Binance ai trader attivi.

Dovresti anche considerare di aggiungere Binance alla tua lista dei posti migliori per acquistare MyNeighborAlice se ti piace guadagnare passivamente nella nicchia DeFi. Questo perché lo scambio Binance integra una serie di programmi DeFi, che vanno da Binance Staking, Binance Saving, Binance Earn e persino un servizio di prestito. Tutti questi ti permettono di guadagnare interessi e altre ricompense.

Infine, Binance si impegna per la sicurezza dei tuoi dati e cripto-asset. Ad esempio, aderisce a una rigorosa politica di condivisione dei dati che esclude la condivisione dei dati privati dei suoi clienti con terze parti. Fornisce inoltre agli utenti un portafoglio basato sullo scambio gratuito e custodiale che memorizza oltre il 90% delle risorse digitali dei clienti in caveau offline. E se vuoi il controllo sui tuoi token MyNeighborAlice, Binance ti offre l’app di portafoglio mobile gratuita e non custodiale: il Trust Wallet.

Ma ancora più importante, Binance ha istituito il fondo assicurativo più grande e privato incentrato sulla crittografia. Questo vale attualmente oltre $ 1 miliardo ed è dedicato al rimborso degli utenti della piattaforma Binance nel caso in cui la piattaforma subisca una violazione della rete che si traduce nella perdita delle risorse dei clienti.

Cos’è MyNeighboralice (ALICE)

MyNeighborAlice è un gioco play-to-earn basato su blockchain e un metaverso lanciato all’inizio del 2021. È ospitato sulla blockchain Chromia e sono stati entrambi creati da ChromaWay, una società di sviluppo blockchain. Questo gioco multigiocatore è a tema agricolo e prevede l’acquisto di appezzamenti di terreno virtuale, la raccolta di oggetti che possono essere utilizzati per migliorare il fascino e il valore di quella terra e la socializzazione con altri giocatori. La terra e questi altri entusiasmanti materiali da costruzione possono essere scambiati come NFT sul marketplace proprietario di MyNeighborAlice.

In questo gioco, ALICE si riferisce sia all’amico in-game che rende il gioco più simpatico e riconoscibile sia per i professionisti del gioco che per i non giocatori. Si riferisce anche al token nativo per il gioco MyNeighborAlice e la blockchain Chromia.

Alcuni dei casi d’uso del token fungono da sistema di ricompensa per le monete ALICE puntate e token di utilità per le transazioni all’interno del metaverso. È anche un token di governance che conferisce a ciascun titolare i diritti sulla gestione del metaverso.

MyNeighboralice (ALICE) è un buon investimento?

La maggior parte della comunità cripto, in particolare analisti e investitori, è convinta che i prezzi di MyNeighborAlice sosterranno la loro attuale tendenza al rialzo. Credono che riconquisterà i massimi del 2021 quando i mercati inizieranno a riprendersi e probabilmente saliranno a un nuovo massimo storico nei prossimi mesi.

Sono fiduciosi sul futuro del token ALICE e, quindi, considerano che valga la pena acquistarlo.

Ma prima di prendere la decisione di investimento, ti aiutiamo a esplorare i motivi per cui chiunque dovrebbe acquistare ALICE oggi e anche a esaminare i rischi dell’acquisto di MyNeighborAlice nel 2022.

Motivi per acquistare MyNeighborAlice (ALICE)

Enorme potenziale di redditività: MyNeighborAlice è un progetto crittografico relativamente nuovo con la maggior parte delle sue caratteristiche chiave ancora in fase di sviluppo. Quando alla fine verranno lanciati, ci aspettiamo che aiutino a catapultare i token ALICE a nuove vette e a far crescere i tuoi profitti in modo esponenziale.

MyNeighborAlice è un progetto crittografico relativamente nuovo con la maggior parte delle sue caratteristiche chiave ancora in fase di sviluppo. Quando alla fine verranno lanciati, ci aspettiamo che aiutino a catapultare i token ALICE a nuove vette e a far crescere i tuoi profitti in modo esponenziale. Ecosistema in crescita: MyNeighborAlice developers è un work in progress che è desideroso di far crescere il suo ecosistema e casi d’uso per i token ALICE. Tutti questi dovrebbero quindi catapultare i prezzi dei token ALICE a livelli senza precedenti.

MyNeighborAlice developers è un work in progress che è desideroso di far crescere il suo ecosistema e casi d’uso per i token ALICE. Tutti questi dovrebbero quindi catapultare i prezzi dei token ALICE a livelli senza precedenti. Performance passate stellari: ALICE si è comportata in modo esemplare in passato e sia la sua analisi tecnica che quella fondamentale indicano che molto probabilmente sosterrà questa tendenza al rialzo.

ALICE si è comportata in modo esemplare in passato e sia la sua analisi tecnica che quella fondamentale indicano che molto probabilmente sosterrà questa tendenza al rialzo. Integra nicchie crittografiche in rapida crescita: MyNeighborAlice integra diverse nicchie crittografiche in rapida crescita come NFT, Defie modelli Play-to-earn che dovrebbero tutti aiutare a catapultare i suoi prezzi simbolici a livelli senza precedenti nel prossimo futuro.

Rischi dell’acquisto di MyNeighborAlice (ALICE)

Investimento volatile: MyNeighborAlice, come tutte le altre criptovalute, pubblica un’azione di prezzo massicciamente volatile. Opera anche in uno dei mercati più imprevedibili, il che significa che dovresti investire nella moneta solo se riesci a sopportare questi rischi.

MyNeighborAlice, come tutte le altre criptovalute, pubblica un’azione di prezzo massicciamente volatile. Opera anche in uno dei mercati più imprevedibili, il che significa che dovresti investire nella moneta solo se riesci a sopportare questi rischi. Grande offerta di token: al momento della scrittura, solo il 30% dei token MyNeighborAlice è in circolazione. Ciò crea timori di una possibile diluizione del prezzo del token ALICE quando il resto viene scaricato sul mercato.

al momento della scrittura, solo il 30% dei token MyNeighborAlice è in circolazione. Ciò crea timori di una possibile diluizione del prezzo del token ALICE quando il resto viene scaricato sul mercato. Concorrenza agguerrita: MyNeighborAlice affronta una forte concorrenza da parte di altri metaversi di gioco P2E come Axie Infinity, The Sandbox e persino il popolarissimo Decentraland.

MyNeighboralice (ALICE) Prezzo

I token MyNeighborAlice sono stati utilizzati per la prima volta al pubblico tramite un’offerta iniziale Dao (IDO) su MakerDAO nel febbraio 2021 con ogni token ALICE venduto per $ 0,125. Quando ha iniziato a fare trading nei mercati aperti ad aprile, CoinMarketCap indica che ALICE aveva un prezzo di lancio di $ 16,9 – oltre il 13000% al di sopra del suo prezzo IDO.

Il lancio del gioco P2E ha coinciso con la fine del rally del mercato delle criptovalute all’inizio del 2021. E quando si è ribaltato a metà maggio, i prezzi dei token AMyNeighborAlice sono crollati e sono scesi sotto i $ 4. Ad agosto, ha intrapreso un viaggio verso la ripresa e ha chiuso il mese vendendo sopra i $ 20. Ma durante il mini-rally di novembre, i prezzi dei token ALICE hanno raggiunto nuovi massimi, superando i $ 28.

Per tutta la prima metà del 2022, i prezzi dei token MyNeighborAlice hanno subito un duro colpo, in gran parte causato da un mercato in contrazione. Attualmente vendono a sconto – oltre il 90% al di sotto dei massimi di novembre 2021.

MyNeighboralice (ALICE) Previsione dei prezzi

Andando avanti, la maggioranza della comunità crittografica è fiduciosa che i token ALICE riconquisteranno i massimi del 2021 e sosterranno il loro attuale trend rialzista. Alcuni dei fattori che ritengono aiuteranno il token metaverso P2E a sfuggire all’attuale calo includono un mercato crittografico in ripresa, un crescente interesse dei giocatori nella nicchia P2E e sviluppi in corso nell’ecosistema MyNeighborAlice.

Ma cosa riserva il futuro per i token MyNeighborAlice?

Bene, entro la fine del 2022, gli analisti crittografici di Gov. Capital sono fiduciosi che i token ALICE si apprezzeranno di oltre il 400% per superare $ 8,00

Nei prossimi 5 anni, gli esperti previsori di CryptocurrencyPricePrediction sono fiduciosi che un mercato crittografico in ripresa e un possibile rally Bitcoin / mercato aiuteranno a catapultare i prezzi dei token ALICE sopra i $ 40.

Entro la fine del decennio, gran parte dei progetti di roadmap MyNeighborAlice saranno stati lanciati. L’ecosistema sarà molto probabilmente più ricco e il token ALICE avrà sbloccato più casi d’uso. Si prevede inoltre che il gioco abbia attirato più giocatori. E tutti questi dovrebbero aver aiutato i token ALICE a superare i $ 120.

Modi di acquistare MyNeighboralice (ALICE)

Diversi scambi crittografici, inclusi i tre posti migliori per acquistare token MyNeighborAlice, hanno escogitato vari modi di acquistare token ALICE. Questi sono evidenziati dalle diverse opzioni di pagamento supportate da diversi scambi top.

In questa sezione, esaminiamo i tre modi più comuni per acquistare i token MyNeighborAlice oggi.

Come acquistare MyNeighborAlice (ALICE) con carta di credito

La maggior parte degli scambi crittografici, inclusi i tre di cui abbiamo discusso sopra, ti consentirà di acquistare token MyNeighborAlice con carte di credito e carte di debito.

Il metodo di pagamento è preferito dalla maggior parte degli investitori cripto e piattaforme di trading crittografico a causa della sua efficienza. Ad esempio, l’elaborazione delle transazioni quando si acquista ALICE con carte è quasi istantanea e la maggior parte delle carte ha limiti di deposito estesi.

Come acquistare MyNeighborAlice (ALICE) con PayPal

Puoi anche acquistare MyNeighborAlice con PayPal, anche se indirettamente. In questo caso, dovrai prima registrare un account trader crittografico con una piattaforma di trading o uno scambio che supporti i depositi PayPal, come eToro. Come le carte, PayPal è un’opzione di pagamento preferita quando si acquistano token ALICE perché i trasferimenti di denaro vengono elaborati istantaneamente.

Come acquistare MyNeighborAlice (ALICE) con US Bank

La maggior parte degli scambi ti consentirà anche di acquistare token MyNeighborAlice con bonifici bancari – dopo tutto la banca è il metodo di pagamento più accessibile. Ci sono due aspetti positivi principali nell’acquisto di token MyNeighborAlice con una banca statunitense.

Innanzitutto, la maggior parte degli scambi mantiene limiti di deposito relativamente elevati per i bonifici bancari. In secondo luogo, la maggior parte degli scambi non addebita una commissione di elaborazione dei depositi per i bonifici bancari.

A differenza delle carte e dei depositi PayPal, tuttavia, i depositi bancari richiedono più tempo prima di riflettersi nel tuo conto di trading crittografico. Su eToro, ad esempio, i depositi bancari possono richiedere da 3 a 8 giorni lavorativi prima di riflettersi nel tuo account.

Miglior portafoglio MyNeighboralice (ALICE)

La maggior parte dei portafogli online e forniti dallo scambio supporterà i token MyNeighborAlice. È interessante notare che la maggior parte di questi sono gratuiti – anche le app di portafoglio custodiale e non custodiale fornite dai migliori scambi per acquistare MyNeighborAlice discusse sopra.

Noi, tuttavia, non consigliamo ai nostri lettori di lasciare le loro criptovalute in portafogli online o caveau forniti dallo scambio. Invece, incoraggiamo ogni trader di criptovalute a investire in un portafoglio hardware affidabile e ultra-sicuro che memorizza le tue monete offline, lontano dagli hacker.

Come acquistare MyNeighborAlice (ALICE) su eToro – Guida dettagliata completa

Vuoi iniziare a investire nei token MyNeighborAlice ma non sei sicuro di come iniziare? Ecco la guida più dettagliata che ti insegna come creare un account con eToro e come acquistare il tuo primo token ALICE.

Passaggio 1: registra un conto di trading crittografico con eToro

Apri il sito Web ufficiale di eToro sul tuo browser e tocca l’icona “Iscriviti ora”. Completa la registrazione dell’utente che viene visualizzata inserendo il tuo nome, paese di residenza, età, indirizzo e-mail, numero di telefono e altre informazioni personali di base.

Passaggio 2: verifica la tua identità

Completa la registrazione del conto trader con lo scambio crittografico multi-regolamentato fornendo loro una copia del documento di identificazione rilasciato dal governo, preferibilmente un documento d’identità, una patente di guida o un passaporto.

Passaggio 3: deposita fondi

Accedi al tuo account eToro crypto trader ora approvato e tocca l’icona “Deposita” nella dashboard dell’utente. Nella scheda di finanziamento che si apre, scegli un metodo di deposito preferito e segui le istruzioni per finanziare il tuo account trader, notando che il minimo che puoi depositare qui è $ 10.

Passaggio 4: cercare i token MyNeighborAlice

Successivamente, fai clic sul pulsante “Scopri” nella dashboard utente per rivelare tutte le classi di attività supportate da eToro. Scegli di scambiare “Crypto” e usa la scheda di ricerca per trovare MyNeighborAlice. In alternativa, puoi cercare il token dalla lunga lista di criptovalute supportate sulla piattaforma.

Passaggio 5: acquista token ALICE su eToro

Tocca l’opzione “Acquista” contro i token ALICE per visualizzare il menu di trading. Quindi usalo per personalizzare questo trade indicando il numero di token ALICE che desideri acquistare o la quantità di denaro fiat che desideri investire in MyNeighborAlice.

Nota: le chiavi private per i token MyNeighborAlice appena acquistati verranno depositate nel portafoglio custodito ultra-sicuro e basato sullo scambio. Ma se cerchi un maggiore controllo sui token acquistati, dovrai spostarli nell’app di portafoglio mobile eToro non custodiale. Da qui, puoi trasferirli a scambi di terze parti e portafogli hardware.

Come vendere MyNeighboralice (ALICE)

È piuttosto semplice. Inizia accedendo di nuovo a eToro – o allo scambio crittografico in cui hai acquistato i token MyNeighborAlice. Vai alla dashboard utente e scegli l’opzione “Vendi”.

Se desideri disporre dei token immediatamente e ai tassi di mercato prevalenti, apri l’ordine di mercato. E se devi impostare prezzi personalizzati per i token, apri un ordine limite.

Conclusione – Dove acquistare MyNeighboralice (ALICE)

Questo è tutto. C’è tutto ciò che devi sapere su dove acquistare MyNeighborAlice nel 2022.

Ma dopo aver letto fin qui, ti sarai reso conto che abbiamo toccato più dei migliori scambi per acquistare MyNeighborAlice. Ti abbiamo detto di cosa tratta il gioco MyNeighborAlice P2E e il metaverso, discusso se vale la pena acquistare il token e introdotto ai diversi modi di acquistare token ALICE.

Ti abbiamo anche insegnato come iniziare ad acquistare token MyNeighborAlice oggi fornendoti una guida passo-passo su come acquistare token ALICE su eToro.

Domande frequenti su dove acquistare MyNeighboralice (ALICE)

Dove posso acquistare MyNeighborAlice crypto?

Oggi, la maggior parte degli scambi crittografici più popolari e più accessibili ha elencato i token MyNeighborAlice. In questa guida, abbiamo discusso quali consideriamo i tre migliori scambi per acquistare MyNeighborAlice nel 2022.

MyNeighborAlice è un buon investimento?

Sì, MyNeighborAlice è un investimento estremamente potente il cui valore continuerà a salire vertiginosamente nel prossimo futuro. Un certo numero di previsori altamente ottimisti sono persino fiduciosi che i prezzi dei token ALICE saliranno e supereranno i $ 100 entro la fine del decennio.

Come posso investire in MyNeighborAlice?

Bene, inizia registrando un account trader crittografico con eToro e verifica la tua identità. Deposita fondi in questo account e scegli di acquistare token ALICE.

Quanto costa giocare a MyNeighborAlice?

Il gioco MyNeighborAlice è gratuito e non è necessario un investimento iniziale prima di poter iniziare a giocare. Tuttavia, dovrai fare un piccolo investimento per acquistare trame e altri oggetti di gioco.